Эра официального туризма началась: почему рынок гостевых домов в регионах Кузбасса выходит из тени

В Кузбассе продолжается процесс легализации малых средств размещения, работавших ранее вне правового поля. На текущий момент около 12,5% владельцев гостевых домов, которые функционировали скрыто от государственных органов, официально подтвердили готовность к сотрудничеству и внесению данных в федеральный реестр.

Согласно актуальным сведениям системы аккредитации, к 14 мая в Кузбассе насчитывалось 124 легализованных объекта. Общее число гостевых домов в регионе, по оценкам местных властей, достигает 800 единиц. Для сравнения: еще полгода назад, на этапе запуска пилотного проекта, в списке фигурировало лишь 34 адреса, что свидетельствует о положительной динамике выхода бизнеса из тени.

В правительстве Кузбасса подчеркивают, что переход на официальные рельсы поможет увеличить налоговые поступления в областной бюджет. Кроме того, наличие в реестре выступает индикатором пройденных проверок, подтверждающих соответствие заведения актуальным стандартам безопасности и комфорта. Участники эксперимента также получают право использовать крупные российские платформы онлайн-бронирования для привлечения туристов.

Тем не менее, отраслевые наблюдатели отмечают, что процесс адаптации собственников к новым требованиям может требовать времени. Как сообщает VSE42.Ru, регистрация является важным шагом для формирования цивилизованного рынка услуг гостеприимства в регионе до конца 2027 года.

"Легализация малых средств размещения — это переход от стихийной аренды к полноценному туристическому продукту. Это дает гостю гарантии безопасности, а владельцу открывает доступ к системному маркетингу и долгосрочным инструментам продвижения", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Антон Громов.

Ответы на популярные вопросы о гостевых домах

Кто обязан регистрироваться в реестре?

Регистрация необходима всем собственникам индивидуальных жилых домов, которые предоставляют услуги краткосрочного размещения за плату.

Сколько продлится эксперимент?

Согласно законодательству, апробация системы реестра гостевых домов рассчитана до 31 декабря 2027 года.

Какие преимущества дает реестр владельцу?

Включение в официальный перечень позволяет привлекать клиентов через популярные агрегаторы и повышает доверие со стороны путешественников.

Что случится, если не войти в реестр?

Работа вне системы аккредитации после завершения переходного периода лишает объект правового статуса и возможности легальной рекламной деятельности.

