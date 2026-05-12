Ирина Соколова

Вдвое дешевле Турции: куда лететь в мае за морем и загаром, пока не взлетели цены

Майское солнце обманчиво: в Москве еще кутаются в плащи, а на южных побережьях уже вовсю плавится асфальт. Хочется бросить все, собрать чемодан и улететь туда, где шум прибоя заглушает мысли о дедлайнах. Но как выбрать место, чтобы кошелек не опустел раньше, чем вы успеете сделать первое селфи у воды?

Девушка в лодке смотрит на горы в плотине Ратчапрафа в национальном парке Као Сок, провинция Сураттани, Таиланд

Турция и Египет: классика против жары

Турция в мае — это запах цветущих апельсинов и первый робкий загар. Море еще бодрит, зато отели по системе "все включено" выставляют вполне гуманные ценники. Если хочется погорячее, взгляд сам собой падает на Красное море. В Египте вода уже напоминает парное молоко, а рыбки у рифов не требуют доплаты за просмотр.

"Май — идеальное окно. Цены на популярные отели Антальи еще не взлетели до небес, а изнуряющая жара июля наступит нескоро", — объяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Главное — помнить, что майские праздники в Турции провоцируют локальный дефицит мест. Если опоздать с бронированием на неделю, можно остаться смотреть на море через экран монитора.

Азиатский гамбит: Китай и Вьетнам

Вьетнам встречает влажным теплом и ароматом кофе сгущенкой. Здесь май считается переходным периодом: на юге начинаются дожди, а вот в центральных регионах — золотое время. Белый песок, дешевые морепродукты и полное отсутствие суеты. Если хочется чего-то более технологичного, Хайнань открывает свои объятия. Прямые рейсы делают китайский остров ближе, чем кажется.

Направление Главный плюс в мае
Вьетнам (Дананг) Идеальный баланс температуры воды и воздуха
Хайнань (Китай) Безвизовый въезд для организованных групп
ОАЭ (Дубай) Грандиозные скидки в торговых моллах

Тот самый секрет экономии в мае

Важный нюанс: весенний бюджет часто съедает не сам отель, а перелет. Многие стремятся улететь строго 1 числа и вернуться 10. Тот самый секрет простой — сдвиньте даты отдыха всего на три дня вперед или назад. Разница в цене авиабилетов на соседние даты порой достигает 40 процентов.

"Туристы часто переплачивают за бренд курорта. Вместо раскрученного Бали лучше присмотреться к соседним регионам, где природа та же, а ценник вдвое ниже", — отметил эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Для тех, кто ищет эстетику и не готов тратить миллионы, стоит обратить внимание на Грузию или Азербайджан. Здесь нет пафосных пляжей, но есть горы, которые захватывают дух, и гостеприимство, которое не купишь ни в одном пятизвездочном отеле.

Ответы на популярные вопросы о планировании отдыха

Где самое теплое море в середине мая?

Лидерами остаются Египет (Красное море) и ОАЭ (Персидский залив). В Турции вода прогревается до комфортных значений только к концу месяца.

Нужна ли страховка, если еду в безвизовую страну?

Медицина за границей стоит дорого. Полис — это не формальность, а защита от внезапных трат при пищевом отравлении или травме на пляже.

Как не попасть на сезон дождей в Азии?

В мае лучше выбирать центральный Вьетнам или восточное побережье Таиланда (острова Самуи, Панган). Там климат остается сухим.

Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев
Автор Ирина Соколова
Соколова Ирина Владимировна — менеджер по зарубежному туризму с 16-летним стажем. Направления, турпродукт и работа с иностранными рынками.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
