Вода цвета крови и прозрачное дно над бездной: 10 самых безумных бассейнов планеты

Бассейны перестали быть просто резервуарами с водой. Сегодня это сложные инженерные системы и архитектурные манифесты, которые диктуют маршруты путешественников. От прозрачных чаш над лондонскими улицами до монастырской тишины в скалах Позитано — вода становится главным элементом дизайна.

Фото: Pravda.ru by Анастасия Крылова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Открытый бассейн на крыше высотного здания

Азиатские высоты и джунгли

Сингапурский Marina Bay Sands задал стандарт инфинити-бассейнов. На высоте 200 метров вода визуально сливается с горизонтом. Это техническое решение требует сложной системы компенсации колебаний башен. Конструкция удерживает 1400 тонн воды, пока постояльцы делают снимки на фоне небоскребов. Подобный масштаб диктует и стоимость туров в премиальные локации региона.

"Высотные бассейны требуют колоссальных затрат на эксплуатацию, что всегда заложено в цену номера. Попасть в Marina Bay Sands со стороны невозможно, это привилегия только для жителей отеля", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

На Бали проект Hanging Gardens в Убуде эксплуатирует природный ландшафт. Двухуровневая чаша повторяет изгибы холмов. Здесь нет прямых линий, только бетон, задекорированный под камень, и густая зелень. Учитывая нынешние правила въезда в топовые азиатские страны, такие локации становятся целью для осознанного туризма.

Европейская классика и экстрим

Парижский бассейн Pontoise — это портал в эпоху ар-деко. Здесь Жак-Ив Кусто испытывал первый акваланг. Желтые галереи и стеклянный купол создают атмосферу старого кино. В отличие от современных аквапарков, это место для тишины. По вечерам здесь гасят основной свет, заменяя его мягкой подсветкой дна.

Лондон ответил на парижский консерватизм прозрачным мостом Sky Pool. Акриловая чаша длиной 25 метров соединяет два здания на высоте 35 метров. Толщина прозрачного дна составляет 20 сантиметров. Пловец видит под собой улицу, что создает эффект левитации. Инженерная дерзость доступна ограниченному кругу лиц, что подчеркивает уровень сервиса в жилых кварталах для миллионеров.

"Безопасность таких конструкций проверяется ежемесячно. Прозрачный акрил прочнее стекла, но требует особого ухода, чтобы избежать микротрещин от перепада температур", — отметил эксперт по туристической безопасности Роман Ларин специально для Pravda.Ru.

Бассейн Главная деталь Nemo 33, Брюссель Глубина 33 метра и подводные пещеры The Library, Самуи Кроваво-красная плитка Bondi Icebergs, Сидней Океаническая вода и естественные волны

Океаническая соль и красный кафель

В Сиднее Bondi Icebergs бросает вызов стихии. Это бетонная чаша в океане. Волны захлестывают бортики, обновляя воду естественным путем. Температура воды здесь редко поднимается выше 22 градусов. Это место для закаленных пловцов, ценящих суровую эстетику австралийского побережья. Даже при планировании отдыха в Сочи туристы ищут подобные локации с морской водой, но сиднейский оригинал остается вне конкуренции по брутальности.

Таиландский отель The Library предлагает визуальный шок. Вода кажется алой из-за мозаики оранжевого и красного цветов. Это создает контраст с белым песком пляжа Чавенг. Туристы часто опасаются заходить в воду, путая оптический эффект с химической окраской. Подобная смелость в дизайне помогает курортам выделяться на фоне конкурентов.

"Цветовые решения в аква-зонах — мощный инструмент маркетинга. Красный бассейн стал символом отеля, сделав его узнаваемым на весь мир без дополнительных затрат", — объяснил специально для Pravda.Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Ответы на популярные вопросы о необычных бассейнах

Как вода остается красной в бассейне The Library?

Секрет в цвете плитки. Вода абсолютно прозрачная, но преломление света через мозаику алых, оранжевых и желтых оттенков создает эффект кровавой поверхности.

Все ли могут попасть в Sky Pool в Лондоне?

Нет, доступ открыт только для жильцов и членов клуба Embassy Gardens. Для туристов предусмотрена только возможность наблюдать за пловцами снизу через прозрачное дно.

Безопасно ли плавать в бассейне Bondi Icebergs во время шторма?

При слишком сильном волнении бассейн закрывают. Однако захлестывание волн считается нормой и частью опыта купания в "ледяной глыбе".

