Визовый коллапс: как новые требования Италии разрушают планы российских туристов

Итальянское посольство пересмотрело визовую политику после крупного коррупционного скандала в Узбекистане. Теперь подача документов стала персональной, а привычные схемы через доверенных лиц ушли в прошлое. Рынок туризма замер в ожидании разъяснений, пока путешественники пытаются оценить масштаб наступивших перемен.

Фото: creativecommons.org by DV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Апулия - Италия

Личная подача: что изменилось

Визовые центры VMS и AlmavivA ввели жесткий фильтр. С 12 мая посредники больше не передают документы за заявителей. Забудьте про адвокатов, курьеров и друзей с нотариальными доверенностями. Каждый турист обязан войти в здание центра самостоятельно в слот времени, забронированный через личный кабинет.

Первые дни после объявления ознаменовались хаосом. Стоимость услуг "ускорителей" в Москве взлетала до 100 тысяч рублей, хотя спрос на такие сомнительные предложения стремительно тает. Сейчас доступ к подаче по аккредитации сохранили лишь единичные операторы, предлагающие полные пакетные туры с полной оплатой отелей и перелетов.

"Личная явка теперь — единственный законный путь. Попытки навязать услуги сомнительных посредников чаще всего приводят к потере денег и блокировке профиля в системе", — разъяснила турагент Анастасия Крылова.

Сроки ожидания и новые барьеры

Арифметика отпусков стала сложнее. Москвичам запись в визовый центр доступна не ранее конца июня, а региональным заявителям — к июльским датам. Очередь растет, а сроки рассмотрения кейсов затягиваются до двух месяцев. Итоговый марафон длиною в 120 дней делает планирование летней поездки настоящим стрессом.

Параметр Текущая ситуация Способ подачи Исключительно личная явка Срок ожидания слота От 4 до 8 недель Риск проверки Повышенная детализация данных

Эксперты напоминают: безопасность отпуска зависит от базовой подготовки. Иногда для экономии на перелетах и снижения тревожности стоит использовать проверенные агрегаторы, а не рискованные схемы.

Причины визовой реформы

Корень проблемы кроется в Ташкенте. Расследование деятельности экс-посла Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант'Аньезе вскрыло масштабную схему незаконных виз. По версии следствия, через московские конторы Happy Travel, Visa4you и Park Lane оформлялись документы для лиц, далеких от Шенгенских стандартов. Минимум 95 граждан получили въездные разрешения в обход правил.

"Система стала крайне чувствительной к любым нестыковкам в документах. Сейчас каждый кейс рассматривается под микроскопом из-за последствий громкого скандала", — подчеркнул аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Главные нарушения — отсутствие реальной связи с консульским округом и подача заявлений без участия владельца паспорта. В итоге под ударом оказались обычные туристы, вынужденные теперь доказывать чистоту намерений.

"Для рынка сейчас главное — понять, как работать в новых реалиях. Если ваш отпуск запланирован на ближайшее время, лучше рассмотреть альтернативы с более предсказуемым визовым режимом, например, Венгрию или Грецию", — сообщил туоператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о получении виз

Могу ли я прислать документы курьером?

Нет, личная явка обязательна для сдачи биометрических данных и идентификации личности.

Сколько всего ждать визу "под ключ"?

С учетом очереди на слот и стандартного рассмотрения процесс может занимать до четырех месяцев.

Поможет ли нотариальная доверенность?

Доверенности больше не принимаются визовыми центрами в работу.

Что делать, если поездка через месяц?

Рассматривать альтернативные страны Шенгена или корректировать планы в пользу направлений с безвизовым въездом.

