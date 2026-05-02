Ольга Волкова

Ловушки для путешественников: пять главных признаков того, что мошенники хотят испортить ваш отпуск

Майские праздники традиционно становятся временем высокого спроса на путешествия, чем активно пользуются киберпреступники. В преддверии туристического бума количество цифровых ловушек выросло почти на треть. Разбираемся, как отличить реальное предложение от фишинговой схемы и сохранить бюджет в целости перед долгожданным отдыхом.

Цифровой капкан: почему растут атаки на туристов

Кибермошенники перешли в активную фазу. В апреле текущего года частота атак на путешественников подскочила на 26% относительно аналогичного периода прошлого года. Аферисты создают тысячи клонов популярных сайтов, копируя дизайн легальных агрегаторов и экскурсионных бюро. Главная цель — заставить человека совершить предоплату до того, как он успеет проверить подлинность площадки, рассказывается в выпуске программы "Обману.Нет с Эльмирой Низамовой".

"Мошенники досконально копируют интерфейсы, используя психологию срочности. Турист боится, что все лучшие места разберут, и отключает критическое мышление", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Основные методы мошенников

Схемы становятся всё изощреннее. Жертвами часто становятся те, кто пытается сэкономить или найти эксклюзивное размещение. Например, Мария Домышева из-за спешки потеряла 30 тысяч рублей на фальшивом глэмпинге. Аферисты использовали реальные фотографии чужого дома, а при попытке уточнить детали просто исчезли, как только получили деньги на карту.

Второй популярный вектор — мессенджеры. Александр Листергорн хотел купить билеты на чартерный рейс и попался на канал с 20 тысячами подписчиков, который имитировал надежного посредника. Оплата на карту физического лица без договора стала финальной точкой в этой сделке. Использование агрегаторов авиабилетов - единственный способ избежать потери денег при покупке перелетов.

"Перевод на карту частного лица — это стоп-сигнал. Легальные туроператоры всегда работают через эквайринг, предоставляя фискальный чек", — предупредил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Легальное бронирование Мошеннические схемы
Оплата через защищенную платежную систему Перевод на карту физлица
Проверка доменного имени (HTTPS) Поддельные адреса с лишними символами
Официальный договор и ваучер Обещания "выслать позже"

Пять правил безопасного бронирования

Первое — проверяйте каждый символ в адресной строке браузера. Аферисты часто меняют буквы на похожие по начертанию. Второе — пользуйтесь только проверенными страховыми полисами. Третье — никогда не соглашайтесь на полную оплату до подтверждения всех деталей прав потребителя. Четвертое — ищите отзывы на независимых площадках, а не только внутри сообществ в соцсетях. Пятое — помните, что слишком низкая цена — самый верный признак развода, даже если вам предлагают экзотический маршрут.

"Безопасная поездка начинается не с выбора отеля, а с проверки того, имеет ли компания лицензию и присутствие в реестре туроператоров", — заявила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности туризма

Как быстро проверить подлинность сайта отеля?

Вбейте название отеля в поисковик и сравните контакты и адрес сайта с тем, что указано в крупных международных справочниках. Если ссылки различаются — вы на сайте-клоне.

Что делать, если я уже перевел деньги мошенникам?

Немедленно звоните в банк для блокировки карты и подавайте заявление в полицию через портал Госуслуг или ближайшее отделение.

Можно ли доверять популярным тревел-каналам в Telegram?

Только если канал имеет историю, открытые комментарии и не удаляет критику. Ссылки на оплату должны вести на официальные шлюзы авиакомпаний.

Стоит ли брать с собой наличные для оплаты жилья на месте?

Лучше бронировать там, где можно произвести расчет при заселении. Если площадка требует 100% предоплаты через мессенджер, велик шанс оказаться на улице.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по отельному сервису Елена Гумина, туроператор Максим Ланин, турагент Анастасия Крылова
Автор Ольга Волкова
Волкова Ольга Николаевна — специалист по страхованию путешествий с 17-летним стажем. Полисы, риски и страховые случаи за рубежом.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы советы туристам майские праздники
Огненная ловушка в Калачинске: почему пожары на мусорном полигоне стали хронической бедой региона
Больше парков и скверов: как Томская область распорядилась бюджетной экономией от торгов
Ночной кошмар поселка Песчанка: жалобы пишутся, а подростки на питбайках остаются безнаказанными
Небо в огнях: стало известно, сколько миллионов готов потратить Красноярск на праздничный салют
С помощью хитрости войска Ленинградского округа взяли крупное село Мирополье в Сумской области
Архитектурный бум: как удаленка и высокие доходы изменили рынок труда в регионе
По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года
Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме
Не списывайте на работу: усталость может быть сигналом серьезных нарушений
Сон станет крепче, а кошелёк — полнее: хитрость с суммой займа, которая спасёт от банкротства
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Мир. Новости мира
Минус лишнее — плюс рельеф: внешний вид рук меняется при одном важном условии
Новости спорта
Минус лишнее — плюс рельеф: внешний вид рук меняется при одном важном условии
Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу
Советское наследие
Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево

Весенний уход за плодовым деревом требует четкого соблюдения технологических этапов, влияющих на иммунитет растения и будущий размер созревающих плодов.

Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Секреты горы Ямантау: кто построил в глухой тайге мосты, которые не берет ни время, ни ржавчина
Живая стена без капризов: лиана, которая не боится −35°C и превращает сад в цветущее облако
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу Андрей Николаев Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Забудьте про беговую дорожку: как эффективно сжигать жир без изнурительной нагрузки
Мадьяр выставил Зеленскому ультиматум: без автономии Закарпатья об ЕС могут не мечтать
Лицо ведьмы под слоем пудры: шокирующая правда о том, как на самом деле выглядела стареющая Екатерина
Лицо ведьмы под слоем пудры: шокирующая правда о том, как на самом деле выглядела стареющая Екатерина
Последние материалы
Ловушки для путешественников: пять главных признаков того, что мошенники хотят испортить ваш отпуск
Микрошаги к цели: стратегия реальной трансформации фигуры без жестких диет
Вкус новых впечатлений: почему гастротуризм становится главным трендом майских праздников
Синдром Шумахера: как ваше желание успеть превращается в реальную угрозу для окружающих
Скорая помощь для рассады: природные рецепты для защиты и роста вашего сада
Смертельное пение с небес: как кочевники создали первое в истории акустическое оружие
От маяков до горных хребтов: пять причин выбрать Геленджик для активного отпуска
Подростковая агрессия растет из-за одной ошибки: воспитание лишилось базового элемента
Легенда о змее скрывает важный шифр: святой Георгий поразил зверя с помощью тайной силы
Ловушка для владельцев: почему покупка роскошного авто сегодня обернется убытками завтра
