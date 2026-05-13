Больше не тайна: самая закрытая страна мира открывает границы и строит аэропорт

Бутан демонтирует железный занавес в Гималаях. Страна, десятилетиями фильтровавшая гостей через драконовские пошлины, строит второй международный аэропорт. Проект Gelephu Mindfulness City превратит южные джунгли в экономический хаб, сохраняя при этом жесткий акцент на экологии и духовности.

Фото: flickr.com by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Такцанг-лакханг

Новые ворота в закрытое королевство

Бутан долгое время напоминал герметичную капсулу. Попасть в страну можно было только через аэропорт Паро — одну из самых опасных площадок мира, зажатую между пятитысячниками. Новый объект Gelephu International Airport на границе с Индией решит проблему логистики. Стройка уже идет в городе Гелепху. Это будет не просто бетонная полоса, а терминал с зонами для медитации и йоги. Архитекторы объединяют традиционные формы дзонгов с современными инженерными решениями.

"Бутан выходит на рынок массового премиума. Если раньше это было направление для единиц, то новый аэропорт позволит увеличить поток, не создавая очередей в Паро", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Власти страны рассчитывают, что к 2029 году аэропорт станет ключевым узлом для Mindfulness City — города будущего, где бизнес соседствует с нетронутой природой. Это ответ Бутана на глобализацию: попытка заработать, не превращаясь в перенаселенный туристический аттракцион, подобно тому как Дананг во Вьетнаме стал центром притяжения для цифровых кочевников.

Философия контролируемого хаоса

Бутан открылся миру только в 1974 году. Тогда власти внедрили модель высокая ценность, низкий поток. Чтобы пересечь границу, нужно было платить ежедневный туристический сбор. Сейчас правила смягчились, но Бутан по-прежнему избегает пакетных туристов. Государству важно, чтобы путешественники не просто тратили деньги, а осознавали хрупкость местной культуры. Даже при открытии новых границ система ежедневных платежей останется фильтром.

Параметр Характеристика проекта Gelephu Дата запуска объекта 2029 год Тип ландшафта Субтропические джунгли и реки Ключевой объект Национальный парк Роял-Манас

"Строительство инфраструктуры такого уровня — это риск для экосистемы. Мы видим, как семейный отдых и массовый заезд меняют логистику регионов. Бутану придется ювелирно балансировать", — отметил специально для Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Южный Бутан: джунгли вместо ледников

Новый маршрут сместит фокус с заснеженных пиков на южные регионы. Здесь климат мягче, а природа агрессивнее. Вместо монастырей на скалах туристам предложат сафари в джунглях и посещение фермерских угодий. Гелепху граничит с национальным парком Роял-Манас, где обитают тигры и носороги. Это направление станет альтернативой привычным горным трекам, предлагая эко-лагеря и жизнь в семьях местных жителей.

"Подобные локации привлекают тех, кто ищет аутентичность, а не пятизвездочный отель. Это запрос на глубокое погружение в среду без лоска", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Развитие юга страны позволит разгрузить центральные районы. Это напоминает ситуацию, когда туристы начинают изучать заброшенные дома Абхазии или едут в Турцию и Армению за пределами стандартных гостиничных зон. Бутан предлагает новый вид духовного туризма: через физический труд на фермах и медитацию в условиях дикой природы.

Ответы на популярные вопросы о Бутане

Для чего Бутану второй аэропорт, если есть Паро?

Паро крайне сложен для пилотов и ограничен по пропускной способности. Новый аэропорт в Гелепху позволит принимать более крупные лайнеры и обеспечит прямую связь с городами Индии и Юго-Восточной Азии.

Нужна ли виза для посещения этой страны?

Да, виза обязательна для большинства граждан. Она оформляется через авторизованных операторов или онлайн после уплаты обязательного государственного сбора (Sustainable Development Fee).

Что такое Mindfulness City?

Это проект города в южной части страны площадью более 1000 квадратных километров. Он задуман как территория, где экономика строится на принципах благополучия жителей и минимального вреда экологии.

