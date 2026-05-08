Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Соколова

Турция перегрета: 3 направления вместо Антальи, где отдых дешевле и почти без толп

Туризм

Мир трещит по швам от избытка селфи-палок в Анталье, а привычный "олл-инклюзив" превратился в конвейер по поеданию картошки фри. Пока толпы штурмуют шведские столы, а авиакомпании перекраивают маршруты в поисках прибыли, умные путешественники уходят в сторону.

Паспорт на чемодане
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Паспорт на чемодане

Рас-эль-Хайма, Тунис и Шри-Ланка — это не просто точки на карте, а детокс от массового туризма. Здесь море еще пахнет солью, а не солнцезащитным кремом соседа по шезлонгу.

Рас-эль-Хайма: ОАЭ для тех, кто не любит пафос

Если Дубай — это золотой слиток, слепящий глаза, то Рас-эль-Хайма — мягкая замша. Здесь нет бесконечной гонки небоскребов. Эмират подкупает Хаджарскими горами и воздухом, который не нужно "жевать" из-за влажности.

Это идеальный плацдарм для тех, кто хочет королевский сервис, но не готов платить за него почкой. Главное — вовремя собрать чемодан, выкинув лишнее, ведь торговые центры здесь не уступают столичным.

"Рас-эль-Хайма сейчас активно демпингует, перетягивая поток из Турции. За 150-170 тысяч рублей здесь можно получить отель 5 звёзд, который по уровню сервиса и свежести номеров уничтожит любого турецкого конкурента в той же ценовой категории", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Температурный режим к лету ввинчивается в +40°C, но сухая жара переносится легче. Это время скидок, когда люкс становится доступным масс-маркетом. Важно помнить про безопасность в путешествии: солнце в Эмиратах агрессивное, SPF — ваш лучший друг.

Тунис: Африка с ароматом свежего багета

Тунис — это странный, но магнетический коктейль. Французская эстетика здесь намертво впаяна в арабский хаос. Белый песок Хаммамета и Махдии напоминает карибский, но по цене подмосковного пансионата. Главный козырь — талассотерапия.

Местные спа-центры — это заводы по переработке уставших горожан в бодрых людей с помощью морской воды и водорослей. Пока внутренний туризм в России ставит рекорды по ценам, Тунис остается островком доступной экзотики.

Критерий Особенности Туниса
Пляжи Мелкий белый песок, пологий вход
Кухня Острый харисса-соус и французские круассаны
Развлечения Руины Карфагена, сафари в Сахару

"Тунис требует внимательного выбора отеля. Разрыв между 4 и 5 звездами может быть колоссальным. Если вы привыкли к турецкой анимации нон-стоп, тут будет тихо, но за сервисом мирового уровня нужно ехать в проверенные сетевые отели", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Шри-Ланка: дикие джунгли по цене Турции

Остров Цейлон — это когда слоны переходят дорогу чаще, чем люди. Летом, когда на юге острова штормит, восточное побережье (Тринкомали) превращается в зеркало. Это направление для тех, кто готов терпеть долгий перелёт ради завтрака с видом на Индийский океан. Пока страховка от невыезда становится нормой жизни, Шри-Ланка открывает двери без лишних бюрократических барьеров.

"На Шри-Ланке еда — это религия. Гастротуризм здесь — мощнейший драйвер. Обязательно пробуйте креветок на гриле и свежевыжатый сок манго на рынках, это аутентично и безопасно, если соблюдать базу гигиены", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Жизнь на острове течет медленно. Серфинг, чайные плантации и крабы размером с тарелку. Это антипод организованному туризму в Санкт-Петербурге или Сочи. За 160 тысяч рублей вы получаете не просто койку в отеле, а билет в фильм "Аватар", только в реальности.

Ответы на популярные вопросы

Где дешевле всего из этих трех направлений?

Рас-эль-Хайма лидирует по соотношению "цена-качество" на текущий момент, особенно если бронировать заранее или ловить горящие туры в низкий сезон (летом).

Нужна ли виза россиянам?

В ОАЭ виза выдается бесплатно по прилете, в Тунис на срок до 90 дней виза не нужна, на Шри-Ланку требуется электронное разрешение, которое часто оформляется онлайн за 10 минут.

Где лучше отдыхать с детьми?

Тунис выигрывает за счет песчаных пляжей и короткого перелета по сравнению со Шри-Ланкой.

Читайте также

Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, эксперт по отельному сервису Елена Гумина, эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков
Автор Ирина Соколова
Соколова Ирина Владимировна — менеджер по зарубежному туризму с 16-летним стажем. Направления, турпродукт и работа с иностранными рынками.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы оаэ тунис туризм шри-ланка
Новости Все >
Биохимическая матрица здоровья: почему сыр перестал быть диетическим табу
Иллюзия на весах: почему после бани уходит только вода, а лишний жир остается
Ловушка дофамина: почему после плотного ужина внезапно хочется сладкого
Инсулиновые качели: как обычная овсянка останавливает системное воспаление
Кредит под грабительский процент: как кофеин обманывает мозг и скрывает усталость
Иллюзия безопасности: чем опасны онлайн-экскурсии по крышам Санкт-Петербурга для туристов
Биологически активный раствор: почему обычный чай работает как менеджер на стройке костей
Эксперты советуют срочно проверить бардачок: этих документов вам может не хватить
Нейрохимический шторм: почему активный отдых работает эффективнее таблеток для памяти
Битва методов обработки: какая капуста эффективнее спасает лицо от фотостарения
Сейчас читают
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Технологии
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Садоводство, цветоводство
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Еда и рецепты
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Культурный фронт в Венеции: участие России вызвало ярость в Брюсселе Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Бегите из Киева: Россия сделала последнее предупреждение дипломатам на Украине
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
Последние материалы
Канализация за копейки и за один день: забытый способ, который выручит любого дачника
Турция перегрета: 3 направления вместо Антальи, где отдых дешевле и почти без толп
Тайный гонец Киева: Фицо передаст Путину послание Зеленского во время визита в Москву
Нейробиологи заставили мозг вырастить крылья в виртуальной реальности за 7 дней
Иллюзия на весах: почему после бани уходит только вода, а лишний жир остается
Теплица играет в квартирный вопрос: овощи, которые дерутся за воздух, влагу и место под солнцем
Сковорода всё сделает сама: закиньте в неё макароны, копчёности, томаты и сыр
Хлор убивает полотенца: альтернатива, которая сохраняет ткань и убирает жир
Ловушка дофамина: почему после плотного ужина внезапно хочется сладкого
За гранью шума: как понять потребности собаки и избавить дом от бесконечного лая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.