Илья Роденко

Прямиком к морю: как авиакомпании меняют маршруты для летнего отдыха россиян

Летний сезон 2026 года меняет географию полетов для российских путешественников. Авиакомпании активно расширяют присутствие как на популярных направлениях, так и открывают ранее не исследованные маршруты. От прямых рейсов до каспийских курортов до расширения частоты полетов в Китай и на турецкое побережье — рынок подстраивается под высокий спрос.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Каспийские горизонты: новый маршрут из Екатеринбурга

Жители Урала получают доступ к пляжному отдыху на берегу Каспийского моря. Авиакомпания Red Wings с 11 июня запускает прямое сообщение между Екатеринбургом и Актау. Полеты будут выполняться бортом SSJ 100 дважды в неделю.

Вылеты из аэропорта Кольцово запланированы по четвергам в 09:10 и субботам в 06:10. Время в пути — два часа тридцать минут. Это направление становится стратегическим для перевозчика, стремящегося диверсифицировать сеть полетов.

"Открытие новых маршрутов из крупных региональных хабов — это логичный ответ на изменение логистических цепочек. Пассажиры ищут варианты прямого перелета, минуя пересадки, что критически важно в условиях дефицита времени", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Китай и Мальдивы: экспансия крупных перевозчиков

Российские авиакомпании укрепляют связи с Азией. С 3 июня "Аэрофлот" совместно с "Россией" открывает рейсы из Красноярска в Шанхай. Столица также увеличивает присутствие в Китае: регулярные рейсы соединяют Москву с Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Саньей.

Мальдивское направление также становится доступнее. С 17 июня по 29 августа авиакомпания вводит два дополнительных еженедельных рейса из Москвы в Мале, отвечая на высокий спрос в летнем периоде. S7 Airlines продолжает расширение международной программы, охватывая свыше 130 направлений, включая рейсы из Новосибирска в Сиань и из Иркутска в Гуанчжоу.

Направление Авиакомпания
Екатеринбург — Актау Red Wings
Красноярск — Шанхай Россия
Новосибирск — Караганда S7 Airlines
Тюмень — Стамбул Utair

Турецкие направления: рост частоты полетов

Турция остается флагманом зарубежного турпотока. "Аэрофлот" наращивает количество вылетов в Бодрум и Даламан. Дополнительные рейсы в Бодрум будут доступны с 6 июня по 8 июля (трижды в неделю), в Даламан — с 9 июня по 6 октября (дважды в неделю). Прямые рейсы в Анталью также выполняются из девяти городов России, включая Самару, Казань и Нижний Новгород.

"Работа с турецким направлением требует внимательного отношения к выбору агентов. Ситуация, когда возникают риски интернет-мошенничества, заставляет туристов быть крайне осторожными при бронировании", — предупредила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Ответы на популярные вопросы о планировании отпуска

Как выбрать направление летом?

Ориентируйтесь на цель поездки: для пляжного отдыха подходят рейсы в Казахстан и Турцию, для культурного ознакомления — новые маршруты в Китай.

Почему важно проверять бронирование?

Участились случаи подделки сайтов отелей; всегда проверяйте лицензии туроператоров, чтобы не стать жертвой логистических сбоев.

Какие документы нужны для полета в Казахстан?

Для граждан РФ достаточно внутреннего паспорта, однако рекомендуется брать загранпаспорт для упрощения процедур в аэропортах и отелях.

Стоит ли ожидать подорожания билетов?

Динамика цен напрямую зависит от авиакеросина и топливных сборов, поэтому бронирование билетов заранее остается единственным способом экономии.

"Рынок авиаперевозок крайне волатилен. Рекомендую туристам внимательно следить за официальными релизами авиакомпаний, так как расписание может меняться даже в разгар сезона в зависимости от заполняемости бортов", — заявил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин
Автор Илья Роденко
Роденко Илья Константинович — аналитик туристического рынка с 17-летним стажем. Спрос, потоки, цены и структура отрасли.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
