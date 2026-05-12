Вдвое дешевле Турции: куда лететь в мае за морем и загаром, пока не взлетели цены

Майское солнце обманчиво: в Москве еще кутаются в плащи, а на южных побережьях уже вовсю плавится асфальт. Хочется бросить все, собрать чемодан и улететь туда, где шум прибоя заглушает мысли о дедлайнах. Но как выбрать место, чтобы кошелек не опустел раньше, чем вы успеете сделать первое селфи у воды?
Турция в мае — это запах цветущих апельсинов и первый робкий загар. Море еще бодрит, зато отели по системе "все включено" выставляют вполне гуманные ценники. Если хочется погорячее, взгляд сам собой падает на Красное море. В Египте вода уже напоминает парное молоко, а рыбки у рифов не требуют доплаты за просмотр.
"Май — идеальное окно. Цены на популярные отели Антальи еще не взлетели до небес, а изнуряющая жара июля наступит нескоро", — объяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.
Главное — помнить, что майские праздники в Турции провоцируют локальный дефицит мест. Если опоздать с бронированием на неделю, можно остаться смотреть на море через экран монитора.
Вьетнам встречает влажным теплом и ароматом кофе сгущенкой. Здесь май считается переходным периодом: на юге начинаются дожди, а вот в центральных регионах — золотое время. Белый песок, дешевые морепродукты и полное отсутствие суеты. Если хочется чего-то более технологичного, Хайнань открывает свои объятия. Прямые рейсы делают китайский остров ближе, чем кажется.
|Направление
|Главный плюс в мае
|Вьетнам (Дананг)
|Идеальный баланс температуры воды и воздуха
|Хайнань (Китай)
|Безвизовый въезд для организованных групп
|ОАЭ (Дубай)
|Грандиозные скидки в торговых моллах
Важный нюанс: весенний бюджет часто съедает не сам отель, а перелет. Многие стремятся улететь строго 1 числа и вернуться 10. Тот самый секрет простой — сдвиньте даты отдыха всего на три дня вперед или назад. Разница в цене авиабилетов на соседние даты порой достигает 40 процентов.
"Туристы часто переплачивают за бренд курорта. Вместо раскрученного Бали лучше присмотреться к соседним регионам, где природа та же, а ценник вдвое ниже", — отметил эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.
Для тех, кто ищет эстетику и не готов тратить миллионы, стоит обратить внимание на Грузию или Азербайджан. Здесь нет пафосных пляжей, но есть горы, которые захватывают дух, и гостеприимство, которое не купишь ни в одном пятизвездочном отеле.
Лидерами остаются Египет (Красное море) и ОАЭ (Персидский залив). В Турции вода прогревается до комфортных значений только к концу месяца.
Медицина за границей стоит дорого. Полис — это не формальность, а защита от внезапных трат при пищевом отравлении или травме на пляже.
В мае лучше выбирать центральный Вьетнам или восточное побережье Таиланда (острова Самуи, Панган). Там климат остается сухим.
