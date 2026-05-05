Илья Роденко

Сонная ловушка — ваша подушка: как отели наживаются на желании путешественников полноценно выспаться

Российский туристический рынок осваивает новый сегмент — "сонный туризм". В погоне за ментальным здоровьем путешественники все чаще выбирают локации не ради экскурсий, а ради возможности выспаться в тишине. Однако за маркетинговыми обещаниями отельных сетей о "здоровом отдыхе" нередко скрывается жесткая экономия на элементарном комфорте.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит в кровати

Сон как главная цель путешествия

Усталость от бешеного городского ритма формирует запрос на антистресс. Как отмечают в пресс-службе туроператора "Алеан", сегодня турист ищет уединение и тишину. Популярность набирают санатории с профильными программами лечения бессонницы и отели, расположенные вдали от шума мегаполисов, где сама природа способствует качественному восстановлению сил. Это направление во многом перекликается с развитием активного отдыха в экологически чистых зонах.

"Качественный сон — база ментального благополучия для современного человека. Ради него люди снимаются с места целыми семьями", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Реальное состояние отельного инвентаря

Массовым трендом "сонный туризм" пока не стал. Эксперты предупреждают: найти отель, заточенный именно под физиологический комфорт, сложно. Профессор Роман Бузунов бьет тревогу: с уходом западных брендов отели начали экономить на гостях. Вместо премиальных матрасов постояльцам часто подсовывают дешевые аналоги, а подушки из недолговечного холофайбера выдают за элитные материалы.

Параметр Ожидание гостя
Матрас Анатомическая поддержка без пружин
Шторы Полное перекрытие окна (Blackout)
Подушка Гипоаллергенный наполнитель

Проблему усугубляют "дырявые" шторы, пропускающие утренний свет, и двери с плохой шумоизоляцией. Если в популярных туристических хабах, таких как Геленджик, гостям еще могут предложить достойный уровень, то в среднем сегменте ситуация критическая. В зарубежных поездках ситуация порой еще хуже из-за изношенности инфраструктуры.

"Индустрия гостеприимства сейчас крайне неоднородна. Отели экономят на расходниках, порой забывая, что сон — их главная услуга", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Виталий Кузьмин.

Мнение экспертов о перспективах отрасли

Сергей Васин из Let's Fly отмечает, что специализированных "сонных отелей" в России единицы. Большинство объектов ограничивается внедрением "меню подушек", что зачастую является лишь номинальной маркетинговой акцией. Исправить ситуацию, по мнению специалистов, помогут только жалобы самих гостей, заставляющие собственников менять политику закупок.

"Сонный туризм — это не просто вывеска, а выверенная система инженерных решений, начиная от вентиляции и заканчивая акустическим комфортом", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Ответы на популярные вопросы о сонном туризме

Что такое сонный туризм?

Это вид отдыха, где ключевой задачей является нормализация ритмов сна и восстановление организма в максимально комфортных условиях.

Какие регионы России лучше всего подходят для такого отдыха?

Лидерами считаются Подмосковье, Сочи, Санкт-Петербург, направления Алтая и лечебные базы вроде Кисловодска.

Почему в отелях такие неудобные кровати?

Основная причина — сокращение затрат на качественный инвентарь (матрасы, подушки) после ухода с рынка западных сетевых стандартов.

Как защитить себя от недобросовестного размещения?

Тщательно изучайте отзывы с акцентом на тишину и качество мебели, а также выбирайте отели с медицинским уклоном.

Экспертная проверка: эксперт по семейному туризму Мария Дементьева, эксперт по отельному сервису Виталий Кузьмин, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Автор Илья Роденко
Роденко Илья Константинович — аналитик туристического рынка с 17-летним стажем. Спрос, потоки, цены и структура отрасли.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы внутренний туризм
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
