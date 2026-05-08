Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Трусов

Сбросьте настройки комфорта: главные тренды необычных путешествий по России 2026 года

Туризм

Приготовьтесь сбросить настройки комфорта. Мир слишком велик, чтобы ограничиваться шведским столом и стандартным лежаком. Настоящий драйв начинается там, где кончается протоптанная дорожка: от мрачных коридоров заброшенных тюрем до безмолвных юрт в степях Центральной Азии. Это путешествия для тех, кто хочет сойти с экрана или заглянуть в бездну прошлого.

экотуризм
Фото: www.flickr.com by Oleg Brovko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
экотуризм

Кинематографический туризм: внутри кадра

Фанаты сериалов больше не сидят на диванах. Они едут туда, где оживает картинка. В России пальму первенства держат Москва и Санкт-Петербург. На набережных Невы легко встретить съемочную группу — легендарный "Ленфильм" не сбавляет оборотов. Отдых в Петербурге 2026 - это шанс увидеть город глазами Шерлока Холмса или Данилы Багрова.

"Кинотуризм — это мощный драйвер. Люди хотят сопричастности к легенде. Важно помнить, что популярные локации быстро обрастают запретами. Например, некоторые павильоны закрыты для частных визитов, планируйте посещение заранее через официальные туры киностудий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Дарк-туризм: эстетика распада и памяти

Для тех, кого не пугают тени прошлого, существует дарк-туризм. Это поездки по местам катастроф, заброшенным городам и бывшим зонам заключения. Достопримечательности Екатеринбурга часто включают мистические маршруты к перевалу Дятлова. На севере туристов манит суровая история ГУЛАГа — Колыма и Соловки стали центрами паломничества тех, кто ищет правду в руинах бараков. История Белгорода также открывается через военные мемориалы, заставляя переосмыслить ценность мира.

Гастро- и алкотуры: вкус региона на зубок

Еда — это не топливо, а культурный код. Гастротуристы едут в Соль-Илецк за арбузами или в Абрау-Дюрсо за игристым. Весь внутренний туризм 2026 сегодня строится вокруг уникальных блюд: от татарских эчпочмаков до уральских пельменей. Забудьте про фастфуд, ищите крафтовые пивоварни и локальные сыроварни в самом неожиданном глухом углу.

"Главный риск в таких поездках — стихийные рынки. Всегда проверяйте лицензии у заведений, особенно в популярных туристических кластерах, где процветает гастрономический суррогат", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Ларин.

Астротуризм: охотники за вселенной

Световое загрязнение городов крадет у нас космос. Астротуристы бегут на Кавказ или Алтай, где небо падает прямо в руки. Здесь строят кемпинги с телескопами, где единственная лампа — это Млечный Путь. Это путешествие вглубь времени, ведь свет звезд шел к нам миллионы лет.

Вид туризма Главная фишка
Джайлоо-туризм Жизнь в юрте без интернета и электричества.
Трекинг Преодоление себя на многокилометровых тропах.
Духовный туризм Поиск покоя в стенах древних обителей.

Экотуризм и трекинг: перезагрузка в глуши

Глэмпинги и палатки заменили роскошные отели. Отдых на Алтае - это не только казино, но и суровые пешие переходы. Однако природа коварна. Активность клещей 2024 заставляет туристов быть во всеоружии, выбирая закрытую одежду и репелленты. Помните: в лесу вы гость, а не хозяин.

Духовный и джайлоо-туризм: поиск смыслов

Джайлоо-туризм пришел из Киргизии: вы живете в юрте, пьете кумыс и пасете отар. В России такой опыт можно получить в Якутии у оленеводов. Это радикальный цифровой детокс. Параллельно развивается духовный туризм — поездки на Валаам или в дацаны Бурятии не ради религии, а для внутренней тишины. Безопасность в путешествии такого рода часто зависит от уважения к местным традициям и правильной страховки.

"При выборе активных маршрутов, особенно если везете детей, критически важно проверять организатора. Лагеря-призраки и нелегальные гиды — реальная угроза здоровью", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по детскому отдыху Ирина Сафонова.

Ответы на популярные вопросы

Нужна ли специальная подготовка для трекинга?

Для простых маршрутов на 3-4 дня достаточно хорошей обуви и базовой выносливости. Горные переходы требуют опыта и снаряжения.

Безопасно ли отправляться в дарк-туры?

Только в составе организованных групп. Заброшенные промзоны и труднодоступные места (как перевал Дятлова) таят угрозу обвалов и хищников.

Чем джайлоо-туризм отличается от обычного экотуризма?

Джайлоо предполагает полное погружение в быт кочевых народов, включая их кухню, ночлег и трудовые обязанности, а не просто жизнь в палатке.

Как не стать жертвой мошенников при бронировании необычного тура?

Проверяйте туроператора в официальных реестрах. Мошенничество, как показывает опыт "отдыха" в Турции, часто маскируется под эксклюзивные предложения.

Читайте также

Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, эксперт по гастрономическому туризму Роман Ларин, эксперт по детскому отдыху Ирина Сафонова
Автор Алексей Трусов
Трусов Алексей Михайлович — эксперт по активному отдыху с 18-летним стажем. Походы, кемпинг и безопасность маршрутов в России.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы отдых отпуск россия советы туризм путешествия внутренний туризм
Новости Все >
Даже короткий разговор может работать на здоровье: тело отвечает на него гормональным всплеском
Микроинсульт на минималках: о чем на самом деле говорят провалы в памяти после выпивки
Росавиация отменила запрет на полеты в южные регионы РФ после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону
Выходные под угрозой: майский холод и дожди меняют планы миллионов россиян
Биохимическая броня: как правильные жиры превращают шпинат в лекарство для зрения
Гостиницы уже прокололись: где искать честный рейтинг, который владельцы не купят за деньги
Химическая прожарка: почему черная корочка на мясе становится ядом для желудка
Инфляционный удар: как НДС на зарубежные товары изменит цены в интернет-магазинах
Северный деликатес берёт курс на Китай: как Коми перестраивает экспорт оленины и алкоголя
Зелёные человечки голосуют за Трампа: зачем в США вытряхивают пыль из папок с пометкой НЛО
Сейчас читают
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Садоводство, цветоводство
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Новости спорта
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Мир. Новости мира
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
Последние материалы
Биохимическая броня: как правильные жиры превращают шпинат в лекарство для зрения
Лишний вес встал намертво? 10 простых правил, которые заставят жир гореть даже в 45
Атомный шантаж Зеленского: Украина пытается разыграть ядерную карту против России
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Гостиницы уже прокололись: где искать честный рейтинг, который владельцы не купят за деньги
Гонка с ценниками: почему жители Севера России быстрее покупают авто, чем москвичи
Химическая прожарка: почему черная корочка на мясе становится ядом для желудка
Очки больше не прячут глаза: мода 2026 превратила оправы в главный элемент образа
СССР пытался подчинить природу с помощью лесов: зелёная стена дала стране изобилие продуктов
Платежи за ЖКХ оказались шире стен квартиры: собственников обязали содержать весь дом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.