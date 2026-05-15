Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Лаврентьев

Прозрачность вместо хаоса: Минэкономразвития представило законопроект, меняющий инфраструктуру горнолыжных курортов

Туризм

Российские горнолыжные курорты долгое время балансировали между стихийным развитием и жесткими рамками Лесного кодекса. Инвесторы возводили подъемники на свой страх и риск, а безопасность катания оставалась зоной ответственности владельцев бизнеса. Законопроект Минэкономразвития призван перевести отрасль в правовое поле, закрепив правила "игры" для всех участников процесса.

Горнолыжный рассвет
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Горнолыжный рассвет

Легализация инфраструктуры и реестр курортов

Новый закон ориентирован на крупные горнолыжные кластеры с протяженностью трасс от 10 км. Текущие ограничения в горных и защитных лесах тормозят развитие сервиса. Разработчики предлагают внести такие объекты в специальный реестр. Статус участника реестра снимет барьеры для капитального строительства, позволяя возводить гостиницы и подъемники по прозрачным регламентам. Подобные инициативы дополняют тренды, которые мы уже наблюдаем в сегменте качества сервиса в отелях.

"Создание выделенного реестра — это прежде всего сигнал для инвесторов. Когда правила землепользования перестают быть "серой зоной", бизнес охотнее вкладывается в сложные инфраструктурные проекты, такие как строительство специализированных медицинских клиник в труднодоступных локациях", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Квалификация инструкторов: контроль или доверие?

Министерство предлагает уйти от госаттестации инструкторов, передав полномочия самим курортам. Логика проста: владелец бизнеса больше других заинтересован в отсутствии травм у клиентов. Некоторые эксперты настаивают на жестком лицензировании по аналогии с горными гидами, опасаясь "кумовства" при найме персонала. Истина, вероятно, лежит в создании единых федеральных стандартов, на которые будет опираться внутренняя проверка курорта.

Параметр Текущая практика
Строительство объектов Ограничения Лесного кодекса
Подбор инструкторов Стихийная аттестация

"Перевод ответственности на плечи курорта — палка о двух концах. С одной стороны, это сокращает бумажную волокиту, с другой — требует от руководства площадок высокой корпоративной культуры. Крайне важно, чтобы внутренние регламенты не противоречили профессиональным стандартам безопасности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Экстренная помощь в горах

Нагрузка на медицину в популярных центрах вроде Красной Поляны достигает 70 обращений в день. В отдаленных точках, например в Архызе, время прибытия скорой остается критическим фактором. Решением проблемы станет интеграция модели первичной помощи прямо в кластеры курортов. Это позволит спасателям и врачам действовать в связке, оперативно реагируя на инциденты.

"Безопасность начинается не с аптечки, а с правильной организации логистики. Если на курорте внедряется комплексная модель взаимодействия Минздрава и МЧС, это резко повышает выживаемость при сложных травмах", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о горнолыжном туризме

Что такое реестр горнолыжных курортов?

Это перечень площадок, соответствующих федеральным критериям, который дает право на легальное возведение капитальной инфраструктуры (отелей, подъемников) в защитных лесах.

Будут ли единые правила поведения на трассах?

Да, законопроект предусматривает разработку единого стандарта, адаптируемого под специфику конкретного горнолыжного комплекса.

Кто будет аттестовать инструкторов?

Предполагается, что курорты будут самостоятельно требовать соответствия компетенций персонала федеральным рекомендациям.

Как решат проблему удаленности клиник?

Планируется создание медицинских пунктов первичной помощи непосредственно на территории горнолыжных баз.

Для развития внутреннего туризма важно не только строить трассы, но и менять отношение к культуре отдыха на заповедных тропах и чистейших озерах.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, турагент Анастасия Крылова, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Дмитрий Лаврентьев
Лаврентьев Дмитрий Олегович — эксперт по курортному отдыху с 19-летним стажем. Курорты, сезонность и инфраструктура отдыха.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм инвестиции безопасность законодательство внутренний туризм
Новости Все >
Тверь в зоне поражения: первые жертвы клещевого боррелиоза — как не стать следующим
В Астрахани под водой происходит нечто странное — рыба мечется, а икра исчезает прямо на глазах
В Перми вирус заживо заблокировал сотни людей в их же квартирах: коридор теперь — зона поражения
Счет идет на минуты: эксперты Башкортостана бьют тревогу из-за всплеска менингита
Шанс на жизнь: подмосковные врачи выхаживают младенцев с критическими показателями
Стагнация или обвал: что происходит с ценами на новые квартиры в Новосибирске
Квартирный вопрос и лишние тысячи: почему себестоимость строек в Кузбассе снова пойдет вверх
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Популярный подсластитель, который считался безвредным, оказался жировой бомбой для печени
В Кемерове стартовал форум молодежных организаций Сибирского казачьего войска
Сейчас читают
Убираем живот и отеки за утро: ленивая гимнастика, которую можно делать под одеялом
Новости спорта
Убираем живот и отеки за утро: ленивая гимнастика, которую можно делать под одеялом
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Авто
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Еда и рецепты
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Последние материалы
Аптечка из бруска: им в СССР лечили грибок, простуду и дезинфицировали раны
Прозрачность вместо хаоса: Минэкономразвития представило законопроект, меняющий инфраструктуру горнолыжных курортов
Счет идет на минуты: эксперты Башкортостана бьют тревогу из-за всплеска менингита
Шанс на жизнь: подмосковные врачи выхаживают младенцев с критическими показателями
Тесто звучит как стекло: грибной штрудель с грудинкой пахнет костром и хрустит как багет
Стагнация или обвал: что происходит с ценами на новые квартиры в Новосибирске
Сочетают роскошь и абсолютный комфорт: 4 главных тренда выпускной моды 2026 года
Квартирный вопрос и лишние тысячи: почему себестоимость строек в Кузбассе снова пойдет вверх
Старение можно откатить тарелкой — четыре недели правильного питания омолаживают организм
Зеленое самоубийство всей Европы: климатический диктат Брюсселя полностью уничтожает ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.