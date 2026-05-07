Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Лаврентьев

Тяжелая ноша туриста: как перестать возить с собой лишнее и начать отдыхать по-настоящему

Туризм

Сборы в дорогу превращаются в утомительный аттракцион: сначала чемодан кажется полупустым, а через час молния с трудом сходится под давлением лишних вещей. Мы привыкли упаковывать не только одежду, но и тревоги "на всякий пожарный", превращая поездку в перевозку избыточного интеллектуального и физического груза.

Сборы в путешествие
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сборы в путешествие

Гардеробный минимализм: как выжить без десяти футболок

Ошибочно брать одежду для каждого "гипотетического" мероприятия. Платье для светского ужина, которое пылится в шкафу отеля, — классический пример балласта. В условиях жары или активной поездки тело стремится к функциональности. Опыт показывает, что туристы носят одну и ту же удобную пару шорт, пока остальные вещи занимают драгоценное место.

"Основная ошибка — везти гардероб, не сочетающийся между собой. Капсульный подход позволяет сэкономить объем чемодана", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Косметичка или аптечка: что превращает их в балласт

Вместо арсенала уходовых средств, половина которых не используется даже дома, стоит ограничиться базовым набором. Солнцезащитный крем — обязательный минимум, остальное — лишний вес. Аналогичная проблема наблюдается с аптечками: люди собирают медикаменты уровня полевого госпиталя, рискуя нарушить правила таможенного контроля при перевозке рецептурных препаратов.

Предмет Почему это лишний груз
Книги в твердом переплете Отвлекают и занимают место в пользу гаджетов
"Полевая" аптечка Срок годности превышает потребность в приеме

Важно не забыть пауэрбанк. В эпоху цифровых билетов и навигаторов телефон — единственный мост между туристом и реальностью, а разрядка аккумулятора в чужой стране превращает отдых в экстремальный квест.

"Медикаменты должны закрывать только острые состояния. Избыточное самолечение опасно особенно при смене климата, где глобальное потепление меняет привычные условия", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по санаторно-курортному отдыху Светлана Михайлова.

Психологический багаж, который мешает отдыхать

Сложные ожидания от отпуска — самый тяжелый груз. Завышенные требования к отелю, погоде или поведению детей трансформируют мелкие неурядицы в трагедии. Иногда самые яркие впечатления рождаются в контрастных условиях, когда идеальный план рушится, уступая место спонтанным открытиям.

"Гибкость в планировании — главный навык современного туриста. Не стоит превращать отпуск в операцию с жестким таймингом, даже если вы бронировали сонный туризм", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Ответы на популярные вопросы о сборах в отпуск

Стоит ли брать с собой профессиональную косметику?

В условиях климатической нагрузки кожа нуждается в очищении и защите, а не в многослойном макияже, который все равно "поплывет" через час.

Как понять, что вещь лишняя?

Если вы не надевали предмет последние три месяца дома, в отпуске он также останется лежать в углу чемодана.

Нужен ли ноутбук в пляжном отдыхе?

Если это не рабочая необходимость, планшет или смартфон справятся с задачами карт, фильмов и связи эффективнее и легче.

Что делать, если чемодан снова не закрывается?

Уберите 30% вещей — этот объем обычно возвращается нераспакованным обратно после поездки.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по отельному сервису Елена Гумина, специалист по санаторно-курортному отдыху Светлана Михайлова, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева
Автор Дмитрий Лаврентьев
Лаврентьев Дмитрий Олегович — эксперт по курортному отдыху с 19-летним стажем. Курорты, сезонность и инфраструктура отдыха.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм отпуск экономия путешествия полезные советы
Новости Все >
Море требует спасения во Владивостоке: экологи и жители бьют тревогу из-за мазутных загрязнений
Платёжный паралич неизбежен? Госдума добивается расширения белых списков для всех банков
Настоящий грохот светила свел бы мир с ума: почему до Земли не долетает "крик" солнечной плазмы
Война с разметкой: во Владивостоке жители вышли на тропу борьбы против абсурдных дорожных запретов
Банки боятся должников: почему россияне все чаще получают отказ по кредитным картам
Представители Пентагона хранят гробовое молчание по поводу новых данных о провокационном шпионском полете... — писала газета Правда 8 мая 1960 года
Телефон быстро садится и нагревается? Эксперты советуют срочно проверить приложения
Эксперты бьют тревогу: почему рост убыточных банков опасен даже при защите вкладов
Продовольственный десант из Хабаровска: местные продукты осадили чужие прилавки — и назад не собираются
Золотая жила потускнела: почему якутские строители теряют доходы при рекордных нагрузках
Сейчас читают
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
Садоводство, цветоводство
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
Микрошаги против лишнего веса: как запустить жиросжигание, не двигаясь с места
Новости спорта
Микрошаги против лишнего веса: как запустить жиросжигание, не двигаясь с места
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Бегите из Киева: Россия сделала последнее предупреждение дипломатам на Украине
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
Культурный фронт в Венеции: участие России вызвало ярость в Брюсселе Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Орешник в ответ? Россия ждёт действий после украинских провокаций на день Победы
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Израиль ослеплен: ЦАХАЛ нацелил ракеты на Иран, проспав небывалую сделку Трампа
Израиль ослеплен: ЦАХАЛ нацелил ракеты на Иран, проспав небывалую сделку Трампа
Последние материалы
Платёжный паралич неизбежен? Госдума добивается расширения белых списков для всех банков
Ваш персональный Кинопоиск: проектор творит магию, превращая комнату в уютный кинозал
Теневой флот Абу-Даби: ОАЭ тайно вывозят нефть через Ормузский пролив
Не превращайте машину в убыток: как законно зарабатывать на кредитном авто
Больше никакой покупки дорогого мицелия: как создать грибную поляну в саду за копейки
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Настоящий грохот светила свел бы мир с ума: почему до Земли не долетает "крик" солнечной плазмы
Война с разметкой: во Владивостоке жители вышли на тропу борьбы против абсурдных дорожных запретов
Мифы о батарее и здоровье системы: как правильно перезапускать современный телефон
Банки боятся должников: почему россияне все чаще получают отказ по кредитным картам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.