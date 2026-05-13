Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Соколова

Визовый коллапс: как новые требования Италии разрушают планы российских туристов

Туризм

Итальянское посольство пересмотрело визовую политику после крупного коррупционного скандала в Узбекистане. Теперь подача документов стала персональной, а привычные схемы через доверенных лиц ушли в прошлое. Рынок туризма замер в ожидании разъяснений, пока путешественники пытаются оценить масштаб наступивших перемен.

Апулия - Италия
Фото: creativecommons.org by DV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Апулия - Италия

Личная подача: что изменилось

Визовые центры VMS и AlmavivA ввели жесткий фильтр. С 12 мая посредники больше не передают документы за заявителей. Забудьте про адвокатов, курьеров и друзей с нотариальными доверенностями. Каждый турист обязан войти в здание центра самостоятельно в слот времени, забронированный через личный кабинет.

Первые дни после объявления ознаменовались хаосом. Стоимость услуг "ускорителей" в Москве взлетала до 100 тысяч рублей, хотя спрос на такие сомнительные предложения стремительно тает. Сейчас доступ к подаче по аккредитации сохранили лишь единичные операторы, предлагающие полные пакетные туры с полной оплатой отелей и перелетов.

"Личная явка теперь — единственный законный путь. Попытки навязать услуги сомнительных посредников чаще всего приводят к потере денег и блокировке профиля в системе", — разъяснила турагент Анастасия Крылова.

Сроки ожидания и новые барьеры

Арифметика отпусков стала сложнее. Москвичам запись в визовый центр доступна не ранее конца июня, а региональным заявителям — к июльским датам. Очередь растет, а сроки рассмотрения кейсов затягиваются до двух месяцев. Итоговый марафон длиною в 120 дней делает планирование летней поездки настоящим стрессом.

Параметр Текущая ситуация
Способ подачи Исключительно личная явка
Срок ожидания слота От 4 до 8 недель
Риск проверки Повышенная детализация данных

Эксперты напоминают: безопасность отпуска зависит от базовой подготовки. Иногда для экономии на перелетах и снижения тревожности стоит использовать проверенные агрегаторы, а не рискованные схемы.

Причины визовой реформы

Корень проблемы кроется в Ташкенте. Расследование деятельности экс-посла Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант'Аньезе вскрыло масштабную схему незаконных виз. По версии следствия, через московские конторы Happy Travel, Visa4you и Park Lane оформлялись документы для лиц, далеких от Шенгенских стандартов. Минимум 95 граждан получили въездные разрешения в обход правил.

"Система стала крайне чувствительной к любым нестыковкам в документах. Сейчас каждый кейс рассматривается под микроскопом из-за последствий громкого скандала", — подчеркнул аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Главные нарушения — отсутствие реальной связи с консульским округом и подача заявлений без участия владельца паспорта. В итоге под ударом оказались обычные туристы, вынужденные теперь доказывать чистоту намерений.

"Для рынка сейчас главное — понять, как работать в новых реалиях. Если ваш отпуск запланирован на ближайшее время, лучше рассмотреть альтернативы с более предсказуемым визовым режимом, например, Венгрию или Грецию", — сообщил туоператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о получении виз

Могу ли я прислать документы курьером?

Нет, личная явка обязательна для сдачи биометрических данных и идентификации личности.

Сколько всего ждать визу "под ключ"?

С учетом очереди на слот и стандартного рассмотрения процесс может занимать до четырех месяцев.

Поможет ли нотариальная доверенность?

Доверенности больше не принимаются визовыми центрами в работу.

Что делать, если поездка через месяц?

Рассматривать альтернативные страны Шенгена или корректировать планы в пользу направлений с безвизовым въездом.

Читайте также

Экспертная проверка: турагент Анастасия Крылова, аналитик туристического рынка Илья Роденко, туроператор Максим Ланин
Автор Ирина Соколова
Соколова Ирина Владимировна — менеджер по зарубежному туризму с 16-летним стажем. Направления, турпродукт и работа с иностранными рынками.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм ограничения
Новости Все >
Удушье из-за макарон: Дана Борисова сообщила о жестоком поведении экс-возлюбленного дочери
Газ +87%, свет +57%: опубликован пугающий график роста тарифов ЖКХ до 2029 года
Индекс счастья россиян рухнул до минимума за 15 лет: привычные радости перестали спасать
Прямой удар по слепоте: чикагские хирурги подключили камеру к мозгу
Музыкальный конфликт в СИЗО: Линда стала фигуранткой дела о правах на свои хиты
Анимация и детектив: культовый режиссёр Питер Джексон анонсировал новый проект в Каннах
Интеллект не виноват: почему даже одаренные дети годами не могут освоить книгу
Жёсткий отпор мошенникам: почему Настасья Самбурская отказалась помогать прохожему
Математика выживания: новый золотой стандарт защиты сердца
В Госдуме рассказали, что мешает продлить пособие по уходу за ребенком до трех лет
Сейчас читают
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Ближний Восток
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Наука и техника
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Самый стойкий красавец: стебли не падают от дождя, а бутоны стоят до самых холодов
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Последние материалы
Визовый коллапс: как новые требования Италии разрушают планы российских туристов
Сборка в Минске и вид на миллион: новый конкурент Geely поступил к дилерам
Богатство в серванте: почему за советским хрусталем в 2026 году выстроились очереди из коллекционеров
Расслабиться на отдыхе станет сложнее: Таиланд ужесточил правила продажи алкоголя
Удушье из-за макарон: Дана Борисова сообщила о жестоком поведении экс-возлюбленного дочери
Древняя тайна снова ожила: почему египтологи сомневаются, что пирамиды в Гизе построили фараоны
Газ +87%, свет +57%: опубликован пугающий график роста тарифов ЖКХ до 2029 года
Индекс счастья россиян рухнул до минимума за 15 лет: привычные радости перестали спасать
Прямой удар по слепоте: чикагские хирурги подключили камеру к мозгу
Американская дипломатия начала буксовать: FT оценила шансы на диалог между Москвой и Киевом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.