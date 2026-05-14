Окно в Европу сместилось: куда массово устремились российские путешественники в этом году

Туризм

Сербский прорыв: почему поток туристов растет

Белград сегодня звучит чаще, чем классические европейские направления. Статистика упряма: за первые три с половиной месяца 2026 года турпоток из России в Сербию взлетел на 47%. Цифры говорят сами за себя — с января по конец апреля гостеприимные балканские земли приняли 252 000 наших соотечественников. Это не случайный всплеск, а устойчивый тренд на сближение, подкрепленный подписанной программой сотрудничества до 2031 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanbuki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Район Земун в Белграде

Для путешественника Сербия превращается в идеальный хаб. Здесь сочетаются доступные стратегии бронирования билетов и отсутствие визовых барьеров. Пока другие страны вводят ограничения, как, например, строгий фильтр для въезжающих в Таиланд, Белград держит двери открытыми.

"Рост на 47% — показатель того, что туристы устали от бумажной волокиты и ищут направления с предсказуемым комфортом. Сербия предлагает именно это: понятный сервис, отсутствие языкового барьера и логистическую близость", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ставка на "Экспо-2027"

Власти Сербии не планируют останавливаться на достигнутом. Главным локомотивом туристической привлекательности станет предстоящая всемирная выставка "Экспо-2027" в Белграде. Подготовка к такому событию неизбежно трансформирует город: строятся новые отели, расширяется транспортная сеть, обновляются общественные пространства.

Фактор роста Эффект
Инфраструктура Комфортное размещение уровня 4-5 звезд
Экспо-2027 Приток бизнес-туристов и деловой активности

"Масштабная программа сотрудничества до 2031 года дает гарантии долгосрочной стабильности. Туроператорам важно понимать, что страна инвестирует в развитие не на один сезон", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Сербия сейчас успешно занимает нишу, которую раньше делили Франция или Италия. При этом уровень цен остается демократичным, что особенно ценится туристами, привыкшими к рациональному планированию бюджета.

"При подготовке к поездке в новые локации, где ожидается туристический бум, всегда лучше бронировать проживание минимум за три месяца. Это позволяет избежать наценок в период высокого спроса", — предупредила в беседе с Pravda. Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Ответы на популярные вопросы о поездках в Сербию

Нужна ли россиянам виза для въезда в Сербию?

Нет, для граждан России действует безвизовый режим, позволяющий находиться в стране до 30 дней.

Как лучше добираться в Белград из России?

В настоящее время действуют прямые рейсы, что делает посещение страны быстрым и относительно бюджетным.

Влияет ли подготовка к "Экспо-2027" на качество отдыха?

Сервис в отелях и туристическая инфраструктура активно развиваются, повышая общий уровень комфорта для гостей страны.

Стоит ли ожидать роста цен из-за наплыва туристов?

Сербия остается доступным направлением, однако в период проведения крупных выставок рекомендуется бронировать жилье заранее.

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, туроператор Максим Ланин, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Автор Дмитрий Лаврентьев
Лаврентьев Дмитрий Олегович — эксперт по курортному отдыху с 19-летним стажем. Курорты, сезонность и инфраструктура отдыха.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
