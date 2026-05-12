Без этого камня не будет iPhone: в недрах Сибири отыскали 46% топлива для смартфонов

Представьте бескрайнюю снежную пустыню на севере Сибири. Под слоем льда и древних камней притаилось сокровище, которое не блестит как золото, но ценится инженерами выше любых самородков. Ученые из ГЕОХИ РАН и Уральского отделения РАН нашли там лопарит — минерал, который буквально набит редкими элементами.

Фото: Pravda.ru by Алексей Трофимов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Минерал в скале

Находка в Гулинском массиве

Геологи работали на севере Сибирского кратона, в месте под названием Гулинский массив. Это гигантский комплекс пород, который когда-то застыл из огненной магмы. Среди обычного булыжника они выудили редкий минерал лопарит-(Се). На вид это темные, тяжелые зерна, которые прячутся внутри карбонатитов — особых пород, богатых кальцием и магнием.

"Лопарит в таких породах встречается нечасто. Это как найти иголку в стоге сена, только иголка из высокотехнологичного сплава", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Тот самый секрет успеха поисковиков заключается в изучении микроскопических включений в породе. Оказывается, лопарит здесь соседствует с магнетитом и апатитом. Если геолог видит эти минералы вместе под микроскопом, значит, рядом почти наверняка есть и редкоземельные элементы.

Химия сибирских камней

Чтобы понять, что именно они нашли, ученые использовали электронную микроскопию. Результаты удивили. В найденном лопарите содержание редкоземельных металлов доходит до 46 процентов. При этом ниобия в нем совсем мало — не больше одного процента. Это отличает сибирскую находку от аналогов в других частях света.

Параметр Значение в находке Тип минерала Лопарит-(Се) Редкие земли до 46% Ниобий менее 1% Место Гулинский массив

Такой состав говорит о том, что поиск месторождений нужно вести именно в карбонатитовых сериях. Магма здесь остывала по особому сценарию, концентрируя самое ценное в небольших "карманах".

Зачем нам этот металл

Без редкоземельных элементов наш мир просто остановится. Они нужны для мощных магнитов в электродвигателях, для лазеров и даже для прочных сплавов, из которых делают детали самолетов. Сибирский лопарит — это будущие смартфоны, батареи и системы связи. Даже биоминерализация в природе иногда использует металлы для прочности, а человеку они нужны для прогресса.

Важно помнить, что Арктика не прощает ошибок. Работа на севере требует точности. Подобно тому как военные технологии прошлого использовали скрытые возможности физики, современная наука ищет скрытые ресурсы в недрах. Каждая такая находка — это шаг к технологической свободе.

"Минералы группы перовскита, к которым относится лопарит, очень капризны. Но именно они — ключ к пониманию того, как Земля варила свою химическую кухню миллиарды лет назад", — добавил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о минералах Сибири

Почему лопарит так важен?

В нем очень высокая концентрация лантана и церия. Это основные элементы для производства современной электроники и оптики.

Где именно нашли минерал?

На севере Красноярского края, в Полярной Сибири. Это труднодоступный район, где породы выходят прямо на поверхность.

Сложно ли добывать такие элементы?

Да, процесс требует сложной химической очистки, чтобы отделить нужные металлы от основной массы камня.

