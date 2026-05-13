Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Крылова

Больше не тайна: самая закрытая страна мира открывает границы и строит аэропорт

Туризм

Бутан демонтирует железный занавес в Гималаях. Страна, десятилетиями фильтровавшая гостей через драконовские пошлины, строит второй международный аэропорт. Проект Gelephu Mindfulness City превратит южные джунгли в экономический хаб, сохраняя при этом жесткий акцент на экологии и духовности.

Такцанг-лакханг
Фото: flickr.com by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Такцанг-лакханг

Новые ворота в закрытое королевство

Бутан долгое время напоминал герметичную капсулу. Попасть в страну можно было только через аэропорт Паро — одну из самых опасных площадок мира, зажатую между пятитысячниками. Новый объект Gelephu International Airport на границе с Индией решит проблему логистики. Стройка уже идет в городе Гелепху. Это будет не просто бетонная полоса, а терминал с зонами для медитации и йоги. Архитекторы объединяют традиционные формы дзонгов с современными инженерными решениями.

"Бутан выходит на рынок массового премиума. Если раньше это было направление для единиц, то новый аэропорт позволит увеличить поток, не создавая очередей в Паро", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Власти страны рассчитывают, что к 2029 году аэропорт станет ключевым узлом для Mindfulness City — города будущего, где бизнес соседствует с нетронутой природой. Это ответ Бутана на глобализацию: попытка заработать, не превращаясь в перенаселенный туристический аттракцион, подобно тому как Дананг во Вьетнаме стал центром притяжения для цифровых кочевников.

Философия контролируемого хаоса

Бутан открылся миру только в 1974 году. Тогда власти внедрили модель высокая ценность, низкий поток. Чтобы пересечь границу, нужно было платить ежедневный туристический сбор. Сейчас правила смягчились, но Бутан по-прежнему избегает пакетных туристов. Государству важно, чтобы путешественники не просто тратили деньги, а осознавали хрупкость местной культуры. Даже при открытии новых границ система ежедневных платежей останется фильтром.

Параметр Характеристика проекта Gelephu
Дата запуска объекта 2029 год
Тип ландшафта Субтропические джунгли и реки
Ключевой объект Национальный парк Роял-Манас

"Строительство инфраструктуры такого уровня — это риск для экосистемы. Мы видим, как семейный отдых и массовый заезд меняют логистику регионов. Бутану придется ювелирно балансировать", — отметил специально для Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Южный Бутан: джунгли вместо ледников

Новый маршрут сместит фокус с заснеженных пиков на южные регионы. Здесь климат мягче, а природа агрессивнее. Вместо монастырей на скалах туристам предложат сафари в джунглях и посещение фермерских угодий. Гелепху граничит с национальным парком Роял-Манас, где обитают тигры и носороги. Это направление станет альтернативой привычным горным трекам, предлагая эко-лагеря и жизнь в семьях местных жителей.

"Подобные локации привлекают тех, кто ищет аутентичность, а не пятизвездочный отель. Это запрос на глубокое погружение в среду без лоска", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Развитие юга страны позволит разгрузить центральные районы. Это напоминает ситуацию, когда туристы начинают изучать заброшенные дома Абхазии или едут в Турцию и Армению за пределами стандартных гостиничных зон. Бутан предлагает новый вид духовного туризма: через физический труд на фермах и медитацию в условиях дикой природы.

Ответы на популярные вопросы о Бутане

Для чего Бутану второй аэропорт, если есть Паро?

Паро крайне сложен для пилотов и ограничен по пропускной способности. Новый аэропорт в Гелепху позволит принимать более крупные лайнеры и обеспечит прямую связь с городами Индии и Юго-Восточной Азии.

Нужна ли виза для посещения этой страны?

Да, виза обязательна для большинства граждан. Она оформляется через авторизованных операторов или онлайн после уплаты обязательного государственного сбора (Sustainable Development Fee).

Что такое Mindfulness City?

Это проект города в южной части страны площадью более 1000 квадратных километров. Он задуман как территория, где экономика строится на принципах благополучия жителей и минимального вреда экологии.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм гималаи путешествия
Новости Все >
Золото под угрозой: почему Ростов может лишить Зенит титула в последнем туре чемпионата
Что на самом деле скрывается за возрастными пятнами на лице?
Двойная игра Лупиты Нионго: актриса воплотит двух сестёр в Одиссее Нолана
Цена сидячей работы: почему прогулки не обнуляют дневной застой
Аэрогриль: гаджет для ЗОЖ или скрытая угроза?
Против лома нет приёма: как Надежда Бабкина научилась блокировать телефонных мошенников
Вес уходит, а лицо страдает: похудение может оставить неприятный след на коже
Украинские чиновники страшнее пуль: что в кабинетах пугает народ больше внешних угроз
Сказки Трампа о мире на Украине: почему у Запада нет ничего, кроме пустых слов
Ловушка для щедрых: почему давать машину другу без прав — плохая идея
Сейчас читают
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Ближний Восток
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Недвижимость
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Самый стойкий красавец: стебли не падают от дождя, а бутоны стоят до самых холодов
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Последние материалы
Тайный враг в цветнике: 4 места на участке, где бархатцам категорически не место
Никаких пирогов и икры: чем питались 90% населения империи - вы не выдержите и дня
"День Победы" внезапно зазвучал в украинских ТЦ: хакеры устроили цифровую атаку на 9 мая
Аэрогриль: гаджет для ЗОЖ или скрытая угроза?
Против лома нет приёма: как Надежда Бабкина научилась блокировать телефонных мошенников
Медленный яд в холодильнике: 5 продуктов, которые незаметно разрушают сосуды и блокируют похудение
Вес уходит, а лицо страдает: похудение может оставить неприятный след на коже
Минимум 3,5 млн и только 4x4: обновленный Haval Dargo 2026 шокировал ценой в России
Украинские чиновники страшнее пуль: что в кабинетах пугает народ больше внешних угроз
Позор Макрона выплыл наружу: президент Франции получил по лицу от жены за интрижку с актрисой из Ирана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.