Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Крылова

Вода цвета крови и прозрачное дно над бездной: 10 самых безумных бассейнов планеты

Туризм

Бассейны перестали быть просто резервуарами с водой. Сегодня это сложные инженерные системы и архитектурные манифесты, которые диктуют маршруты путешественников. От прозрачных чаш над лондонскими улицами до монастырской тишины в скалах Позитано — вода становится главным элементом дизайна.

Открытый бассейн на крыше высотного здания
Фото: Pravda.ru by Анастасия Крылова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Открытый бассейн на крыше высотного здания

Азиатские высоты и джунгли

Сингапурский Marina Bay Sands задал стандарт инфинити-бассейнов. На высоте 200 метров вода визуально сливается с горизонтом. Это техническое решение требует сложной системы компенсации колебаний башен. Конструкция удерживает 1400 тонн воды, пока постояльцы делают снимки на фоне небоскребов. Подобный масштаб диктует и стоимость туров в премиальные локации региона.

"Высотные бассейны требуют колоссальных затрат на эксплуатацию, что всегда заложено в цену номера. Попасть в Marina Bay Sands со стороны невозможно, это привилегия только для жителей отеля", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

На Бали проект Hanging Gardens в Убуде эксплуатирует природный ландшафт. Двухуровневая чаша повторяет изгибы холмов. Здесь нет прямых линий, только бетон, задекорированный под камень, и густая зелень. Учитывая нынешние правила въезда в топовые азиатские страны, такие локации становятся целью для осознанного туризма.

Европейская классика и экстрим

Парижский бассейн Pontoise — это портал в эпоху ар-деко. Здесь Жак-Ив Кусто испытывал первый акваланг. Желтые галереи и стеклянный купол создают атмосферу старого кино. В отличие от современных аквапарков, это место для тишины. По вечерам здесь гасят основной свет, заменяя его мягкой подсветкой дна.

Лондон ответил на парижский консерватизм прозрачным мостом Sky Pool. Акриловая чаша длиной 25 метров соединяет два здания на высоте 35 метров. Толщина прозрачного дна составляет 20 сантиметров. Пловец видит под собой улицу, что создает эффект левитации. Инженерная дерзость доступна ограниченному кругу лиц, что подчеркивает уровень сервиса в жилых кварталах для миллионеров.

"Безопасность таких конструкций проверяется ежемесячно. Прозрачный акрил прочнее стекла, но требует особого ухода, чтобы избежать микротрещин от перепада температур", — отметил эксперт по туристической безопасности Роман Ларин специально для Pravda.Ru.

Бассейн Главная деталь
Nemo 33, Брюссель Глубина 33 метра и подводные пещеры
The Library, Самуи Кроваво-красная плитка
Bondi Icebergs, Сидней Океаническая вода и естественные волны

Океаническая соль и красный кафель

В Сиднее Bondi Icebergs бросает вызов стихии. Это бетонная чаша в океане. Волны захлестывают бортики, обновляя воду естественным путем. Температура воды здесь редко поднимается выше 22 градусов. Это место для закаленных пловцов, ценящих суровую эстетику австралийского побережья. Даже при планировании отдыха в Сочи туристы ищут подобные локации с морской водой, но сиднейский оригинал остается вне конкуренции по брутальности.

Таиландский отель The Library предлагает визуальный шок. Вода кажется алой из-за мозаики оранжевого и красного цветов. Это создает контраст с белым песком пляжа Чавенг. Туристы часто опасаются заходить в воду, путая оптический эффект с химической окраской. Подобная смелость в дизайне помогает курортам выделяться на фоне конкурентов.

"Цветовые решения в аква-зонах — мощный инструмент маркетинга. Красный бассейн стал символом отеля, сделав его узнаваемым на весь мир без дополнительных затрат", — объяснил специально для Pravda.Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Ответы на популярные вопросы о необычных бассейнах

Как вода остается красной в бассейне The Library?

Секрет в цвете плитки. Вода абсолютно прозрачная, но преломление света через мозаику алых, оранжевых и желтых оттенков создает эффект кровавой поверхности.

Все ли могут попасть в Sky Pool в Лондоне?

Нет, доступ открыт только для жильцов и членов клуба Embassy Gardens. Для туристов предусмотрена только возможность наблюдать за пловцами снизу через прозрачное дно.

Безопасно ли плавать в бассейне Bondi Icebergs во время шторма?

При слишком сильном волнении бассейн закрывают. Однако захлестывание волн считается нормой и частью опыта купания в "ледяной глыбе".

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, управляющий гостиницей Виталий Кузьмин
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм дизайн путешествия архитектура
Новости Все >
Конец эпохи печенья: что на самом деле удерживает сотрудников в компаниях
Майская погода готовит саду убийственную ночь — есть три способа спасти цветы и завязи без химии
Самарские родители замораживают генетический код — этот ресурс может спасти жизнь через десятилетия
Тверь в зоне поражения: первые жертвы клещевого боррелиоза — как не стать следующим
В Астрахани под водой происходит нечто странное — рыба мечется, а икра исчезает прямо на глазах
В Перми вирус заживо заблокировал сотни людей в их же квартирах: коридор теперь — зона поражения
Счет идет на минуты: эксперты Башкортостана бьют тревогу из-за всплеска менингита
Шанс на жизнь: подмосковные врачи выхаживают младенцев с критическими показателями
Стагнация или обвал: что происходит с ценами на новые квартиры в Новосибирске
Квартирный вопрос и лишние тысячи: почему себестоимость строек в Кузбассе снова пойдет вверх
Сейчас читают
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Садоводство, цветоводство
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Мир. Новости мира
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Последние материалы
Конец эпохи печенья: что на самом деле удерживает сотрудников в компаниях
Поверните его против часовой стрелки: скрытый винт под кнопкой, который сделает слив унитаза намного сильнее
Майская погода готовит саду убийственную ночь — есть три способа спасти цветы и завязи без химии
Самарские родители замораживают генетический код — этот ресурс может спасти жизнь через десятилетия
Никакого медного таза: как сварить идеальное клубничное варенье в микроволновке всего за 12 минут
Тверь в зоне поражения: первые жертвы клещевого боррелиоза — как не стать следующим
Таблетки или капли: как не совершить ошибку при защите любимца от опасных паразитов
В Астрахани под водой происходит нечто странное — рыба мечется, а икра исчезает прямо на глазах
В Перми вирус заживо заблокировал сотни людей в их же квартирах: коридор теперь — зона поражения
Аптечка из бруска: им в СССР лечили грибок, простуду и дезинфицировали раны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.