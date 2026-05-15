Прозрачность вместо хаоса: Минэкономразвития представило законопроект, меняющий инфраструктуру горнолыжных курортов

Российские горнолыжные курорты долгое время балансировали между стихийным развитием и жесткими рамками Лесного кодекса. Инвесторы возводили подъемники на свой страх и риск, а безопасность катания оставалась зоной ответственности владельцев бизнеса. Законопроект Минэкономразвития призван перевести отрасль в правовое поле, закрепив правила "игры" для всех участников процесса.

Горнолыжный рассвет

Легализация инфраструктуры и реестр курортов

Новый закон ориентирован на крупные горнолыжные кластеры с протяженностью трасс от 10 км. Текущие ограничения в горных и защитных лесах тормозят развитие сервиса. Разработчики предлагают внести такие объекты в специальный реестр. Статус участника реестра снимет барьеры для капитального строительства, позволяя возводить гостиницы и подъемники по прозрачным регламентам. Подобные инициативы дополняют тренды, которые мы уже наблюдаем в сегменте качества сервиса в отелях.

"Создание выделенного реестра — это прежде всего сигнал для инвесторов. Когда правила землепользования перестают быть "серой зоной", бизнес охотнее вкладывается в сложные инфраструктурные проекты, такие как строительство специализированных медицинских клиник в труднодоступных локациях", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Квалификация инструкторов: контроль или доверие?

Министерство предлагает уйти от госаттестации инструкторов, передав полномочия самим курортам. Логика проста: владелец бизнеса больше других заинтересован в отсутствии травм у клиентов. Некоторые эксперты настаивают на жестком лицензировании по аналогии с горными гидами, опасаясь "кумовства" при найме персонала. Истина, вероятно, лежит в создании единых федеральных стандартов, на которые будет опираться внутренняя проверка курорта.

Параметр Текущая практика Строительство объектов Ограничения Лесного кодекса Подбор инструкторов Стихийная аттестация

"Перевод ответственности на плечи курорта — палка о двух концах. С одной стороны, это сокращает бумажную волокиту, с другой — требует от руководства площадок высокой корпоративной культуры. Крайне важно, чтобы внутренние регламенты не противоречили профессиональным стандартам безопасности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Экстренная помощь в горах

Нагрузка на медицину в популярных центрах вроде Красной Поляны достигает 70 обращений в день. В отдаленных точках, например в Архызе, время прибытия скорой остается критическим фактором. Решением проблемы станет интеграция модели первичной помощи прямо в кластеры курортов. Это позволит спасателям и врачам действовать в связке, оперативно реагируя на инциденты.

"Безопасность начинается не с аптечки, а с правильной организации логистики. Если на курорте внедряется комплексная модель взаимодействия Минздрава и МЧС, это резко повышает выживаемость при сложных травмах", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о горнолыжном туризме

Что такое реестр горнолыжных курортов?

Это перечень площадок, соответствующих федеральным критериям, который дает право на легальное возведение капитальной инфраструктуры (отелей, подъемников) в защитных лесах.

Будут ли единые правила поведения на трассах?

Да, законопроект предусматривает разработку единого стандарта, адаптируемого под специфику конкретного горнолыжного комплекса.

Кто будет аттестовать инструкторов?

Предполагается, что курорты будут самостоятельно требовать соответствия компетенций персонала федеральным рекомендациям.

Как решат проблему удаленности клиник?

Планируется создание медицинских пунктов первичной помощи непосредственно на территории горнолыжных баз.

Для развития внутреннего туризма важно не только строить трассы, но и менять отношение к культуре отдыха на заповедных тропах и чистейших озерах.

