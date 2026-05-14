Лабиринт без выхода: новые правила в Анталии загнали российских туристов в капкан такси

Логистическая блокада аэропорта Антальи

С 12 мая 2026 года прилет в Анталью перестал быть просто началом отпуска. Международный консорциум Fraport-TAV в тандеме с ассоциацией TÜRSAB устроил настоящую "стерилизацию" привокзальной территории. Привычные стойки туроператоров, где туристы годами находили своих гидов, исчезли. Место, где царил хаос, переходящий в понятную логистику, теперь превратилось в запретную зону.

Пассажирам, привыкшим к легкому поиску трансфера, теперь приходится прорываться через кордоны. Зачистка коснулась терминалов 1 и 2, превращая выход в город в полосу препятствий. Логистика направлена на то, чтобы изолировать туриста от свободы выбора. Вместо привычного "здесь и сейчас" путешественник попадает в жесткие рамки цифровых ограничений и обязательных коридоров.

"Данные меры — это попытка перекроить рынок перевозок под лозунгом "порядка", хотя на деле все сводится к ограничению конкуренции. Турист теряет право на маневр, становясь заложником навязанных агрегаторов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Монопольный коридор и ущемление прав

Самостоятельные путешественники оказались в самой сложной ситуации. Если раньше такси или трансфер находились за пару минут, то сегодня выбора почти нет. Сложившаяся ситуация с маршрутами вынуждает людей обращаться к официальным картелям, чьи ценники далеки от рыночных. Подобные страхи и стресс перед вылетом для россиян теперь дополняются необходимостью штурмовать транспортный заслон сразу после трапа.

Было Стало Свободный доступ к стойкам гидов Запретная зона для встречающих Гибкая конкуренция перевозчиков Безальтернативные монопольные тарифы

"Ограничение пространства перед терминалами превращает обычное прибытие в изнурительный квест. Пассажиры лишаются возможности оперативно решить вопрос с логистикой, что негативно сказывается на первых впечатлениях от страны", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.

"Когда администрация аэропорта диктует условия перемещения, страдают прежде всего сами люди. Подобная централизация выгода только узкому кругу операторов, а свободный рынок в таких условиях гибнет", — констатировал в беседе с Pravda. Ru аналитик Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о переменах в Турции

Почему убрали стойки туроператоров?

Официально — для наведения порядка. Фактически — для создания монопольной цифровой среды, где перевозчики и турагентства контролируют каждый шаг туриста, не давая ему выбора.

Как теперь найти своего гида?

Встреча с гидами перенесена за пределы привычных зон. Ищите новые места сбора на парковках или по указателям, которые, как правило, расположены значительно дальше от выхода из терминала.

Можно ли вызвать такси по приложению?

Ситуация усложнилась. Многие стоянки ограничили доступ для неаккредитованных перевозчиков, что существенно повышает стоимость поездки и время ожидания.

Как сэкономить на трансфере в новых условиях?

Рекомендуется бронировать индивидуальный трансфер заранее через проверенные международные или лицензированные локальные площадки, чтобы минимизировать риски переплаты на месте.

