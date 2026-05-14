Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Роденко

Где море чище, а цены ниже: честный обзор направлений, которые заменят привычный Египет в 2026-м

Туризм

Поиск альтернатив традиционному отдыху в Турции и Египте в 2026 году привел к формированию нового топа направлений. Среди фаворитов оказались страны с упрощенным визовым режимом, развитой гастрономической культурой и стабильным климатом, подходящим для летнего отпуска.

Таиланд
Фото: commons.wikimedia.org by Endrjuch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таиланд

Бюджетная классика Абхазии

Абхазия остается наиболее доступным вариантом для тех, кто ищет привычную среду. Прозрачная вода в Пицунде и реликтовые сосны создают микроклимат, который сложно найти на других курортах Черного моря. Въезд осуществляется по внутреннему паспорту гражданина РФ, что снимает бюрократические барьеры для взрослых путешественников.

"С 2026 года для детей до 14 лет при пересечении границы с Абхазией требуется наличие заграничного паспорта. Это важное нововведение, которое нужно учитывать при планировании семейного бюджета", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Инфраструктура региона постепенно обновляется, предлагая как частный сектор, так и современные отели. Основные локации — Гагра и Новый Афон — позволяют совмещать купание с осмотром исторических пещер и монастырей. Важно учитывать, что банковская система здесь завязана на наличные рубли, так как терминалы принимают карты выборочно.

Грузинское гостеприимство в Батуми

Батуми превратился в современный мегаполис у моря, где неоновые небоскребы соседствуют с брусчаткой старого города. Стоимость услуг здесь часто оказывается вдвое дешевле Турции, если рассматривать сегмент апартаментов и питания в ресторанах. Грузия привлекает отсутствием виз и глубокой интеграцией русского языка в сферу сервиса.

Для пересечения границы необходим загранпаспорт. Стоит проверить документ на отсутствие отметок о посещении конфликтных территорий. Местная кухня — хинкали, хачапури и обилие вина — делает гастрономическую составляющую отдыха приоритетной. Пляжи в основном галечные, что гарантирует чистоту воды даже при небольшом волнении.

Экзотика Таиланда и Вьетнама

Юго-Восточная Азия перестала быть чисто зимним направлением. Летом в Таиланде и Вьетнаме наступает период межсезонья, когда цены на пятизвездочные отели падают в несколько раз. Влажный воздух Таиланда наполнен ароматами специй и океана, а безвизовое пребывание до 60 дней позволяет организовать длительный отпуск.

"Вьетнам предлагает россиянам до 45 дней безвизового отдыха. Летом здесь меньше туристов, хотя стоит внимательно выбирать регион из-за сезонных особенностей моря", — рассказала специально для Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

В этих странах российские карты не активны, поэтому опытные путешественники используют наличные доллары для обмена на баты или донги. Гастрономический туризм здесь строится на свежих морепродуктах и экзотических фруктах, которые стоят копейки на местных рынках. В некоторых зонах Вьетнама в разгар лета могут наблюдаться нашествия медуз, что требует предварительного мониторинга ситуации.

Люксовое уединение на Мальдивах

Мальдивские острова в 2026 году сохраняют статус эталона пляжного отдыха. Белоснежный песок и бирюзовые лагуны доступны без предварительного оформления визы — штамп ставят бесплатно в аэропорту Мале. Летом здесь случаются кратковременные тропические ливни, которые только освежают воздух, не мешая загару.

Направление Визовый режим для РФ
Абхазия Внутренний паспорт РФ
Таиланд Без визы 60 дней
Грузия Без визы 1 год
Вьетнам Без визы 45 дней

"При планировании поездки на дальние расстояния медицинская страховка становится главным инструментом безопасности. На удаленных резортах помощь может стоить колоссальных денег", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Вместо переполненных пляжей популярных курортов, где зафиксировали странную эпидемию отеков, острова предлагают приватность и высокий уровень сервиса. Основная валюта для туристов — доллары США, которыми можно расплатиться в любой точке пребывания.

Ответы на популярные вопросы о пляжном отдыхе

Где искать альтернативу европейским курортам?

В качестве замены привычному Средиземноморью часто рассматривают пляжный отдых в Албании, который выигрывает по цене и чистоте воды. Также стоит обратить внимание на Каспийское побережье и Дагестан.

Как избежать проблем со здоровьем в отпуске?

На многих приморских территориях случается пыльцевой шторм 2026, поэтому аллергикам рекомендуется тщательно выбирать время поездки и иметь при себе антигистаминные препараты.

Стоит ли ехать на Азовское море?

Несмотря на бюджетность, некоторые локации переживают не лучшие времена. Описывая разбитые пляжи Приморско-Ахтарска, эксперты указывают на серьезный упадок инфраструктуры в некоторых малых городах Кубани.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Илья Роденко
Роденко Илья Константинович — аналитик туристического рынка с 17-летним стажем. Спрос, потоки, цены и структура отрасли.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм грузия абхазия
Новости Все >
Жена Пирцхалавы объяснила возвращение к нему через 12 лет: почему ревность помогла их воссоединению
Матриархат и скальпель: Айза-Лилуна Ай изменила внешность за счёт мужа
Когда мачеха — не из сказки: почему Дана Борисова в восторге от новой семьи бывшего мужа
Опасная подмена смыслов: почему Надежда Бабкина предостерегает от увлечения ИИ
Мечта о дешёвом дизеле разбилась о сервис: почему бензин в реальной жизни выигрывает
В самое сердце со второй попытки: Сергей Лазарев устроил сыну-отличнику безумный сюрприз
Экстрасенс с микрофоном: Евгений Петросян нашёл способ излечить Киркорова от зависимости
Огурец против неприятного запаха: как овощ помогает освежить дыхание
Обед как приговор: дерзкий поступок Кейт Миддлтон, который разозлил бы королеву
В детском саду Махачкалы ребенку оторвало палец
Сейчас читают
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Красота и стиль
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Саудиты тайно ударили по Ирану: Эр-Рияд впервые атаковал сушу без оглядки на волю США
Мир. Новости мира
Саудиты тайно ударили по Ирану: Эр-Рияд впервые атаковал сушу без оглядки на волю США
Популярное
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани

Живописное побережье Азовского моря скрывает серьезные проблемы, с которыми сталкиваются желающие переехать на юг или провести здесь отпуск в ближайшие годы.

Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Эффект наращивания без салона: как правильно красить ресницы, чтобы они стали густыми и длинными
На Банковой началась паника: дело Ермака внезапно вышло на новый уровень
На Банковой началась паника: дело Ермака внезапно вышло на новый уровень
Последние материалы
Трон под Стармером зашатался: Шотландия готовит вотум недоверия из-за хаоса в Лондоне
Комфорт выше, чем в бизнес-классе, и ноль топлива: почему нам запретили дирижабли
1 ложка и 5 капель: волосы в отпуске будут как у царицы — не сохнут и не выгорают
Эффект жиросжигания на 24 часа: 3 упражнения дома, которые заменяют час в спортзале
Где море чище, а цены ниже: честный обзор направлений, которые заменят привычный Египет в 2026-м
Жена Пирцхалавы объяснила возвращение к нему через 12 лет: почему ревность помогла их воссоединению
Куриные лапки против гиперзвука: Россия высмеяла оккультные методы киевского режима
Перевод самому себе стал опасным: банки ввели новые правила проверки в мае
Миллионники 2026 года: 7 двигателей, которые не подведут даже после 300 тысяч км пробега
Не желтеет в засуху и не боится вытаптывания: секрет неубиваемого газона, который восстанавливается сам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.