Держите кошелёк застёгнутым: как не стать жертвой принудительного шопинга на курортных экскурсиях

Туристы все чаще сталкиваются с неприятными сюрпризами во время экскурсий: от внезапного изменения маршрута до скрытых доплат. Проблемы с организацией досуга — это не только испорченное настроение, но и риск потерять деньги из-за навязанных услуг. О том, как обходить подобные ловушки для путешественников, рассказал руководитель отдела развития Tripster Илья Силивоник.

По словам эксперта, главной причиной недовольства часто становятся дополнительные расходы на месте за активности, которые изначально были заявлены в программе. Нередко организаторы экономят на комфорте, допуская перегрузки групп или предлагая транспорт и питание низкого качества. В популярных городах гиды также любят включать в маршрут обязательные заезды в магазины и на дегустации, пытаясь получить комиссионные с покупок туристов, что по сути является навязыванием услуг.

Силивоник отметил, что зачастую из описания не очевидно, что в программу включены подобные точки продаж, и отдыхающие закономерно воспринимают это как обман. Непрозрачность условий — признак недобросовестного сервиса, с которым стоит бороться при помощи выбора проверенных площадок. Как сообщает Газета.Ru, при покупке туров "с рук" на пляжах или улицах вернуть деньги в случае конфликта практически невозможно.

"Важно понимать, что многие подобные проблемы вызваны отсутствием должной правовой культуры у частных гидов. Зачастую они делают ставку на разовый заработок, игнорируя долгосрочную репутацию, что прямо противоречит стандартам профессионального туризма", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт в области туриндустрии Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о качественных экскурсиях

Что делать, если экскурсия не соответствует описанию?

Турист имеет право требовать возврат части средств согласно закону, однако для этого важно зафиксировать нарушения — сохранить переписку, сделать фотографии или видеозаписи.

Почему происходит резкая смена гида?

Иногда это следствие форс-мажорных обстоятельств или организационных просчетов, но если вас не предупредили заранее, такой опыт может сильно отличаться от ожидаемого.

Как понять, что экскурсия будет скучной?

Лучший способ — заранее изучить отзывы о конкретном гиде, где люди часто описывают и стиль подачи, и уровень подготовки экскурсовода.

Обязаны ли гиды согласовывать изменения в маршруте?

Да, гид обязан предупреждать о переменах, так как проверка доступности достопримечательностей входит в его прямые обязанности при подготовке тура.

