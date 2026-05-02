Ловушки для путешественников: пять главных признаков того, что мошенники хотят испортить ваш отпуск

Майские праздники традиционно становятся временем высокого спроса на путешествия, чем активно пользуются киберпреступники. В преддверии туристического бума количество цифровых ловушек выросло почти на треть. Разбираемся, как отличить реальное предложение от фишинговой схемы и сохранить бюджет в целости перед долгожданным отдыхом.

Цифровой капкан: почему растут атаки на туристов

Кибермошенники перешли в активную фазу. В апреле текущего года частота атак на путешественников подскочила на 26% относительно аналогичного периода прошлого года. Аферисты создают тысячи клонов популярных сайтов, копируя дизайн легальных агрегаторов и экскурсионных бюро. Главная цель — заставить человека совершить предоплату до того, как он успеет проверить подлинность площадки, рассказывается в выпуске программы "Обману.Нет с Эльмирой Низамовой".

"Мошенники досконально копируют интерфейсы, используя психологию срочности. Турист боится, что все лучшие места разберут, и отключает критическое мышление", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Основные методы мошенников

Схемы становятся всё изощреннее. Жертвами часто становятся те, кто пытается сэкономить или найти эксклюзивное размещение. Например, Мария Домышева из-за спешки потеряла 30 тысяч рублей на фальшивом глэмпинге. Аферисты использовали реальные фотографии чужого дома, а при попытке уточнить детали просто исчезли, как только получили деньги на карту.

Второй популярный вектор — мессенджеры. Александр Листергорн хотел купить билеты на чартерный рейс и попался на канал с 20 тысячами подписчиков, который имитировал надежного посредника. Оплата на карту физического лица без договора стала финальной точкой в этой сделке. Использование агрегаторов авиабилетов - единственный способ избежать потери денег при покупке перелетов.

"Перевод на карту частного лица — это стоп-сигнал. Легальные туроператоры всегда работают через эквайринг, предоставляя фискальный чек", — предупредил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Легальное бронирование Мошеннические схемы Оплата через защищенную платежную систему Перевод на карту физлица Проверка доменного имени (HTTPS) Поддельные адреса с лишними символами Официальный договор и ваучер Обещания "выслать позже"

Пять правил безопасного бронирования

Первое — проверяйте каждый символ в адресной строке браузера. Аферисты часто меняют буквы на похожие по начертанию. Второе — пользуйтесь только проверенными страховыми полисами. Третье — никогда не соглашайтесь на полную оплату до подтверждения всех деталей прав потребителя. Четвертое — ищите отзывы на независимых площадках, а не только внутри сообществ в соцсетях. Пятое — помните, что слишком низкая цена — самый верный признак развода, даже если вам предлагают экзотический маршрут.

"Безопасная поездка начинается не с выбора отеля, а с проверки того, имеет ли компания лицензию и присутствие в реестре туроператоров", — заявила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности туризма

Как быстро проверить подлинность сайта отеля?

Вбейте название отеля в поисковик и сравните контакты и адрес сайта с тем, что указано в крупных международных справочниках. Если ссылки различаются — вы на сайте-клоне.

Что делать, если я уже перевел деньги мошенникам?

Немедленно звоните в банк для блокировки карты и подавайте заявление в полицию через портал Госуслуг или ближайшее отделение.

Можно ли доверять популярным тревел-каналам в Telegram?

Только если канал имеет историю, открытые комментарии и не удаляет критику. Ссылки на оплату должны вести на официальные шлюзы авиакомпаний.

Стоит ли брать с собой наличные для оплаты жилья на месте?

Лучше бронировать там, где можно произвести расчет при заселении. Если площадка требует 100% предоплаты через мессенджер, велик шанс оказаться на улице.

