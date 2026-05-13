Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Лаврентьев

Расслабиться на отдыхе станет сложнее: Таиланд ужесточил правила продажи алкоголя

Туризм

Таиланд снова затягивает гайки. Власть меняет правила игры для тех, кто привык расслабляться с коктейлем в руках вне стен отеля. Теперь прогулка с банкой пива по парку или вокзалу может закончиться визитом в полицию. Прощайте, вольные вечера под пальмами — законы 2008 года ушли в архив, уступив место жесткому контролю.

бар с самообслуживанием
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use
бар с самообслуживанием

Где алкоголь под запретом?

Список территорий, где спиртное оказалось вне закона, напоминает карту передвижений туриста. Забудьте об открытых банках на автовокзалах и причалах. Поезда и железные дороги также попадают под удар. Исключение — залы ожидания с кондиционером на Bangkok Station, где жизнь идет по своим правилам.

Госорганы и производственные зоны — табу для посиделок. Исключение сделали для заводов, где проводят дегустации в рамках производства, и закрытых банкетов при административных зданиях. Общественные парки, если они под госприсмотром, теперь также закрыты для «пикников с градусом». Если вы ищете способ сэкономить на дешевых билетах, не стоит экономить на внимательности к законам страны пребывания.

Тип зоны Статус продажи и употребления
Общественные парки / Вокзалы Тотальный запрет (кроме баров)
Производственные предприятия Допускается дегустация

Теперь любой поход в бар требует понимания: если вы выглядите «слишком весело», продавец имеет право устроить вам тест на трезвость. Отказ или провал теста — повод для отказа в покупке.

"Туристам стоит забыть о привычке пить на улице. Любой инцидент в общественном месте теперь трактуется как серьезное нарушение закона, и знание местных норм важнее поиска дешевых вариантов отдыха", — подчеркнула эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Тайские власти планомерно фильтруют поток отдыхающих. Прошли времена, когда правила были размыты. Местные регуляторы вводят прозрачные границы, как это происходит при ужесточении визовых процедур.

"Законы о контроле алкоголя в Таиланде — это про баланс между выручкой и общественным порядком. Не стоит испытывать терпение полиции в парках, где штраф — минимальная из возможных проблем", — разъяснил туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о контроле алкоголя

Можно ли пить в отеле?

Да, отельные номера, бары и рестораны остаются легальными зонами для употребления.

Что будет, если нарушить запрет?

Вам грозит административный штраф или задержание согласно тайскому закону о контроле за алкогольными напитками.

Все ли парки под запретом?

Запрет касается только парков, которые находятся под управлением государственных структур.

Зачем продавцы проводят алкотесты?

Это легальный механизм защиты продавца от ответственности за продажу спиртного лицам, находящимся в состоянии сильного опьянения.

"Безопасность туристов зависит от их дисциплины. Таиланд стремится уйти от имиджа страны с разгульной ночной жизнью на улицах, перенося потребление в контролируемые заведения", — отметила эксперт по туристической безопасности Ольга Волкова.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова
Автор Дмитрий Лаврентьев
Лаврентьев Дмитрий Олегович — эксперт по курортному отдыху с 19-летним стажем. Курорты, сезонность и инфраструктура отдыха.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм таиланд алкоголь путешествия безопасность
Новости Все >
Удушье из-за макарон: Дана Борисова сообщила о жестоком поведении экс-возлюбленного дочери
Газ +87%, свет +57%: опубликован пугающий график роста тарифов ЖКХ до 2029 года
Индекс счастья россиян рухнул до минимума за 15 лет: привычные радости перестали спасать
Прямой удар по слепоте: чикагские хирурги подключили камеру к мозгу
Музыкальный конфликт в СИЗО: Линда стала фигуранткой дела о правах на свои хиты
Анимация и детектив: культовый режиссёр Питер Джексон анонсировал новый проект в Каннах
Интеллект не виноват: почему даже одаренные дети годами не могут освоить книгу
Жёсткий отпор мошенникам: почему Настасья Самбурская отказалась помогать прохожему
Математика выживания: новый золотой стандарт защиты сердца
В Госдуме рассказали, что мешает продлить пособие по уходу за ребенком до трех лет
Сейчас читают
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Домашние животные
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Недвижимость
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Самый стойкий красавец: стебли не падают от дождя, а бутоны стоят до самых холодов
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Последние материалы
Фитнес без коврика и формы: как подтянуть внешнюю сторону бедер, просто держась за стул
Брус против пеноблока: почему выбор материала для стен важнее итоговой стоимости проекта
Жёсткий отпор мошенникам: почему Настасья Самбурская отказалась помогать прохожему
Математика выживания: новый золотой стандарт защиты сердца
ГОСТ пришёл и всё завертелось: как новые стандарты меняют зарплаты мастеров маникюра в регионах
Пионы жиреют, но не цветут: роковая ошибка в мае, которая оставит вас без бутонов
Вторая Земля найдена? Назван объект после Марса, где человек выживет без скафандра
Биологический таймер неумолим: почему старение организма ускоряется после 60 лет
На вкус как самса: готовим аппетитные мясные трубочки из слоёного теста без усилий
В Госдуме рассказали, что мешает продлить пособие по уходу за ребенком до трех лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.