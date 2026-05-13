В дорогу без паспорта: как изменятся перелеты между Москвой и Петербургом с 1 июня

Бумажный паспорт для полета из Москвы в Петербург скоро станет анахронизмом. Правительство России официально запускает эксперимент по использованию Единой биометрической системы для идентификации пассажиров. Технологии меняют привычный алгоритм предполетного контроля, делая процесс прохождения гейтов максимально быстрым и бесконтактным.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Документы и аэропорт

Биометрия вместо документов: как это работает

С 1 июня авиапассажиры, выбирающие маршрут между двумя столицами, смогут забыть о тщательном поиске паспорта в сумках перед стойкой регистрации. Инициатива, согласованная правительством, делает ставку на Единую биометрическую систему (ЕБС). Пилотный проект охватит внутренние рейсы авиакомпании "Аэрофлот", связывающие аэропорты Шереметьево и Пулково.

"Технологическая интеграция систем безопасности с ЕБС — это закономерный этап цифровизации транспортной отрасли, позволяющий оптимизировать поток пассажиров", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Важно понимать, что система носит экспериментальный характер. Тестовый период продлится почти три года — до апреля 2027-го. По его результатам профильные ведомства сформируют базу данных для последующего масштабирования на другие внутренние направления. Это часть глобального тренда, где экономия на перелетах и оптимизация времени становятся приоритетом для авиаперевозчиков.

Характеристика Детали эксперимента
Срок проведения 01.06.2024 — 01.04.2027
Аэропорты Шереметьево, Пулково
Авиакомпания Аэрофлот

Инструкция по регистрации данных

Для активации возможности "полета без лица" нужно иметь зарегистрированный профиль в ЕБС. Процесс сдачи данных уже давно доступен в отделениях большинства крупных банков. С 15 мая точки сбора биометрии заработают непосредственно в терминалах вылета, что сократит процесс подготовки до 10 минут. При онлайн-бронировании билета пассажиру необходимо будет проставить соответствующую отметку в приложении или на сайте.

"Безопасность остается абсолютным приоритетом. Несмотря на внедрение передовых методов идентификации личности, пассажирам на данном этапе тестирования рекомендуется иметь при себе бумажные документы", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Альтернатива — использование классического паспорта — остается в силе. Власти подчеркивают добровольный характер нововведения. Никто не принуждает переходить на цифровые ID, если пассажиру комфортнее использовать привычный физический носитель данных.

Ответы на популярные вопросы о биометрическом контроле

Можно ли зарегистрировать биометрию в день вылета?

Да, начиная с 15 мая, в аэропортах Шереметьево и Пулково откроются стойки, где процедура регистрации в системе займет не более 10 минут.

Обязательно ли теперь летать без паспорта?

Нет, это право, а не обязанность. Вы можете проходить досмотр и регистрацию любым удобным способом.

Что делать, если мои данные уже есть в банковской системе?

Повторная сдача не требуется. Достаточно при покупке билета на рейс "Аэрофлота" отметить использование биометрии.

До какого года продлится тестирование системы?

Эксперимент официально запланирован до 1 апреля 2027 года.

"Цифровизация сокращает операционные издержки аэропортов, но для граждан это прежде всего вопрос комфорта и скорости. Мы наблюдаем, как крупные узлы инфраструктуры постепенно избавляются от рутины", — отметила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, турагент Анастасия Крылова
Автор Анна Волкова
Волкова Анна Викторовна — эксперт по авиаперелётам, бортпроводник с 17-летним стажем. Безопасность, сервис и правила полётов.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы авиация пулково аэрофлот технологии
