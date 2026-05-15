Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Трусов

35 000 рублей на пляже: Сочи учит экономить, но помните о "капкане"

Туризм

Сочи меняет правила игры. С 14 мая 2026 года на 18 пляжах Лазаревского и Хостинского районов заработала программа "Выбирай Сочи-2026". Теперь аренда инвентаря для льготников обойдется в полцены или вовсе будет бесплатной. Пока рынок отельного сервиса пытается навести порядок в звездах, город решил усмирить пляжных монополистов.

Шезлонги
Фото: commons.wikimedia.org by Pascal Vyncke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шезлонги

Пляжное разорение против новых льгот

Стандартный отпуск в Сочи превратился в финансовый капкан. Аренда шезлонга и зонта на популярных точках достигает 3 500 рублей в сутки. За десять дней семья из трех человек теряет почти 50 000 рублей. Власти города осознали: высокие цены толкают туристов в сторону безвизовых направлений с понятным сервисом. Новая система на 18 пляжах — попытка удержать отдыхающих и сбить спесь с арендаторов.

"Рыночная обстановка требует гибкости. Снижение финансовой нагрузки на бюджет семьи — это единственный способ сохранить турпоток в условиях жесткой конкуренции с зарубежными курортами", — резюмировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Чек-лист для законного отдыха

Льготы не работают по щелчку пальцев. Операторы пляжей требуют бумажные подтверждения. Цифровые копии из "Госуслуг" не пройдут — билетерам нужны оригиналы для отчетности перед налоговой.

Категория Льгота
Ветераны СВО / Семьи Бесплатно (100%)
Инвалиды I и II групп Бесплатно (100%)
Многодетные семьи Скидка 50%
Ликвидаторы ЧАЭС Бесплатно (100%)

Как получить свое без споров

Арендаторы будут сопротивляться. Заявлять об отсутствии свободных мест или нарушении квот. Александр Гордиец рекомендует действовать предельно жестко.

"Мафия пляжных операторов живет по своим законам. Если слышите отказ в предоставлении законной льготы — включайте запись на телефон и звоните в Департамент курортов. Обычно свободный шезлонг находится сразу", — подчеркнул эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Ответы на популярные вопросы о пляжных поборах

Можно ли получить льготу на пляжах Адлера?

Нет, программа действует строго на 18 пляжных территориях Хостинского и Лазаревского районов.

Примут ли фото удостоверения на смартфоне?

Строго запрещено. Требуются только оригиналы документов на бумажных носителях.

Распространяется ли льгота на сопровождающих?

Да, инвалиды I и II групп имеют право на бесплатный инвентарь для себя и одного сопровождающего.

Что делать, если персонал пляжа игнорирует требование?

Фиксировать нарушение на видео и обращаться в администрацию города Сочи на горячую линию Департамента курортов.

"Подготовка к отпуску требует внимания к деталям. Если вы едете с детьми, помните, что порядок с документами важен не только в аэропорту, но и на месте отдыха", — предупредила специалист по визовым вопросам Юлия Морозова.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков, специалист по визовым вопросам Юлия Морозова
Автор Алексей Трусов
Трусов Алексей Михайлович — эксперт по активному отдыху с 18-летним стажем. Походы, кемпинг и безопасность маршрутов в России.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы сочи туризм
Новости Все >
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Популярный подсластитель, который считался безвредным, оказался жировой бомбой для печени
В Кемерове стартовал форум молодежных организаций Сибирского казачьего войска
Пока одни жарили мясо, АвтоВАЗ жарил станки — старые моторы уходят в историю, и вот что идёт им на смену
Россияне в этих регионах пьют меньше остальных: низкие цифры могут скрывать тревожный подвох
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
УАЗ и Нива отдыхают — новый российский автомобиль проходит там, где они только мечтают проехать
Глэмпинги пустеют, отели завышают звёзды — в России наконец взялись за наведение порядка в туризме
Корзина на маркетплейсе обманывает кошелек: россияне теряют деньги и не сразу это замечают
Туристы бегут с пляжей Паттайи — вода там стала такой, что заходить в неё просто страшно
Сейчас читают
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Садоводство, цветоводство
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Последние материалы
Вернуть вкус жизни: как новая методика перенастройки мозга борется с тяжелой формой депрессии
Стальной покой Москвы: Лавров одобрил энергосделки США и Китая, ломая интриги Вашингтона
35 000 рублей на пляже: Сочи учит экономить, но помните о "капкане"
Как продлить жизнь маникюру в два раза: простые привычки, о которых молчат мастера
Вечнозеленый ковер с розовыми шарами: почему армерия заменит капризные почвопокровники
Черный список ветеринаров: какие модные породы собак опасно заводить, если в доме есть ребенок
Соседи по даче сойдут со ума от запаха: копеечный трюк с горчицей, который спасет любой шашлык
Тайные связи с Москвой: у скандальной гадалки Ермака нашли семью в России
То, о чём молчат фитнес-блогеры — две минуты в день, и попа оживает, а целлюлит сдаётся без боя
Выгоняем незваных гостей: всего два аромата заставят муравьев покинуть ваш сад добровольно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.