Максим Ланин

Отдых превращается в квест: почему большинство туристов не могут расслабиться в долгожданном путешествии

Предвкушение отдыха для большинства путешественников омрачено скрытой тревогой. Данные исследования "Росгосстраха" и Ozon Travel показывают: лишь малая часть туристов отправляется в поездку с абсолютно спокойной душой. Страх перед неизвестностью и бытовыми неурядицами вынуждает людей выстраивать систему защиты ещё на этапе покупки билетов.

Список главных страхов туриста

Статистика неумолима: 89% опрошенных испытывают стресс перед вылетом. Люди чаще всего боятся остаться без документов, заболеть в незнакомой стране или столкнуться с задержкой рейса. Реальность порой подтверждает худшие опасения: проблемы с качеством услуг в отелях и неожиданные заболевания — лидеры в рейтинге неприятностей.

"Туристы часто переоценивают внешние угрозы, забывая о простых мерах предосторожности. Например, мошенничество в Турции или иных популярных странах нередко связано с попыткой сэкономить на выборе надежного сервиса", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Инструменты контроля стресса

Россияне подходят к подготовке системно. Большинство сверяет отзывы отели и формирует финансовую "подушку". Страховой полис стал базовым аксессуаром, как телефон или пауэрбанк, что подтверждается резким ростом спроса на программы защиты от отмены поездок.

Опасение Реальный случай
Кража документов (55%) Задержка рейса (40%)
Болезнь (51%) Болезнь в поездке (37%)

Для минимизации технических сложностей в путешествии многие берут максимум гаджетов. Это позволяет оставаться на связи, что для 32% опрошенных является критическим условием для спокойствия.

"Когда отдыхающий заранее изучает инфраструктуру, уровень тревожности падает. Это касается всего: от бальнеологических курортов до поездок в мегаполисы, где важна навигация", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

География спокойствия

Туризм внутри страны и по СНГ остается самым комфортным сценарием — здесь чувствуют себя уютно 66% респондентов. Поездки в Африку, напротив, вызывают наибольшие опасения. Подобные риски часто связаны с отсутствием актуальной информации о местных санитарных нормах или уровнем сервиса, далеким от привычных стандартов.

"Основная масса проблем возникает из-за нежелания туристов проверять документы перед вылетом. Оформление страховки — это не просто трата, а инструмент, который позволяет избежать огромных счетов за экстренную помощь", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Аналитика рынка показывает, что тренд на подорожание перелетов в 2026 году также стал новым фактором стресса, заставляя путешественников искать более бюджетные альтернативы внутри России.

Ответы на популярные вопросы о планировании

Как снизить риск потери багажа?

Используйте электронные трекеры и не сдавайте в багаж документы, лекарства и ценную технику.

Помогает ли страховка при задержке рейса?

Да, современные полисы покрывают расходы на питание и размещение, если включена соответствующая опция.

Почему важно проверять лицензию турагентства?

Это единственный способ избежать фирм-однодневок и не остаться без бронирования отеля в чужой стране.

Что делать, если в отеле плохие условия?

Фиксируйте недостатки на фото и видео, незамедлительно обращайтесь к менеджеру и принимающему гиду для урегулирования ситуации на месте.

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова
Автор Максим Ланин
Ланин Максим Игоревич — туроператор с 20-летним стажем. Формирование турпродукта, логистика и управление направлениями.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм психология страхование путешествия безопасность советы туристам
