Ирина Соколова

Возвращение легенды: знаменитый курорт Свети-Стефан снова приглашает гостей после пяти лет тишины

Адриатическое побережье снова ждет своих королей. Спустя пять лет тишины "жемчужина" Черногории — остров-отель Свети-Стефан — открывает двери. Крепостные стены XV века перестали быть крепостью, превратившись в доступное историческое наследие.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Konsek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Свети-Стефан, Черногория

Свети-Стефан: конец эпохи изоляции

Этот остров когда-то был убежищем для рыбаков. Сегодня это элитная точка на карте, соединенная с материком узким перешейком. Закрытый с 2021 года из-за юридических баталий, курорт наконец преодолел кризис. Уже с 22 мая начнет работу материковая часть комплекса в бывшей резиденции королевы Марии Карагеоргиевич. С 1 июля гостей ждут и на самом острове.

"Ситуация с открытием отеля — это классический пример того, как сервис сталкивается с потребностями местного сообщества. Уровень гостеприимства в подобных проектах определяется балансом интересов бизнеса и комфорта жителей региона", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Цена роскоши и пять лет тишины

Конфликт вспыхнул из-за пляжей. Местные жители справедливо требовали свободного доступа к побережью — главному богатству их страны. После пяти лет судебных разбирательств стороны ударили по рукам. Квинс-Бич теперь станет эксклюзивным анклавом для постояльцев, а соседние зоны откроют для публики. Власти обещают: в парке Милочер масштабных строек не будет. Сохранение ландшафта важнее бетона.

Объект комплекса Доступность и статус
Материковая часть (резиденция королевы) Открытие 22 мая, ценник от 1550 евро
Остров Свети-Стефан Открытие 1 июля, доступ ограничен клиентам

Планируя отпуск, учитывайте, что ценник здесь не предполагает базового все включено, а скорее ориентирован на премиальный сервис. Впрочем, если Свети-Стефан кажется слишком предсказуемым, всегда можно рассмотреть бюджетные альтернативы в других странах или внутренние направления России.

"Когда мы говорим о премиальном отдыхе после долгих скандалов, важно проверять актуальные отзывы. Часто реальное состояние сервиса после простоя отличается от красивых картинок на сайте", — предупредила в беседе с Pravda.Ru консультант Анастасия Крылова.

Что важно знать перед поездкой

Путешественникам стоит помнить о базовых правилах безопасности: страхование поездки — маст-хэв, особенно в странах, где локальные споры еще могут влиять на инфраструктуру. Даже в Европе тщательный план экономит нервы.

"Для планирования таких поездок я всегда рекомендую обращаться к операторам, которые понимают специфику балканского рынка. Это убережет от ненужных рисков", — пояснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о Свети-Стефане

Можно ли попасть на пляжи острова бесплатно?

Нет, пляж Квинс-Бич остается закрытым для посторонних. Остальные пляжи становятся общественными.

Почему курорт был закрыт так долго?

Из-за конфликта между местными жителями и оператором Aman относительно прав доступа туристов к пляжам.

Сколько стоит ночь в резиденции королевы?

Цены начинаются от 1550 евро за сутки проживания.

Что делать, если хочется более бюджетного отдыха в Черногории?

Рассмотрите отели в Будве или Петроваце — они обеспечивают высокий комфорт при более демократичном прайсе.

Экспертная проверка: эксперт по отельному сервису Елена Гумина, турагент Анастасия Крылова, туроператор Максим Ланин
Автор Ирина Соколова
Соколова Ирина Владимировна — менеджер по зарубежному туризму с 16-летним стажем. Направления, турпродукт и работа с иностранными рынками.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм курорты черногория путешествия
