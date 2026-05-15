Таиланд выгоняет бюджетных туристов: как "некачественные" туристы привели к краху 60-дневного безвиза

Таиланд захлопывает визовую ловушку. Два месяца безмятежного "штампа" уходят в историю. Бангкок официально аннулировал 60-дневный безвизовый режим для 93 стран, включая Россию. Власть выжигает каленым железом сегмент "вечных" туристов, превращая тропический рай в режимный объект для тех, кто готов платить за элитарный статус.

Фото: commons.wikimedia.org by Endrjuch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Коралловый остров, Пхукет, Таиланд

Тотальный контроль: что меняется с 14 мая

Власти королевства меняют доктрину: 30 дней — это абсолютный предел для классического отдыха. Любые попытки закрепиться на островах под видом туриста теперь будут пресекаться финансовым аудитом. Спецслужбы Таиланда прямо заявили: страна не хочет видеть тех, кто использует лазейки для удаленной работы без налогов или нелегального бизнеса.

"Рынок долгосрочного жилья в ЮВА ждет предсказуемый обвал. Владельцы кондоминиумов на Пхукете и в Паттайе уже фиксируют отток арендаторов-релокантов, которые ранее продлевали пребывание бесконечными виза-ранами", — констатировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Тем, кто планирует остаться дольше месяца, теперь предписано оформлять визу DTV. Доступ к ней открыт только для тех, кто готов показать на счетах от 500 000 бат и доказать легальную занятость. Бюджетная подготовка к длительному авиаперелету становится для многих бессмысленной тратой денег, если на месте ждет лишь 30-дневное "окно".

Условие въезда Статус с мая 2026
Стандартный штамп 30 дней без продления
Нарушители Урезание до 15 дней

Коллективная ответственность и риск депортации

Бангкок ввел систему "превентивного наказания". Если представители одной нации систематически попадают в сводки полиции за нелегальную работу или "оверстей", МИД Таиланда сокращает срок безвиза для всей страны до 15 дней. Это делает каждого туриста заложником поведения своих соотечественников.

"Такие меры — прямое следствие нелегальной трудовой активности. Силовые структуры больше не будут закрывать глаза на таксистов, гидов и тренеров без официальных разрешений в популярных локациях", — предупредил эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Туристы, привыкшие к свободе, теперь поставлены перед выбором: жесткое содействие легальным требованиям или аренда авто по всем правилам и честная оплата налогов. В противном случае — депортация и черные списки.

"Эпоха бюджетной релокации официально завершена. При текущих жестких фильтрах поездка на один месяц теряет экономический смысл для среднего класса, привыкшего зимовать у моря", — резюмировала турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах

Можно ли продлить 30-дневный штамп на месте?

Нет, текущая редакция правил запрещает любые продления без перехода на специализированные визы типа DTV.

Что будет, если я прилечу второй раз за год?

При повторном въезде высока вероятность полноценной проверки на границе. При наличии оснований офицер вправе отказать во въезде без объяснения причин.

Какой баланс нужен для визы DTV?

Минимальный порог составляет 500 000 бат. Дополнительно потребуются документы, подтверждающие легальный источник доходов.

Чем грозит "оверстей" в новых условиях?

Штрафы стали строже, а риск попасть в распределитель IDC (иммиграционная тюрьма) и получить бессрочный запрет на въезд теперь кратно выше.

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, турагент Анастасия Крылова
Автор Роман Ларин
Ларин Роман Евгеньевич — эксперт по туристической безопасности с 20-летним стажем. Риски поездок, регламенты и защита туристов.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
