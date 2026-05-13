Анастасия Крылова

Никаких машин и дорог: как выглядят острова, которые называют лучшим скрытым местом Азии

Пока инста-дивы выкладывают по 400 евро за ночь в стерильных резортах Мальдив, прожженные бродяги пакуют рюкзаки на Перхентианы. Это Малайзия. Здесь нет асфальта, нет шума моторов и нет безумных ценников. Только хрустящий белый песок, джунгли, вплотную подступающие к воде, и Южно-Китайское море цвета жидкого сапфира. Это последний оплот "дикого" рая, где роскошь измеряется не количеством звезд в отеле, а близостью к нетронутой природе.

Фото: Own work by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Анатомия архипелага: Кечил против Бесара

Перхентианы — это дуализм в чистом виде. Остров Кечил ("Маленький") пульсирует энергией. Здесь тусуются бэкпэкеры со всего мира, гремят бары на Лонг-Бич, а по вечерам крутят огненные шоу. Бесар ("Большой") — полная противоположность. Это территория тишины, семейных пар и тех, кто хочет услышать шум собственной психики, а не бит из колонок. Общее у них одно — полное отсутствие дорог. Ваши ноги и лодки-такси — единственный транспорт. Воздух здесь пахнет солью и влажной зеленью, а не бензапиреном.

"На островах полностью отсутствует привычная городская суета, что создает уникальный детокс-эффект. Путешественникам стоит учитывать, что из-за отсутствия дорог чемодан на колесиках здесь — обуза, лучше брать рюкзак", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Экономика рая: сколько стоит жизнь на островах

Если на Сейшелах ваш бюджет тает со скоростью ледника в Патагонии, то здесь деньги имеют вес. Жить в бунгало с вентилятором можно за смешные 10-20 евро. Даже если вы решите шикануть и выберете жилье с кондиционером и видом на закат, вряд ли выйдете за пределы 60 евро. Еда — отдельный вид удовольствия. Местный стрит-фуд вроде Nasi Goreng или свежевыловленной рыбы на гриле стоит копейки. Для тех, кто привык планировать траты заранее, экономия на перелетах станет отличным подспорьем для общего бюджета.

Услуга / Товар Цена на Перхентианах
Бунгало у моря (сутки) 30 — 60 евро
Ужин (рыба на гриле + напиток) 5 — 8 евро
Аренда маски и ласт 2 — 4 евро
Водное такси между пляжами 3 — 5 евро

Сравнивать Перхентианы с Турцией бессмысленно — это принципиально разный продукт. Однако, если вы ищете, куда лететь в мае за экзотикой, Малайзия предложит куда большую глубину погружения в тропическую эстетику. Пока отели на Мальдивах снижают цены в попытке удержать клиента, Перхентианы остаются стабильно доступными.

Биохимия океана: почему дайвинг здесь — это магия

Вода здесь настолько прозрачная, что кажется — лодки парят в воздухе. Видимость достигает 20 метров. Это не просто купание, это визит в гигантский аквариум. Огромные зеленые черепахи, рифовые акулы (совершенно безобидные, если не пытаться их обнять) и коралловые сады. На суше тоже есть что ловить: бухта Adam & Eve спрятана в джунглях, а смотровая площадка Windmill Lookout Point заставит ваш смартфон захлебнуться от количества панорамных фото.

"Подводный мир Малайзии считается одним из самых богатых в регионе. Для новичков это идеальная площадка: низкие цены на обучение и отсутствие сильных течений делают первый дайв безопасным и ярким", — констатировал туроператор Максим Ланин.

Логистика 2026: как добраться до островов

Путь к раю тернист, но оно того стоит. Сначала летим в Куала-Лумпур. Оттуда — короткий прыжок местными авиалиниями до Кота-Бару за символические деньги. Затем такси до порта Куала-Бесут и финальный аккорд — 40 минут на катере по волнам. Важно: с ноября по февраль острова "спят" — муссоны закрывают навигацию. Планируйте трип на март-май или сентябрь-октябрь. В это время прямые рейсы в Азию становятся базой для дальнейших перемещений по региону.

"Всегда проверяйте прогноз погоды перед отправлением катера. Муссоны могут начаться внезапно, и сообщение с материком прервется. Обязательно имейте страховку, покрывающую активный отдых", — предупредил эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о Перхентианах

Нужна ли виза в Малайзию для россиян?

Нет, для туристических поездок до 30 дней виза не требуется. Достаточно загранпаспорта и заполнения цифровой карты прибытия MDAC.

Есть ли на островах банкоматы?

Нет, на островах банкоматов нет. Запасайтесь наличными ринггитами на материке, так как карты принимают далеко не везде, и часто с комиссией 3-5%.

Насколько острова безопасны в плане дикой природы?

Опасаться стоит разве что варанов — они здесь крупные, но на людей не нападают. Главное — не заходить глубоко в джунгли без троп и следить за сохранностью еды.

Есть ли на Перхентианах интернет?

Wi-Fi в гестхаусах часто капризный. Лучше купить местную SIM-карту (например, Celcom) еще в аэропорту Куала-Лумпура — 4G ловит на большинстве пляжей.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы отдых туризм отпуск дайвинг малайзия путешествия советы туристам
