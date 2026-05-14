Билет на водную ракету: морская трасса между Сочи и Сухумом заработает уже с 15 мая

Чёрное море готовится к скоростному сезону. С 15 мая 2026 года морской узел между Сочи и Сухумом вновь затянется морским сообщением на судах на подводных крыльях. Если в прошлом году запуск "Кометы" буксовал и стартовал лишь к августу, то теперь навигация растянется на пять полноценных месяцев — от нежной весенней гальки до бархатного октября.
"Абхазское морское пароходство" заявило: тестовые мучения в прошлом. Теперь мореходство станет системным. Рейсы встанут в расписание по вторникам и пятницам, что удобно для тех, кто планирует короткие выезды, наподобие тех, что выбирают любители речных маршрутов, ищущие способ миновать авиационные наценки.
"Стабильность графика — ключевой фактор для роста турпотока в регионе, ведь туристы перестанут опасаться внезапных отмен и смогут планировать стыковки с отелями заранее", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Финальная точка навигации в октябре будет зависеть не от амбиций перевозчика, а от капризов акватории. Шторма и температурные качели — главные враги подводных крыльев. Стоит помнить, что погодные аномалии могут диктовать свои условия даже в привычное время года.
Линию закроет судно "Космонавт Павел Попович". Вместимость — 120 пассажиров. Путь между причалами займет около 150 минут. Это в разы быстрее, чем маневрировать по разбитым дорогам или стоять в пробках на границе.
|Параметр
|Характеристика
|Вместимость
|120 человек
|Время в пути
|Около 2.5 часов
"Такой формат транспортировки — это не просто средство передвижения, а отдельный аттракцион, который при правильной организации сильно разгружает сухопутные пропускные пункты", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.
Продажи открыты в кассах морских портов и на официальном портале перевозчика.
Для поездки в Абхазию гражданам РФ достаточно внутреннего паспорта.
Вопросы возврата средств регулируются внутренними правилами перевозчика, которые стоит уточнить при покупке.
Правила бронирования и тарифную сетку для разных категорий пассажиров объявят в течение недели.
"Интеграция скоростного флота в логистику Черноморья показывает стремление властей уйти от хаоса частных перевозок к четким регламентам, что выгодно и принимающей стороне, и гостям", — констатировал в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Специалисты по клинингу и ремонту сантехники раскрыли методику бережного восстановления поверхностей с помощью доступных аптечных и кухонных ингредиентов.