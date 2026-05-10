Максим Ланин

Место в Китае, где эндорфины зашкаливают: панды, чай и чистка ушей — и возвращаться уже не хочется

Чэнду — это место, где время замедляется, а уровень эндорфинов пробивает потолок. Пока Пекин задыхается в гонке за юанями, столица Сычуани просто наслаждается жизнью. Здесь не бегут, здесь смакуют. И россияне, попадая в этот ритм, моментально "заражаются" местным дзеном.

Причина №1: Черно-белый культ

Чэнду — мировая столица панд. Это не просто статус, это религия. Изображения бамбуковых медведей здесь везде: на фюзеляжах самолетов, на такси, в дизайне гостиничных номеров и даже на стенах небоскребов. Самый хайповый аттракцион — гигантская панда, которая "карабкается" на крышу молла IFS. Туристы выстраиваются в многотысячные очереди, чтобы просто сделать с ней селфи.

В окрестностях города работают пять огромных питомников. В крупнейшем научно-исследовательском центре можно увидеть всё: от розовых новорожденных крох до местных "рок-звезд" вроде панды Хуа Хуа. Животные обитают в условиях, максимально имитирующих дикую природу. Для тех, кто планирует путешествия без виз или длинные стыковки, визит к пандам становится главным пунктом программы.

"Панды в Чэнду — это мощнейший антистресс. Даже самый хмурый турист расплывается в улыбке, глядя на этих увальней. Именно этот 'мимими-эффект' делает город идеальным для семейного отдыха", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Причина №2: Уличная чистка ушей и магия чая

В Чэнду есть ритуал, который пугает и манит одновременно — процедура чистки ушей. Мастера работают прямо на улицах и в парках. Это древнее искусство: раньше ученики годами учились играть на скрипке эрху, чтобы отточить моторику рук перед тем, как лезть клиенту в ухо железными палочками и пушистыми метелками. Сеанс длится 20 минут и, по отзывам, заменяет полноценный поход в SPA.

В Народном парке этот процесс превращается в шоу. Рядом находится "Уголок бракосочетаний", где родители вывешивают анкеты своих детей в надежде найти им пару, и знаменитый чайный дом "Хэмин". Культура чаепития здесь — это не просто глоток кипятка, а философия "спокойствия души". Это кардинально отличается от того, как выглядел отдых в СССР, где всё было строго по графику. В Чэнду график диктует ваше настроение.

Причина №3: Исторические переулки и гастрономический рай

Кварталы Куаньчжай Сянцзы и улица Цзиньли — это порталы в эпоху династии Цин. Резные фасады, внутренние дворики и аромат сычуаньских специй. Чэнду официально признан городом высокой кухни и отмечен гидом Michelin. Главный аттракцион — китайский самовар. Вы сами варите мясо и овощи в кипящем остром бульоне за столом. Это делает короткий отпуск в Китае незабываемым гастро-приключением.

Локация Что искать
Куаньчжай Сянцзы Традиционные чайные и сувениры ручной работы
Улица Цзиньли Сычуаньская вышивка Шу и уличная еда
Храм Зеленой Козы Гадания на палочках и даосская философия

"Сычуаньская кухня — это испытание для неподготовленных. Обилие перца чили и сычуаньского перца создает эффект онемения. Но именно за этим 'острым' адреналином сюда едут фуд-туристы со всего мира", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Причина №4: Магия масок и огни мегаполиса

Вечером город меняет лицо — в буквальном смысле. В театрах и чайных домах показывают шоу "Бянь Лянь". Актеры меняют облики за доли секунды, это выглядит как настоящее чудо. Но стоит выйти из театра, и вы попадаете в киберпанк. Башни-близнецы Tianfu Twin Towers ночью превращаются в огромные экраны, где парят световые драконы.

Рядом танцуют 40-метровые "бамбуковые фонтаны", а комплекс Global Center поражает масштабами: это самое большое здание в мире по площади. Здесь есть всё - от аквапарка до катка. Если отдых в России часто ассоциируется с природой, то Чэнду мастерски миксует древние храмы и хай-тек. Это идеальный пункт для тех, кто ищет масштаб и комфорт современных курортов.

"Чэнду — это пример того, как город может расти вверх, не теряя своей души. Здесь нет ощущения 'бетонных джунглей', так как каждый метр насыщен культурными кодами и зеленью", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Ответы на популярные вопросы о Чэнду

Когда лучше всего ехать в Чэнду?

Идеальное время — весна (март-май) и осень (сентябрь-ноябрь). В это время нет изнуряющей жары, и панды наиболее активны на открытом воздухе.

Сложно ли найти еду, которая не "обжигает"?

В Чэнду много ресторанов, где можно заказать не острый вариант блюд, однако специфика региона — именно пряности. Всегда уточняйте остроту при заказе.

Как добраться до питомника панд?

Из центра Чэнду ходят специальные "панда-автобусы" и метро. Поездка займет около 40-60 минут в зависимости от выбранного центра разведения.

Нужна ли виза для посещения Чэнду?

Для граждан РФ действуют правила группового безвизового въезда, также возможен 144-часовой безвизовый транзит при наличии авиабилетов в третью страну.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева, эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков
Автор Максим Ланин
Ланин Максим Игоревич — туроператор с 20-летним стажем. Формирование турпродукта, логистика и управление направлениями.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
