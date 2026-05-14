Светлана Михайлова

Билет на водную ракету: морская трасса между Сочи и Сухумом заработает уже с 15 мая

Чёрное море готовится к скоростному сезону. С 15 мая 2026 года морской узел между Сочи и Сухумом вновь затянется морским сообщением на судах на подводных крыльях. Если в прошлом году запуск "Кометы" буксовал и стартовал лишь к августу, то теперь навигация растянется на пять полноценных месяцев — от нежной весенней гальки до бархатного октября.

График и логистика пути

"Абхазское морское пароходство" заявило: тестовые мучения в прошлом. Теперь мореходство станет системным. Рейсы встанут в расписание по вторникам и пятницам, что удобно для тех, кто планирует короткие выезды, наподобие тех, что выбирают любители речных маршрутов, ищущие способ миновать авиационные наценки.

"Стабильность графика — ключевой фактор для роста турпотока в регионе, ведь туристы перестанут опасаться внезапных отмен и смогут планировать стыковки с отелями заранее", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Финальная точка навигации в октябре будет зависеть не от амбиций перевозчика, а от капризов акватории. Шторма и температурные качели — главные враги подводных крыльев. Стоит помнить, что погодные аномалии могут диктовать свои условия даже в привычное время года.

На чем полетим: "Космонавт Павел Попович"

Линию закроет судно "Космонавт Павел Попович". Вместимость — 120 пассажиров. Путь между причалами займет около 150 минут. Это в разы быстрее, чем маневрировать по разбитым дорогам или стоять в пробках на границе.

Параметр Характеристика
Вместимость 120 человек
Время в пути Около 2.5 часов

"Такой формат транспортировки — это не просто средство передвижения, а отдельный аттракцион, который при правильной организации сильно разгружает сухопутные пропускные пункты", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о морских перевозках

Где покупать билеты?

Продажи открыты в кассах морских портов и на официальном портале перевозчика.

Нужен ли загранпаспорт?

Для поездки в Абхазию гражданам РФ достаточно внутреннего паспорта.

Что делать, если рейс отменят из-за шторма?

Вопросы возврата средств регулируются внутренними правилами перевозчика, которые стоит уточнить при покупке.

Есть ли льготы для детей?

Правила бронирования и тарифную сетку для разных категорий пассажиров объявят в течение недели.

"Интеграция скоростного флота в логистику Черноморья показывает стремление властей уйти от хаоса частных перевозок к четким регламентам, что выгодно и принимающей стороне, и гостям", — констатировал в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Светлана Михайлова
Михайлова Светлана Викторовна — специалист по санаторно-курортному отдыху с 19-летним стажем. Программы лечения, размещение и сезонная загрузка.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы сочи сухум туризм черное море путешествия
