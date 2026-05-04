Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Трусов

Сибирский Стоунхендж на воде: почему плиты озера Шира станут вашим главным впечатлением года

Туризм

Берег озера Шира в Хакасии выглядит как строительная площадка античного города, заброшенная тысячи лет назад. Здесь, среди соленого воздуха и степного ветра, лежат гигантские плиты из красного песчаника. Они выстроены в идеальные ряды, образуя каменную набережную, которая уходит прямо в воду. Официальная наука называет это природным растрескиванием, но геометрия этих блоков заставляет сомневаться в любом учебнике геологии.

Сундуки Хакасия
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Алтунин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сундуки Хакасия

Геологический пазл: природа или мастер

Геологи настаивают на версии о девонском песчанике. По их мнению, порода просто высохла и лопнула под прямым углом. Однако плиты имеют одинаковый калибр и толщину. В природе хаос доминирует над порядком. Здесь же мы видим строгую сетку, напоминающую мощение площади в римском поселении. Еще один факт: плиты лежат на плотной грунтовой подушке. Обычно такая подготовка основания характерна для дорог, которые прокладывают люди, чтобы путешествия по России не превращались в борьбу с грязью.

"Слишком высокая регулярность швов для естественного процесса. Природа редко выдает такой идеальный прямоугольник на протяжении сотен метров", — отметил менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Секрет донного ила

Ил проникает в любую щель. Это закон озерных систем. Если бы блоки трескались сами по себе в течение тысячелетий, пространство под ними забилось бы грязью до отказа. Но под плитами Шира чисто. Это значит, что камни укладывали на сухую, подготовленную поверхность. Кто мог возвести этот "сейф" в сердце Сибири, когда здесь еще не было городов? Возможно, те же люди, что создавали активные исторические маршруты древности, используя мегалиты как маркеры силы.

Природная версия Аргументы за рукотворность
Субгоризонтальное растрескивание песчаника Идентичный размер и толщина блоков
Естественное высыхание породы Отсутствие ила в зазорах под плитами

Многие туристы, посещая такие места, забывают о базовых правилах безопасности. Чтобы проверить отельный номер или подготовить снаряжение для похода, нужна система. Здесь же система работает против логики.

Подводная трасса и физика

Камни не заканчиваются у кромки воды. Они уходят на глубину. Чтобы песчаник треснул так ровно, он должен подвергнуться воздействию воздуха и солнца. Но как блоки могли "высохнуть" на дне озера под толщей воды? Это физический тупик. Либо озеро когда-то исчезло, оставив берег сухим, либо перед нами остатки древнего порта. Такие масштабы строительства напоминают современные туры в Тунис или Марокко, где руины древних цивилизаций до сих пор диктуют архитектурный код регионов.

"Если блоки уходят под воду с сохранением геометрии, значит, либо уровень воды изменился катастрофически, либо объект строился как гидротехническое сооружение", — объяснил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Связь с Долиной Царей

Шира не существует в вакууме. В десятках километров стоят Салбыкские курганы. Там плиты весом в десятки тонн подогнаны с ювелирной точностью. Если древние хакасы двигали горы в степи, обустройство берега целебного озера было для них естественным шагом. Это был не просто причал, а сакральный объект. Современный человек замирает перед этими глыбами, ощущая холод камня и тяжесть веков.

"Подобные объекты часто списывают на геологию, чтобы не переписывать учебники истории. Но факты говорят о наличии четкого плана застройки", — подчеркнул туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о озере Шира

Можно ли купаться в озере Шира?

Да, вода горько-соленая и обладает целебными свойствами, но из-за высокой концентрации солей стоит ограничить время пребывания в воде.

Как добраться до каменной набережной?

Проще всего доехать из Абакана. Рекомендуется использовать полноприводный транспорт, так как дороги к берегу могут быть размыты.

Является ли набережная памятником архитектуры?

Официально объект считается природным образованием, хотя многие исследователи-любители настаивают на его искусственном происхождении.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, туроператор Максим Ланин, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Алексей Трусов
Трусов Алексей Михайлович — эксперт по активному отдыху с 18-летним стажем. Походы, кемпинг и безопасность маршрутов в России.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм хакасия путешествие
Новости Все >
Синдром сухого глаза стал массовой проблемой россиян: дело оказалось не только в телефоне
Германия осталась беззащитной: Трамп выставил Мерцу счет за преданность демократам
Больше, чем субсидии: в Тамбовской области запускают экосистему поддержки малого бизнеса в 2026 году
Подержанное авто в хорошем состоянии не отдают за бесценок: водителей ждет жесткая реальность
Собаки кусали, хозяин держал на мушке: шокирующие детали нападения на беременную в Семилуках
Цена благоустройства: почему программу формирования городской среды в Липецке признали малоэффективной
Секреты городского дизайна: почему мэрия Курска выбирает особые оттенки цветов для городских клумб
Сигнал тревоги: на какие изменения в дыхании стоит обратить внимание каждому астматику
Противник применил тактику двойного удара: спасатели попали под повторный огонь БПЛА в Красной Поляне
Германия лишается военной опоры США: Трамп нашел способ надавить на канцлера
Сейчас читают
Скорая помощь для рассады: природные рецепты для защиты и роста вашего сада
Садоводство, цветоводство
Скорая помощь для рассады: природные рецепты для защиты и роста вашего сада
Кухонная косметология против химии: как реально уплотнить структуру волоса
Красота и стиль
Кухонная косметология против химии: как реально уплотнить структуру волоса
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Еда и рецепты
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Популярное
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно

Создание уютного пространства на даче давно не является сложной задачей. Уникальные решения могут обойтись гораздо дешевле, чем традиционные методы.

Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Красивая, но бесполезная: 5 признаков рассады, которая оставит грядки без урожая
Гороховый провал: 5 роковых ошибок, из-за которых вместо сочных стручков растет пустая ботва
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Последние материалы
Германия осталась беззащитной: Трамп выставил Мерцу счет за преданность демократам
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Клещи не прощают ошибок: МЧС рассказало, чего нельзя делать ни в коем случае
Завышенные чеки и пустые обещания: почему Стамбул теряет статус города мечты
Сибирский Стоунхендж на воде: почему плиты озера Шира станут вашим главным впечатлением года
Больше, чем субсидии: в Тамбовской области запускают экосистему поддержки малого бизнеса в 2026 году
Подержанное авто в хорошем состоянии не отдают за бесценок: водителей ждет жесткая реальность
Шлейф тихой роскоши: 10 секретных нот, которые превращают парфюм в королевский
Хитрый трюк для ленивых: как быстро вернуть лицу свежесть без дорогих процедур
Собаки кусали, хозяин держал на мушке: шокирующие детали нападения на беременную в Семилуках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.