Больше не тайна: самая закрытая страна мира открывает границы и строит аэропорт

Бутан демонтирует железный занавес в Гималаях. Страна, десятилетиями фильтровавшая гостей через драконовские пошлины, строит второй международный аэропорт. Проект Gelephu Mindfulness City превратит южные джунгли в экономический хаб, сохраняя при этом жесткий акцент на экологии и духовности.
Бутан долгое время напоминал герметичную капсулу. Попасть в страну можно было только через аэропорт Паро — одну из самых опасных площадок мира, зажатую между пятитысячниками. Новый объект Gelephu International Airport на границе с Индией решит проблему логистики. Стройка уже идет в городе Гелепху. Это будет не просто бетонная полоса, а терминал с зонами для медитации и йоги. Архитекторы объединяют традиционные формы дзонгов с современными инженерными решениями.
"Бутан выходит на рынок массового премиума. Если раньше это было направление для единиц, то новый аэропорт позволит увеличить поток, не создавая очередей в Паро", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Власти страны рассчитывают, что к 2029 году аэропорт станет ключевым узлом для Mindfulness City — города будущего, где бизнес соседствует с нетронутой природой. Это ответ Бутана на глобализацию: попытка заработать, не превращаясь в перенаселенный туристический аттракцион, подобно тому как Дананг во Вьетнаме стал центром притяжения для цифровых кочевников.
Бутан открылся миру только в 1974 году. Тогда власти внедрили модель высокая ценность, низкий поток. Чтобы пересечь границу, нужно было платить ежедневный туристический сбор. Сейчас правила смягчились, но Бутан по-прежнему избегает пакетных туристов. Государству важно, чтобы путешественники не просто тратили деньги, а осознавали хрупкость местной культуры. Даже при открытии новых границ система ежедневных платежей останется фильтром.
|Параметр
|Характеристика проекта Gelephu
|Дата запуска объекта
|2029 год
|Тип ландшафта
|Субтропические джунгли и реки
|Ключевой объект
|Национальный парк Роял-Манас
"Строительство инфраструктуры такого уровня — это риск для экосистемы. Мы видим, как семейный отдых и массовый заезд меняют логистику регионов. Бутану придется ювелирно балансировать", — отметил специально для Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Новый маршрут сместит фокус с заснеженных пиков на южные регионы. Здесь климат мягче, а природа агрессивнее. Вместо монастырей на скалах туристам предложат сафари в джунглях и посещение фермерских угодий. Гелепху граничит с национальным парком Роял-Манас, где обитают тигры и носороги. Это направление станет альтернативой привычным горным трекам, предлагая эко-лагеря и жизнь в семьях местных жителей.
"Подобные локации привлекают тех, кто ищет аутентичность, а не пятизвездочный отель. Это запрос на глубокое погружение в среду без лоска", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.
Развитие юга страны позволит разгрузить центральные районы. Это напоминает ситуацию, когда туристы начинают изучать заброшенные дома Абхазии или едут в Турцию и Армению за пределами стандартных гостиничных зон. Бутан предлагает новый вид духовного туризма: через физический труд на фермах и медитацию в условиях дикой природы.
Паро крайне сложен для пилотов и ограничен по пропускной способности. Новый аэропорт в Гелепху позволит принимать более крупные лайнеры и обеспечит прямую связь с городами Индии и Юго-Восточной Азии.
Да, виза обязательна для большинства граждан. Она оформляется через авторизованных операторов или онлайн после уплаты обязательного государственного сбора (Sustainable Development Fee).
Это проект города в южной части страны площадью более 1000 квадратных километров. Он задуман как территория, где экономика строится на принципах благополучия жителей и минимального вреда экологии.
