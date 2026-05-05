Ловите момент: в какие страны можно улететь в мае менее чем за 100 тысяч рублей

Майский туристический рынок демонстрирует редкую щедрость: цены на зарубежные направления стремительно падают, открывая доступ к курортам, которые еще недавно казались бюджетно недосягаемыми. От ближнего Средиземноморья до экзотических берегов Азии — май стал временем глобальной распродажи туров.
Весенний рынок отпусков напоминает игру на понижение. Турция и Египет прочно закрепились в топе как самые доступные направления. За 83 тысячи рублей на двоих можно позволить себе неделю "все включено" в турецкой "четверке". Это отличный вариант для тех, кто ценит комфорт без переплат. Конечно, отдых в крупных мегаполисах требует осторожности с бюджетом, но курортные зоны остаются стабильными.
"Рынок сейчас предлагает уникальные возможности, так как авиаперевозчики пытаются заполнить рейсы до начала пикового летнего сезона. Для туриста это шанс сэкономить значительную сумму", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристическому рынку Илья Роденко.
Дальние направления также порадуют ценниками. Таиланд, Вьетнам, Китай, Индия и Индонезия — ценник стартует от 119-125 тысяч за двоих с учетом перелетов. Это весомый аргумент, чтобы сменить дачный график на пляжный релакс. Стоит учитывать риски, ведь инфраструктурные проблемы в популярных странах могут влиять на комфорт, поэтому выбор отеля лучше доверить профессионалам.
С бюджетом в 150 тысяч рублей география расширяется до почти безграничных пределов. В этот сегмент входят как классический Египет, так и экзотические Шри-Ланка и Хайнань. Пока курс валют и логистика позволяют бронировать пакетные туры, можно сравнить предложения.
|Направление
|Стартовый бюджет (на двоих)
|Турция
|от 83 000 руб.
|Египет / Китай (Хайнань)
|от 113 000 руб.
|Таиланд
|от 125 000 руб.
|Шри-Ланка
|от 146 000 руб.
|Маврикий
|от 288 000 руб.
"При планировании бюджетных поездок важно помнить, что дешевый тур требует защиты от непредвиденных обстоятельств. Всегда оформляйте страховку", — пояснила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.
Активная покупка туров — время для бдительности. Не дайте мошенникам испортить отпуск фальшивыми предложениями и фишинговыми сайтами. Также остерегайтесь навязчивого сервиса, где скрытые расходы на экскурсиях могут серьезно подкосить бюджет. Если летите регулярными рейсами, учитывайте, что топливный кризис иногда вносит коррективы в расписание.
"Май — месяц контрастов. Кто-то ищет гастрономические впечатления, а кто-то — просто теплое море. Главное — правильно расставить приоритеты перед покупкой тура", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.
Да, Турция остается единственным направлением в этом сегменте, где можно рассчитывать на питание по системе "all inclusive" при базовом уровне комфорта.
Разница обусловлена логистикой и стоимостью перелета, которые в совокупности формируют итоговую цену пакетного тарифа.
Безопасно, если работать с проверенными операторами и уточнять все детали перелета заранее, исключая подозрительно дешевые сайты-однодневки.
Средняя температура воды около +20 градусов. Это освежающий уровень, который подходит для бодрящего купания после солнечных ванн.
