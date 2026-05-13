Расслабиться на отдыхе станет сложнее: Таиланд ужесточил правила продажи алкоголя

Таиланд снова затягивает гайки. Власть меняет правила игры для тех, кто привык расслабляться с коктейлем в руках вне стен отеля. Теперь прогулка с банкой пива по парку или вокзалу может закончиться визитом в полицию. Прощайте, вольные вечера под пальмами — законы 2008 года ушли в архив, уступив место жесткому контролю.

бар с самообслуживанием

Где алкоголь под запретом?

Список территорий, где спиртное оказалось вне закона, напоминает карту передвижений туриста. Забудьте об открытых банках на автовокзалах и причалах. Поезда и железные дороги также попадают под удар. Исключение — залы ожидания с кондиционером на Bangkok Station, где жизнь идет по своим правилам.

Госорганы и производственные зоны — табу для посиделок. Исключение сделали для заводов, где проводят дегустации в рамках производства, и закрытых банкетов при административных зданиях. Общественные парки, если они под госприсмотром, теперь также закрыты для «пикников с градусом». Если вы ищете способ сэкономить на дешевых билетах, не стоит экономить на внимательности к законам страны пребывания.

Тип зоны Статус продажи и употребления Общественные парки / Вокзалы Тотальный запрет (кроме баров) Производственные предприятия Допускается дегустация

Теперь любой поход в бар требует понимания: если вы выглядите «слишком весело», продавец имеет право устроить вам тест на трезвость. Отказ или провал теста — повод для отказа в покупке.

"Туристам стоит забыть о привычке пить на улице. Любой инцидент в общественном месте теперь трактуется как серьезное нарушение закона, и знание местных норм важнее поиска дешевых вариантов отдыха", — подчеркнула эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Тайские власти планомерно фильтруют поток отдыхающих. Прошли времена, когда правила были размыты. Местные регуляторы вводят прозрачные границы, как это происходит при ужесточении визовых процедур.

"Законы о контроле алкоголя в Таиланде — это про баланс между выручкой и общественным порядком. Не стоит испытывать терпение полиции в парках, где штраф — минимальная из возможных проблем", — разъяснил туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о контроле алкоголя

Можно ли пить в отеле?

Да, отельные номера, бары и рестораны остаются легальными зонами для употребления.

Что будет, если нарушить запрет?

Вам грозит административный штраф или задержание согласно тайскому закону о контроле за алкогольными напитками.

Все ли парки под запретом?

Запрет касается только парков, которые находятся под управлением государственных структур.

Зачем продавцы проводят алкотесты?

Это легальный механизм защиты продавца от ответственности за продажу спиртного лицам, находящимся в состоянии сильного опьянения.

"Безопасность туристов зависит от их дисциплины. Таиланд стремится уйти от имиджа страны с разгульной ночной жизнью на улицах, перенося потребление в контролируемые заведения", — отметила эксперт по туристической безопасности Ольга Волкова.

