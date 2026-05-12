Кому закроют въезд? Таиланд готовит серьезные ограничения для всех

Правила въезда: новая реальность

Таиланд пересматривает визовый режим. Власти королевства затягивают гайки, сокращая безвизовый период пребывания с 60 до 30 дней. Масштабные изменения направлены на фильтрацию потока приезжих. Официальный Бангкок подозревает многих иностранцев в злоупотреблении гостеприимством.

Фото: commons.wikimedia.org by Bennypc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пхукет

"Мы не дискриминируем кого-либо по государственной принадлежности. Однако мы должны быть строги к тем, кто занимается нежелательной деятельностью, особенно это касается вопросов безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru вице-премьер и глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу.

Безопасность и медицина: что изменится

Королевство внедряет обязательное медицинское страхование. Отсутствие полиса станет непреодолимым барьером на границе. Путешественникам придется заранее учитывать расходы на страховку, чтобы не столкнуться с депортацией. Властям важно убедиться, что туристические цели соответствуют заявленным.

Параметр Новые условия Безвизовый срок 30 дней Страховка Обязательное условие

"Туристы должны осознавать: эпоха беспрепятственного пребывания уходит. Страховой полис теперь — такой же документ, как паспорт", — разъяснила эксперт по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Даже в соседних странах логистика приграничья требует от путешественника собранности. Таиланд лишь следует мировому тренду на ужесточение контроля.

"Систематический мониторинг визовых нарушений — логичный шаг для страны, принимающей миллионы гостей ежегодно", — резюмировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о визовой политике

Сколько дней теперь можно находиться в Таиланде без визы?

Срок сокращен до 30 дней для всех прибывающих граждан.

Станет ли страховка обязательной?

Да, наличие медицинского полиса становится необходимым условием для пересечения границы.

С чем связано такое решение?

Власти обеспокоены злоупотреблениями правилами пребывания и вопросами обеспечения национальной безопасности.

Будут ли проверять цель поездки?

Да, пограничные службы ужесточат контроль соответствия планов въезжающих условиям выданных им разрешений.

