Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Ланин

Ловите момент: в какие страны можно улететь в мае менее чем за 100 тысяч рублей

Туризм

Майский туристический рынок демонстрирует редкую щедрость: цены на зарубежные направления стремительно падают, открывая доступ к курортам, которые еще недавно казались бюджетно недосягаемыми. От ближнего Средиземноморья до экзотических берегов Азии — май стал временем глобальной распродажи туров.

Девушка с чемоданом
Фото: unsplash.com by Eminent Luggage is licensed under Free to use under the Unsplash License
Девушка с чемоданом

Майский ценопад: куда летим недорого

Весенний рынок отпусков напоминает игру на понижение. Турция и Египет прочно закрепились в топе как самые доступные направления. За 83 тысячи рублей на двоих можно позволить себе неделю "все включено" в турецкой "четверке". Это отличный вариант для тех, кто ценит комфорт без переплат. Конечно, отдых в крупных мегаполисах требует осторожности с бюджетом, но курортные зоны остаются стабильными.

"Рынок сейчас предлагает уникальные возможности, так как авиаперевозчики пытаются заполнить рейсы до начала пикового летнего сезона. Для туриста это шанс сэкономить значительную сумму", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристическому рынку Илья Роденко.

Дальние направления также порадуют ценниками. Таиланд, Вьетнам, Китай, Индия и Индонезия — ценник стартует от 119-125 тысяч за двоих с учетом перелетов. Это весомый аргумент, чтобы сменить дачный график на пляжный релакс. Стоит учитывать риски, ведь инфраструктурные проблемы в популярных странах могут влиять на комфорт, поэтому выбор отеля лучше доверить профессионалам.

Экономика пляжного отдыха: до 150 тысяч

С бюджетом в 150 тысяч рублей география расширяется до почти безграничных пределов. В этот сегмент входят как классический Египет, так и экзотические Шри-Ланка и Хайнань. Пока курс валют и логистика позволяют бронировать пакетные туры, можно сравнить предложения.

Направление Стартовый бюджет (на двоих)
Турция от 83 000 руб.
Египет / Китай (Хайнань) от 113 000 руб.
Таиланд от 125 000 руб.
Шри-Ланка от 146 000 руб.
Маврикий от 288 000 руб.

"При планировании бюджетных поездок важно помнить, что дешевый тур требует защиты от непредвиденных обстоятельств. Всегда оформляйте страховку", — пояснила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Как избежать подвохов в поездке

Активная покупка туров — время для бдительности. Не дайте мошенникам испортить отпуск фальшивыми предложениями и фишинговыми сайтами. Также остерегайтесь навязчивого сервиса, где скрытые расходы на экскурсиях могут серьезно подкосить бюджет. Если летите регулярными рейсами, учитывайте, что топливный кризис иногда вносит коррективы в расписание.

"Май — месяц контрастов. Кто-то ищет гастрономические впечатления, а кто-то — просто теплое море. Главное — правильно расставить приоритеты перед покупкой тура", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о майских путешествиях

Можно ли отдохнуть до 100 тысяч рублей с "все включено"?

Да, Турция остается единственным направлением в этом сегменте, где можно рассчитывать на питание по системе "all inclusive" при базовом уровне комфорта.

Почему Шри-Ланка дороже Китая?

Разница обусловлена логистикой и стоимостью перелета, которые в совокупности формируют итоговую цену пакетного тарифа.

Безопасно ли покупать "горящие" туры?

Безопасно, если работать с проверенными операторами и уточнять все детали перелета заранее, исключая подозрительно дешевые сайты-однодневки.

При какой температуре моря в Турции комфортно плавать в мае?

Средняя температура воды около +20 градусов. Это освежающий уровень, который подходит для бодрящего купания после солнечных ванн.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по туристическому рынку Илья Роденко, специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова, турагент Анастасия Крылова.
Автор Максим Ланин
Ланин Максим Игоревич — туроператор с 20-летним стажем. Формирование турпродукта, логистика и управление направлениями.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм
Новости Все >
Сильнее статуса: какие три знаменитые женщины стали опорой для Киркорова в моменты отчаяния
Забота о ментальном здоровье заходит слишком далеко: желание беречь себя работает против вас
Летний зной под ударом: в Московский регион прорывается холодный фронт
Смертельный импульс: в Приморье медицинская процедура закончилась гибелью пенсионера
Мифология против фактов: почему создатель Брестской крепости уходит от темы войны
Борьба Лерчек за каждый вдох: озвучена причина, по которой она даже не думает о проигрыше
Дизайнеры китайских авто заигрались в будущее: модные выдвижные ручки стали роковой ошибкой
Альтернатива навозу найдена: органический способ оздоровления весенней почвы
Непогода не помеха: как выглядит прогулка Аллы Пугачёвой в Лимасоле
Банкротство подождёт: стратегия, которая позволяет пережить любые перемены без долговой ямы
Сейчас читают
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Новости спорта
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Домашние животные
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников Елена Мороз Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Радары видели пустоту, а там летела гора металла: как советский гений обманул физику и НАТО
Радары видели пустоту, а там летела гора металла: как советский гений обманул физику и НАТО
Последние материалы
Эффект капюшона и кроличьи глаза: распознаем опасный вирус по внешним признакам
Рвет скафандры и ломает технику: смертельно опасная лунная пыль защитит новые базы космонавтов
Волжские горизонты Уфы: новый сезон навигации обещает смену портрета туриста
Ключ больше не нужен: эти 5 "тайных" кодов откроют ваш подъезд, пока соседи спят
Сильнее статуса: какие три знаменитые женщины стали опорой для Киркорова в моменты отчаяния
Забота о ментальном здоровье заходит слишком далеко: желание беречь себя работает против вас
Летний зной под ударом: в Московский регион прорывается холодный фронт
Температурный тормоз: механизм переключения нервной системы при перенапряжении
Смертельный импульс: в Приморье медицинская процедура закончилась гибелью пенсионера
Ловите момент: в какие страны можно улететь в мае менее чем за 100 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.