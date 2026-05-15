35 000 рублей на пляже: Сочи учит экономить, но помните о "капкане"

Сочи меняет правила игры. С 14 мая 2026 года на 18 пляжах Лазаревского и Хостинского районов заработала программа "Выбирай Сочи-2026". Теперь аренда инвентаря для льготников обойдется в полцены или вовсе будет бесплатной. Пока рынок отельного сервиса пытается навести порядок в звездах, город решил усмирить пляжных монополистов.
Стандартный отпуск в Сочи превратился в финансовый капкан. Аренда шезлонга и зонта на популярных точках достигает 3 500 рублей в сутки. За десять дней семья из трех человек теряет почти 50 000 рублей. Власти города осознали: высокие цены толкают туристов в сторону безвизовых направлений с понятным сервисом. Новая система на 18 пляжах — попытка удержать отдыхающих и сбить спесь с арендаторов.
"Рыночная обстановка требует гибкости. Снижение финансовой нагрузки на бюджет семьи — это единственный способ сохранить турпоток в условиях жесткой конкуренции с зарубежными курортами", — резюмировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Льготы не работают по щелчку пальцев. Операторы пляжей требуют бумажные подтверждения. Цифровые копии из "Госуслуг" не пройдут — билетерам нужны оригиналы для отчетности перед налоговой.
|Категория
|Льгота
|Ветераны СВО / Семьи
|Бесплатно (100%)
|Инвалиды I и II групп
|Бесплатно (100%)
|Многодетные семьи
|Скидка 50%
|Ликвидаторы ЧАЭС
|Бесплатно (100%)
Арендаторы будут сопротивляться. Заявлять об отсутствии свободных мест или нарушении квот. Александр Гордиец рекомендует действовать предельно жестко.
"Мафия пляжных операторов живет по своим законам. Если слышите отказ в предоставлении законной льготы — включайте запись на телефон и звоните в Департамент курортов. Обычно свободный шезлонг находится сразу", — подчеркнул эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.
Нет, программа действует строго на 18 пляжных территориях Хостинского и Лазаревского районов.
Строго запрещено. Требуются только оригиналы документов на бумажных носителях.
Да, инвалиды I и II групп имеют право на бесплатный инвентарь для себя и одного сопровождающего.
Фиксировать нарушение на видео и обращаться в администрацию города Сочи на горячую линию Департамента курортов.
"Подготовка к отпуску требует внимания к деталям. Если вы едете с детьми, помните, что порядок с документами важен не только в аэропорту, но и на месте отдыха", — предупредила специалист по визовым вопросам Юлия Морозова.
