Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Крылова

Забудьте про Турцию: в Европе нашли страну, где отдых в 3 раза дешевле, а море — чище

Туризм

Европа давно заперла свои двери за высокими ценниками, превратив побережье Средиземноморья в закрытый клуб для обладателей бездонных кошельков. Италия, Испания или Франция теперь требуют бюджета, сопоставимого с покупкой небольшого острова. Но на политической и туристической карте мира проявился контур, который ломает этот стереотип. Албания — это те же бирюзовые градиенты Ионического моря и суровый скалистый рельеф, что и в Греции, но с прайсом, который заставляет протереть глаза. Пока соседи накручивают счета за "бренд", здесь жизнь бьет ключом по ценам десятилетней давности.

Албания
Фото: commons.wikimedia.org by inoue-hiro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Албания

Почему Албания, а не Турция?

Турция, десятилетиями служившая главным "всероссийским пансионатом", начала давать сбои. В 2026 году бронирование популярных отелей превратилось в квест на выживание бюджета. Рост цен на "все включено" и переполненные пляжи заставляют искать альтернативы. Албания в этом плане — свежий глоток воздуха, причем в буквальном смысле. Здесь нет бесконечных бетонных коробок вдоль берега, а экономия на море достигается за счет отсутствия переплаты за раскрученное имя курорта. Это Европа с восточным колоритом, где обладатели шенгена чувствуют себя максимально свободно.

"Албания сейчас напоминает Черногорию образца 2000-х. Инфраструктура уже подтянулась, а аппетиты отельеров еще не зашкаливают. Для тех, кто устал от турецкого шума, это идеальный "тихий порт" с европейским сервисом", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Экономика вопроса: сколько стоит комфорт

Цифры — самый честный гид. Если в соседней Хорватии, где недавно открылся легендарный Свети-Стефан, кофе может стоить как полноценный завтрак, то в Тиране и прибрежных городках ценообразование предельно гуманно. Аренда жилья начинается от смешных 2 000 рублей, а за 4-5 тысяч можно рассчитывать на апартаменты, где шум прибоя будет заменять будильник.

Категория расходов Средняя цена (руб.)
Отель 3-4* (сутки) от 2 500
Обед в ресторане на берегу 1 200 — 1 500
Бокал вина / кофе 150 / 90
Аренда авто (сутки) от 3 000

Гастрономический туризм здесь не бьет по карману. Свежайшие морепродукты стоят в два-три раза дешевле, чем в портах Эгейского моря. В отличие от курортов Турции с их аномалиями и толчеей, здесь вы платите за локальный продукт и искреннее гостеприимство, а не за стандартизированный конвейер еды.

Лучшие точки Албанской Ривьеры

Береговая линия Албании длиной в 472 километра — это микс Адриатики и Ионического моря. Ксамиль уверенно держит титул "Мальдив Европы" благодаря белоснежной крошке вместо песка и воде цвета разведенного купороса. Для фанатов активного движения есть Саранда — город-амфитеатр, уходящий в горы, с шумной набережной и видом на греческий Корфу.

"При выборе отеля в Албании важно смотреть на свежесть постройки. Страна переживает строительный бум, и новые объекты часто предлагают уровень выше, чем старый фонд в той же Греции при меньшей цене", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Горы, фьорды и наследие ЮНЕСКО

Албания — это не только про "полежать". Если вы думали, что за фьордами нужно ехать в Норвегию или холодную Патагонию, то озеро Комани развеет эти иллюзии. Изумрудная вода в тисках отвесных скал — зрелище, которое стоит каждого потраченного евро. А города Берат и Гирокастра, застывшие в османском прошлом, выглядят как декорации к фильмам о старой Европе.

Для тех, кто предпочитает аутентичность, работает агроферма Mrizi i Zanave. Это место, где можно устроить настоящий пир из фермерских продуктов всего за 70 евро на четверых. Здесь нет лоска пятизвездочных сетевиков, зато есть вкус жизни, который в массовом туризме давно утерян. Это не высокотехнологичный Китай, а теплая, ламповая Балканская сказка.

Техническая часть: визы и логистика

Безвизовое окно для россиян сейчас закрыто, но процедура получения e-Visa максимально упрощена. Наличие многократного Шенгена снимает все вопросы с въездом. Что касается транспорта, то отсутствие прямых рейсов — это лишь повод для интересной пересадки. Можно лететь сложными маршрутами через Стамбул или Белград, что дает возможность захватить еще пару городов за один отпуск.

"Несмотря на отмену безусловного безвиза, Албания остается лояльной. Главное — заранее озаботиться документами и страховкой, так как цифровизация на границах усиливается, как и в других популярных направлениях года", — разъяснил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы об Албании

Нужна ли виза в Албанию в 2026 году?

Да, россиянам требуется виза. Можно оформить e-Visa онлайн (30-50 евро) или въехать по действующему многократному Шенгену.

Безопасно ли в стране для туристов?

Стереотипы о криминальном прошлом Албании давно не актуальны. В туристических зонах уровень безопасности выше, чем во многих столицах Западной Европы.

Какое море лучше выбрать: Адриатическое или Ионическое?

Адриатика (Дуррес) — это долгие песчаные мелководья, идеальные для детей. Ионика (Саранда, Ксамиль) — это скалы, галька и та самая невероятная прозрачная вода.

Как лучше перемещаться по стране?

Идеальный вариант — аренда авто. Общественный транспорт развит слабо, а железнодорожное сообщение не идет ни в какое сравнение с российским — оно здесь скорее исторический артефакт, чем способ передвижения.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по отельному сервису Елена Гумина, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм албания путешествия советы туристам
Новости Все >
Киев предложил отказаться от ударов по аэропортам: готова ли Россия к договоренности
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Разрушая стереотипы: Алексей Воробьёв честно описал свои отношения с дочерью Аиды Гарифуллиной
Венесуэла под флагом США: фантастика или реальный сценарий расширения американского влияния
Регенерация конечностей стала реальностью: учёные разбудили в клетках то, что спало миллионы лет
Свет за копейки: Мурманская область заняла четвертое место в рейтинге доступности электроэнергии
Финансовое похмелье: почему лидеры китайского автопрома теряют миллиарды в России
Сколько живут китайские моторы и роботы? Ответ дал владелец Coolray с огромным пробегом
Ледниковый период в мае: ХМАО и Ямал столкнулись с рекордным погодным ЧП
Ценовой удар по Европе: как американские пошлины обескровливают автогигантов
Сейчас читают
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Авто
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Деревья и кустарники
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Производство
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Популярное
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше

Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.

Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Рычаг сильнее ядерной бомбы: как Тегеран превратил географию в оружие против США
Рычаг сильнее ядерной бомбы: как Тегеран превратил географию в оружие против США
Последние материалы
Хватит переводить флакон: как наносить парфюм, чтобы шлейф тянулся до вечера
Регенерация конечностей стала реальностью: учёные разбудили в клетках то, что спало миллионы лет
Свет за копейки: Мурманская область заняла четвертое место в рейтинге доступности электроэнергии
Профессиональное выгорание добралось до каждого второго: симптомы, которые нельзя путать с усталостью
Финансовое похмелье: почему лидеры китайского автопрома теряют миллиарды в России
Воспитание ребёнка превратилось в пытку: привычный метод теперь под запретом закона
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Крах киевских провокаций: украинских националистов побили в Барселоне за попытку сорвать Бессмертный полк
Сон важнее дорогих ампул: что на самом деле запускает выпадение волос у женщин
Старение ускоряет не возраст, а калорий из чашки — вот что нужно убрать из рациона, чтобы не стареть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.