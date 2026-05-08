Турция перегрета: 3 направления вместо Антальи, где отдых дешевле и почти без толп

Мир трещит по швам от избытка селфи-палок в Анталье, а привычный "олл-инклюзив" превратился в конвейер по поеданию картошки фри. Пока толпы штурмуют шведские столы, а авиакомпании перекраивают маршруты в поисках прибыли, умные путешественники уходят в сторону.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Паспорт на чемодане

Рас-эль-Хайма, Тунис и Шри-Ланка — это не просто точки на карте, а детокс от массового туризма. Здесь море еще пахнет солью, а не солнцезащитным кремом соседа по шезлонгу.

Рас-эль-Хайма: ОАЭ для тех, кто не любит пафос

Если Дубай — это золотой слиток, слепящий глаза, то Рас-эль-Хайма — мягкая замша. Здесь нет бесконечной гонки небоскребов. Эмират подкупает Хаджарскими горами и воздухом, который не нужно "жевать" из-за влажности.

Это идеальный плацдарм для тех, кто хочет королевский сервис, но не готов платить за него почкой. Главное — вовремя собрать чемодан, выкинув лишнее, ведь торговые центры здесь не уступают столичным.

"Рас-эль-Хайма сейчас активно демпингует, перетягивая поток из Турции. За 150-170 тысяч рублей здесь можно получить отель 5 звёзд, который по уровню сервиса и свежести номеров уничтожит любого турецкого конкурента в той же ценовой категории", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Температурный режим к лету ввинчивается в +40°C, но сухая жара переносится легче. Это время скидок, когда люкс становится доступным масс-маркетом. Важно помнить про безопасность в путешествии: солнце в Эмиратах агрессивное, SPF — ваш лучший друг.

Тунис: Африка с ароматом свежего багета

Тунис — это странный, но магнетический коктейль. Французская эстетика здесь намертво впаяна в арабский хаос. Белый песок Хаммамета и Махдии напоминает карибский, но по цене подмосковного пансионата. Главный козырь — талассотерапия.

Местные спа-центры — это заводы по переработке уставших горожан в бодрых людей с помощью морской воды и водорослей. Пока внутренний туризм в России ставит рекорды по ценам, Тунис остается островком доступной экзотики.

Критерий Особенности Туниса Пляжи Мелкий белый песок, пологий вход Кухня Острый харисса-соус и французские круассаны Развлечения Руины Карфагена, сафари в Сахару

"Тунис требует внимательного выбора отеля. Разрыв между 4 и 5 звездами может быть колоссальным. Если вы привыкли к турецкой анимации нон-стоп, тут будет тихо, но за сервисом мирового уровня нужно ехать в проверенные сетевые отели", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Шри-Ланка: дикие джунгли по цене Турции

Остров Цейлон — это когда слоны переходят дорогу чаще, чем люди. Летом, когда на юге острова штормит, восточное побережье (Тринкомали) превращается в зеркало. Это направление для тех, кто готов терпеть долгий перелёт ради завтрака с видом на Индийский океан. Пока страховка от невыезда становится нормой жизни, Шри-Ланка открывает двери без лишних бюрократических барьеров.

"На Шри-Ланке еда — это религия. Гастротуризм здесь — мощнейший драйвер. Обязательно пробуйте креветок на гриле и свежевыжатый сок манго на рынках, это аутентично и безопасно, если соблюдать базу гигиены", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Жизнь на острове течет медленно. Серфинг, чайные плантации и крабы размером с тарелку. Это антипод организованному туризму в Санкт-Петербурге или Сочи. За 160 тысяч рублей вы получаете не просто койку в отеле, а билет в фильм "Аватар", только в реальности.

Ответы на популярные вопросы

Где дешевле всего из этих трех направлений?

Рас-эль-Хайма лидирует по соотношению "цена-качество" на текущий момент, особенно если бронировать заранее или ловить горящие туры в низкий сезон (летом).

Нужна ли виза россиянам?

В ОАЭ виза выдается бесплатно по прилете, в Тунис на срок до 90 дней виза не нужна, на Шри-Ланку требуется электронное разрешение, которое часто оформляется онлайн за 10 минут.

Где лучше отдыхать с детьми?

Тунис выигрывает за счет песчаных пляжей и короткого перелета по сравнению со Шри-Ланкой.

Читайте также