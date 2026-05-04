Держите кошелёк застёгнутым: как не стать жертвой принудительного шопинга на курортных экскурсиях

Туристы все чаще сталкиваются с неприятными сюрпризами во время экскурсий: от внезапного изменения маршрута до скрытых доплат. Проблемы с организацией досуга — это не только испорченное настроение, но и риск потерять деньги из-за навязанных услуг. О том, как обходить подобные ловушки для путешественников, рассказал руководитель отдела развития Tripster Илья Силивоник.

Туристический образ в городе

По словам эксперта, главной причиной недовольства часто становятся дополнительные расходы на месте за активности, которые изначально были заявлены в программе. Нередко организаторы экономят на комфорте, допуская перегрузки групп или предлагая транспорт и питание низкого качества. В популярных городах гиды также любят включать в маршрут обязательные заезды в магазины и на дегустации, пытаясь получить комиссионные с покупок туристов, что по сути является навязыванием услуг.

Силивоник отметил, что зачастую из описания не очевидно, что в программу включены подобные точки продаж, и отдыхающие закономерно воспринимают это как обман. Непрозрачность условий — признак недобросовестного сервиса, с которым стоит бороться при помощи выбора проверенных площадок. Как сообщает Газета.Ru, при покупке туров "с рук" на пляжах или улицах вернуть деньги в случае конфликта практически невозможно.

"Важно понимать, что многие подобные проблемы вызваны отсутствием должной правовой культуры у частных гидов. Зачастую они делают ставку на разовый заработок, игнорируя долгосрочную репутацию, что прямо противоречит стандартам профессионального туризма", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт в области туриндустрии Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о качественных экскурсиях

Что делать, если экскурсия не соответствует описанию?

Турист имеет право требовать возврат части средств согласно закону, однако для этого важно зафиксировать нарушения — сохранить переписку, сделать фотографии или видеозаписи.

Почему происходит резкая смена гида?

Иногда это следствие форс-мажорных обстоятельств или организационных просчетов, но если вас не предупредили заранее, такой опыт может сильно отличаться от ожидаемого.

Как понять, что экскурсия будет скучной?

Лучший способ — заранее изучить отзывы о конкретном гиде, где люди часто описывают и стиль подачи, и уровень подготовки экскурсовода.

Обязаны ли гиды согласовывать изменения в маршруте?

Да, гид обязан предупреждать о переменах, так как проверка доступности достопримечательностей входит в его прямые обязанности при подготовке тура.

Автор Максим Ланин
Ланин Максим Игоревич — туроператор с 20-летним стажем. Формирование турпродукта, логистика и управление направлениями.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм путешествия мошенничество советы путешественникам
