Конец семейного билета: детей больше нельзя будет вписать в загранпаспорта родителей

Загранпаспорт для ребенка: новые реалии

Эпоха "записи в паспорт к родителям" официально уходит в историю. Российское законодательство поставило точку: данные о детях младше 14 лет больше не будут вноситься в документы взрослых. Из загранпаспортов старого образца полностью убирают специальную графу. Государство переходит на формат полной персональной идентификации, что делает обязательным получение индивидуального документа для каждого маленького путешественника, независимо от его возраста.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ загранпаспорта

Переход будет долгим. До 1 января 2027 года старый порядок продолжает действовать. Вы можете спокойно использовать старые записи, если срок действия вашего паспорта еще не истек. Однако закладывать фундамент будущих отпусков стоит уже сейчас, понимая, что индивидуальный паспорт — это стандарт безопасности, который в будущем избавит от лишних нервов на контроле.

"Индивидуальный документ ребенка — это не бюрократия, а гарантия беспрепятственного пересечения границ любого государства, где требуют строгую биометрию", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по визовым вопросам Юлия Морозова.

Что ждет родителей после 2027 года

Отмена записи в родительский паспорт упрощает жизнь пограничникам, но налагает ответственность на мам и пап. Теперь для каждой поездки — будь то экстремальный маршрут по Азии или классический пляжный отдых — потребуется отдельный загранпаспорт на ребенка. Налоговый кодекс избавят от пошлины в 500 рублей, которая ранее взималась за внесение сведений в документ родителя. Это логичный шаг в сторону цифровизации, ведь сегодня визовые требования большинства стран подразумевают наличие персонального заграничного ID.

"Родителям больше не придется переживать, что пограничник в другой стране не поймет сути записи в российском паспорте. Свой паспорт — это универсальный ключ, который исключает любые двоякие трактовки при прохождении контроля", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.

Деталь Статус после 2027 года Внесение данных в паспорт родителя Невозможно, поле исключено Персональный паспорт ребенка Обязателен Госпошлина за вписку Отменена

"Для профессиональных путешественников и туроператоров это упрощение документооборота. Мы заранее рекомендуем клиентам делать паспорта нового образца, так как они имеют увеличенный срок действия и надежно защищают персональные данные всей семьи", — объяснил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о загранпаспортах

Можно ли сейчас вписать ребенка в старый паспорт?

Да, это право сохраняется до 1 января 2027 года, если срок действия вашего документа позволяет провести эту процедуру.

Нужно ли немедленно менять документы, если ребенок уже вписан?

Нет, действующие записи легитимны до истечения срока действия вашего загранпаспорта.

Какой паспорт лучше оформить для ребенка сейчас?

Для детей оптимально оформлять паспорт нового образца на 10 лет, но учитывайте, что внешность ребенка быстро меняется.

Отменят ли пошлину на оформление детского паспорта?

Нет, отменена только пошлина за внесение записи, стоимость оформления личного документа ребенка остается прежней.

Читайте также