Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Ланин

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Туризм

Представьте: за окном еще серо, а через десять часов вы ступаете на горячий песок, где воздух пахнет лемонграссом и солью. Для жителей Дальнего Востока это стало реальностью. Прямой рейс, отсутствие визовой волокиты и море, которое по температуре напоминает парное молоко. Речь о Дананге — месте, которое уверенно теснит привычные курорты.

Дананг
Фото: 84184-Da-Nang by xiquinhosilva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дананг

Прямой путь в тропики: логистика и правила

Раньше путь в центральный Вьетнам напоминал квест с пересадками. Теперь из Владивостока пустили прямые чартеры. Полетную программу тянет перевозчик VietJet Air вместе с туроператором Anex. Самолеты Airbus A321neo доставляют туристов прямиком в лето до осени 2026 года. Путешественникам не нужно бегать за визами — для поездки до 45 дней достаточно загранпаспорта. Это выгодно отличает направление от многих западных маршрутов, где виза в Албанию для россиян или шенген требуют времени и нервов.

"Запуск Дананга — это спасение для тех, кто устал от долгой дороги. Мы видим, что борта улетают полными. Люди ценят комфорт: в стоимость сразу включен багаж 20 кг, что для вьетнамского шопинга — жизненная необходимость", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Внутри салона пахнет новым пластиком и антисептиком. Багажные полки хлопают, чемоданы улетают в чрево лайнера. Лететь комфортно, а главное — быстро. Если отдых в Патагонии требует нескольких пересадок и выдержки, то здесь всё просто.

Почему Дананг — это не Нячанг: главные отличия

Дананг — это город контрастов. С одной стороны — небоскребы из стекла и бетона, с другой — широкая береговая линия с белым песком, где скрип под ногами напоминает крахмал. Здесь чище, чем в Нячанге, и нет той суеты, от которой кружится голова. Инфраструктура молодая, дороги широкие, а набережные идеально подходят для вечерних прогулок под шум волн.

Признак Дананг (Центральный Вьетнам)
Пляжи Белый песок, широкая полоса, малая плотность людей
Вода Прозрачная, температура до +29 градусов летом
Цены Ниже турецких на 40-50% на питание и сервис

Тот самый секрет: чтобы не переплачивать в три раза, забудьте об обедах в отелях. Вечером на набережных Дананга открываются рыбные рынки-кафе (quan). Там можно ткнуть пальцем в живого краба, и через 15 минут его принесут на стол. А лучший вид на город открывается не из панорамных ресторанов, а с бесплатных смотровых площадок на мосту Дракона, который по выходным извергает настоящий огонь.

"Дананг сегодня — это лучший баланс цены и качества в Азии. Пока направление не перегрето, как Таиланд, здесь можно получить сервис высокого уровня за вполне вменяемые деньги", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

При планировании стоит учитывать погоду. В то время как на российских курортах может начаться пыльцевой шторм 2026, в Дананге с мая по сентябрь царит идеальный штиль. Но будьте осторожны: полуденное солнце здесь кусается, температура часто переваливает за +35.

Золотые руки и Мраморные горы

Главный магнит города — Золотой мост. Огромные бетонные ладони, покрытые искусственным мхом, держат тонкую нить моста над пропастью. Ощущение, будто попал в декорации фильма про древних великанов. Рядом — Мраморные горы. Подъем по каменным ступеням заставляет сердце биться чаще, но вид сверху на побережье окупает каждую каплю пота.

Недалеко от города притаился Хойан — город желтых домов и тысяч фонариков. Там нет машин, только велосипеды и запах благовоний. Это отличная альтернатива для тех, кому хочется тишины и истории, а не только пляжного отдыха.

Ответы на популярные вопросы о Дананге

Нужна ли страховка для поездки?

Юридически это не всегда обязательно для визы, но на практике — критично. Медицина для иностранцев дорогая, а непривычная еда может преподнести сюрпризы.

Какую валюту брать с собой?

Лучше всего брать доллары нового образца (синие). Их курс в местных обменниках самый выгодный. Карты принимают в крупных ТЦ, но на рынках в ходу только донги.

Безопасно ли отдыхать с детьми?

Да, в Дананге очень пологий вход в воду и почти нет волн в летние месяцы. В отличие от открытого океана ледника Перито-Морено, здесь тепло и безопасно для малышей.

"Для семейного отдыха Дананг подходит больше, чем Паттайя. Здесь чистые тротуары, по которым удобно катить коляску, и много парков с бесплатными площадками", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по семейному туризму Мария Костина
Автор Максим Ланин
Ланин Максим Игоревич — туроператор с 20-летним стажем. Формирование турпродукта, логистика и управление направлениями.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм отпуск лайфхак вьетнам владивосток
Новости Все >
Модные диеты под ударом: как ЗОЖ-привычки приводят к гормональным сбоям и стрессу
Исповедь легенды: как Владимир Пресняков победил зависимость ради будущих детей
Эксперты бьют тревогу: рост цен и бедность толкают россиян в кредитную яму МФО
Кто ответит за ДТП с курьерами: власти готовят новые штрафы и контроль для служб доставки
Опаснее гриппа, но не станет пандемией: что известно о вспышке хантавирусной инфекции
Цена милосердия: почему наследство Людмилы Арининой досталось Ирине Пеговой, а не родне
Маленькое счастье в доме: Елизавета Арзамасова и Илья Авербух представили нового члена семьи
Трактор доверили американцу из НХЛ: Скотт Гордон готовит революцию в Челябинске
Частые подъемы ночью говорят не о бессоннице: этот симптом может выдать опасное заболевание
Опасный штамм Andes добрался до Европы: что скрывают врачи о вспышке инфекции в ЕС
Сейчас читают
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Новости спорта
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Авто
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Популярное
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше

Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.

Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Последние материалы
Модные диеты под ударом: как ЗОЖ-привычки приводят к гормональным сбоям и стрессу
Пентагон выставил счёт, который шокировал даже Вашингтон: Иран уже обошёлся США в $29 млрд
Эти места кузова сделают ваш "китаец" ржавым задолго до срока
Красный,подходящий всем: идеальная текстура 2026 года, чтобы не перекрашивать по пять раз в день
Исповедь легенды: как Владимир Пресняков победил зависимость ради будущих детей
Эксперты бьют тревогу: рост цен и бедность толкают россиян в кредитную яму МФО
Свобода движений в маленькой квартире: как убрать лишнее и начать по-настоящему отдыхать
Кто ответит за ДТП с курьерами: власти готовят новые штрафы и контроль для служб доставки
Дома в Подмосковье отдают со скидкой 15%: почему загородное жилье начало дешеветь
Брюссель полез в опасную зону: Каллас внезапно выдвинула России новое требование
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.