Ирина Соколова

Никаких очередей или очередь в километр: почему внедрение биометрии в аэропортах Египта тревожит туристов

Египетские власти готовятся к цифровой трансформации своих воздушных гаваней. Амбициозный план министерства туризма предполагает полный переход от классических стоек регистрации и бумажных проверок к автоматизированной биометрической системе распознавания лиц. Однако экспертное сообщество задается вопросом: станет ли внедрение высоких технологий спасением от очередей или создаст новые преграды для любителей отдыха на курортах Красного моря.

Женщина, посещающая пирамиды в Египте
Фото: Desingned by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цифровой контроль: ожидания против реальности

Глава туристического ведомства Египта Шериф Фатхи заявил о стратегии по глубокой цифровизации отрасли. Основной фокус направлен на аэропорты, где планируется заменить привычный паспортный сканер на сканирование лица пассажира. По задумке чиновников, это ускорит прохождение формальностей и повысит общий уровень безопасности.

Первые шаги уже сделаны — оборудование для распознавания лиц функционирует в аэропорту Шарм-эль-Шейха с конца прошлого года. Несмотря на популярность направления, подобные нововведения вызывают у путешественников скорее тревогу, чем восторг. Опыт внедрения систем контроля по всему миру показывает, что сбои в ПО способны остановить работу терминалов на долгие часы.

"Внедрение биометрии в условиях, когда аэропорты едва справляются с текущим потоком, выглядит сомнительным решением. Технический прогресс требует стабильной базы, а не только желания отчитаться о цифрах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Риски и технические издержки

Специалисты единогласны: цифровая инфраструктура требует безупречной поддержки. В Египте, где нередко встречаются логистические риски и перебои с электроснабжением, любая зависимость от серверов несет угрозу коллапса. Пассажиры могут оказаться в ситуации, когда программное обеспечение зависает, а "бумажные" методы работы уже списаны со счетов.

Характеристика Текущий статус (биометрия)
Скорость обработки Зависит от стабильности сети
Персональные данные Высокий риск киберугроз

Сравнение с европейскими практиками показало, что даже в странах с более развитой ИТ-структурой — Испании и Греции — запуск единых систем контроля (EES) сталкивался с задержками и отсрочками. Ожидать от египетской модели мгновенной эффективности преждевременно.

"Риски утечки данных сейчас стоят на первом месте. Когда база о ваших перемещениях хранится в цифровом виде, страховка от взлома становится мифом. Это не простой отдых по системе все включено, где цена ошибки — испорченный ужин", — резюмировала эксперт по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Что говорят эксперты

Фуад эль Гохари, специалист по Египту, оценивая инициативу, назвал её "чистым популизмом". Согласно его прогнозам, если система заработает в ближайшем сезоне, путешественникам стоит закладывать на прохождение контроля не менее четырех часов. Проблема не только в софте, но и в нежелании менять устоявшиеся бюрократические привычки на местах.

Несмотря на рост интереса к внутреннему турпотоку, Египет остается важной точкой на карте для тысяч россиян. Попытки сделать пребывание в стране комфортным через автоматизацию могут обернуться обратным эффектом, если не будет создана отказоустойчивая система.

"Главный вопрос — подготовка персонала. Если сотрудники аэропорта не умеют быстро реагировать на сбои системы, это нововведение может оттолкнуть гостей. Туристы сейчас выбирают направления, где риск потратить время впустую сведен к минимуму", — предупредил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о биометрии в аэропортах

Зачем внедрять распознавание лиц, если есть паспорт?

Биометрические данные позволяют сократить время идентификации личности и избежать ручного ввода данных оператором, что в идеале ускоряет прохождение границы.

Что делать, если система меня не узнает?

В случае ошибки распознавания всегда предусмотрена процедура ручного контроля сотрудником погранслужбы, что может замедлить личный процесс прохождения.

Есть ли риск продажи моих биометрических данных?

Любая цифровая база подвержена угрозам. Международные эксперты по безопасности подчеркивают необходимость жесткого государственного контроля за хранением таких массивов информации.

Как подготовиться к нововведениям в Египте?

Закладывайте дополнительное время на аэропорт, имейте при себе физические копии документов и не надейтесь на полную автоматизацию процесса в ближайшее время.

Экспертная проверка: Эксперт по отельному сервису Елена Гумина, эксперт по страхованию путешествий Ольга Волкова, аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Автор Ирина Соколова
Соколова Ирина Владимировна — менеджер по зарубежному туризму с 16-летним стажем. Направления, турпродукт и работа с иностранными рынками.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы египет туризм технологии экспертное мнение
