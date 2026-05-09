Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Соколова

Пляж для всех — драйв для избранных: зачем Таиланд превращает южные дороги в секретные мототрассы

Туризм

Таиланд меняет правила игры. Вместо привычных пляжных лежаков — кожа байкерской куртки, шум ветра и бесконечные серпантины. Управление по туризму (TAT) объединилось с Harley-Davidson, чтобы превратить южные провинции в Мекку для мотопутешественников. Забудьте об обычном прокате скутеров: здесь предлагают маршруты премиум-класса, пропитанные адреналином и аутентичной культурой.

Мотоциклист
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Мотоциклист

Сонгкхла и Пхаттхалунг: новый ландшафт свободы

Юг страны долго оставался "недооцененным бриллиантом". Теперь Сонгкхла и Пхаттхалунг превращаются в официальную площадку для мотоциклетного драйва. Власти делают ставку на концепцию автотуризма, где "исцеление" через скорость и смену картинки становится главной роскошью.

Проект нацелен на самостоятельных искателей приключений. Это не просто поездка из пункта А в пункт Б. Это глубокое погружение в среду, где джунгли сменяются известняковыми скалами, а тихие рынки — индустриальными кварталами.

"Интеграция официальных байк-треков меняет рынок. Это уход от пакетных шаблонов в сторону осознанного активного отдыха", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Что ждет байкера на трассе

Маршрут проложен так, чтобы охватить все грани региона. В Хатъяе вас ждут стрит-арт кварталы и панорамные виды с площадки Кхао Кхо Хонг. Любители природы оценят семиуровневый водопад Тон Нга Чанг. Далее путь лежит к острову Йо и легендарному мосту Тинсуланонд, разрезающему озеро Сонгкхла.

Локация Ключевая особенность
Озеро Талай Ной Заповедник с буйволами, бродящими в воде
Пляж Самила Статуя Золотой Русалки, символ провинции

"Маршруты юга Таиланда — это мечта любого райдера. Горные серпантины, близость океана и полное отсутствие бесконечных пробок создают идеальный баланс", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Пхаттхалунг берет своей первобытностью. Рынок Тай Нод и мост Чалоем Пхракиат дарят виды, которые кажутся декорациями к фильму. Сезон дождей здесь добавляет драматизма: буйволы, застывшие в озерной глади, превращают ландшафт в сюрреалистическую картину.

Если вы привыкли собирать чемоданы под завязку, здесь придется переучиваться. Байкерская романтика требует легкости. Не забывайте о страховке — даже профессионалам риск не чужд, особенно в туристических квестах с неожиданными поворотами судьбы.

"Безопасность туристов — приоритет номер один. Важно иметь расширенный страховой полис, покрывающий управление мототехникой за рубежом", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Ответы на популярные вопросы о мототуризме в Таиланде

Какие права нужны для поездки на мотоцикле по Таиланду?

Для законного управления мощными байками (включая Harley-Davidson) требуется наличие водительского удостоверения категории "А" международного образца.

Безопасно ли отправляться в такие поездки самостоятельно?

Южные провинции считаются спокойными, но всегда следуйте официальным маршрутам, разработанным TAT, и не игнорируйте правила экипировки.

Что делать, если я не профессиональный байкер?

Проект ориентирован на разный уровень подготовки. Многие агентства предлагают сопровождение опытными гидами и аренду мотоциклов с системой обучения.

Обязательна ли специальная мото-страховка?

Да. Обычная туристическая страховка часто не покрывает расходы при авариях на мотоциклах, если этот пункт не прописан в договоре опционально.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, туроператор Максим Ланин, специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова
Автор Ирина Соколова
Соколова Ирина Владимировна — менеджер по зарубежному туризму с 16-летним стажем. Направления, турпродукт и работа с иностранными рынками.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм таиланд путешествия
Новости Все >
Прощай, Европа: как китайские кроссоверы перевернули сознание российских водителей
Заначка на чёрный день зарыта глубоко: на что россияне перестали тратить деньги
Приоритет жезла над знаком: юридические тонкости остановки в запретной зоне
Mercedes-Benz и Audi потеряли позиции в списке надежных авто по версии CR
Ловушка социального джетлага: как выходные в постели разрушают ваши сосуды
Капкан для поясницы: как короткая подушка кресла портит драйв от нового кроссовера
Экономика страха: как огромные долги автодилеров мешают запуску крупных скидок в РФ
Опасная доставка прямо к порогу: как правоохранители раскрыли сеть по сбыту незаконных препаратов
Арктический кошелек: за сколько месяцев суровые мужчины с Севера покупают иномарки
Иллюзия перекрестка: почему привычный маневр на дороге приводит к штрафам
Сейчас читают
Мёртвая земля внезапно ожила: грядки превращаются в чернозём без тонн навоза
Садоводство, цветоводство
Мёртвая земля внезапно ожила: грядки превращаются в чернозём без тонн навоза
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Военные новости
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Популярное
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок

Современный подход к садовому менеджменту предлагает заменить изнурительный труд на точный расчет, используя доступные средства для очистки сложных зон участка.

Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю Любовь Степушова
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Тотальный сбой платежей в России: магазины не принимают карты и что делать клиентам
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Последние материалы
Страна готовится к экстремальному зною: синоптики предупредили о серьёзных испытаниях этим летом
Война начинается внутри человека: отец Андрей — о смысле Победы и ответственности
Шорты больше не носят: этим летом городские улицы заполнят модницы в панталонах
Прощай, Европа: как китайские кроссоверы перевернули сознание российских водителей
Конец эпохи супермикробов? Доступное лекарство лишило стафилококк главной суперсилы
Черная грязь на резинке стиралки: хитрость мастера, как отмыть манжету добела
Смешали, залили и забыли: рецепт для тех, у кого вечно не получается пышная выпечка
Минимум внимания — максимум цвета: этот цветок превратит дачу в райский уголок без хлопот
Искусство отдыхать по системе все включено: простые приёмы, которые спасут ваш кошелёк и настроение
Золото партии рассыпалось вместе с СССР: от огромных резервов остались крохи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.