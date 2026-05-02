Мария Костина

Вкус новых впечатлений: почему гастротуризм становится главным трендом майских праздников

Туризм

Майские каникулы 2026 года трансформировали привычки российских путешественников. Разрыв между праздничными днями рабочей неделей заставил туристов пересмотреть логистику поездок в пользу интенсивных коротких выездов.

Уличная еда
Фото: commons.wikimedia.org by Christian Kadluba from Vienna, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Уличная еда

Почему короткие поездки доминируют в 2026 году

Календарь диктует правила. Майский график оказался рваным, что моментально отразилось на спросе. Туристы отказываются от длинных циклов в пользу емких форматов. Средний чек путешествия варьируется от 45 до 85 тысяч рублей, включая логистику и выбор места в самолете.

"Туристы стали прагматиками. Разорванные выходные исключают длительный отдых и требуют максимально эффективного управления ресурсами и временем", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по подбору туров Анастасия Крылова.

Топ направлений для экспресс-трипов

Классика держит позиции: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Калининград остаются лидерами спроса. Однако Кавказские Минеральные Воды в текущем сезоне показывают сдержанную динамику. Причина проста — бальнеологический страхованию путешествий и лечебный профиль требуют более вдумчивого и долгого пребывания.

Формат поездки Приоритетные направления
Классический короткий выезд Ярославль, Нижний Новгород, Плес
Премиум-сегмент Алтай, Камчатка, Байкал

Альтернативой стали гастрономические туры в Грузию или поездки в историческую Карелию. Локальный туризм адаптируется, предлагая даже пет-френдли условия в Туле для владельцев питомцев.

"Инфраструктура должна успевать за аппетитами аудитории. Когда регион предлагает качественный сервис, турист возвращается даже на выходные", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Гастрономия как основной двигатель туризма

Еда перестала быть второстепенным аспектом. Теперь это полноценная причина для бронирования отелей. Подобно тому, как экскурсионные туры в Стамбул манят своей насыщенностью, российские города предлагают глубокое погружение в локальные рецепты. Круизный сегмент также не сбавляет обороты — по воде уже спланированы тысячи рейсов, что позволяет избежать проблем с выбором купе, как показано в разборе про плацкартный вагон.

"Мы видим серьезный рост интереса к внутренним поездкам. Около 67 процентов туристов выбирают Россию, при этом активно развивается и выездной рынок в Турцию, Китай и Узбекистан", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о планировании поездок

Как эффективно спланировать короткую поездку?

Выбирайте города в пределах 3-5 часов пути на поезде или самолете, чтобы не тратить время на логистику.

Почему цены на отели растут при коротких поездках?

Высокий спрос на выходные дни провоцирует динамическое ценообразование у операторов и отельеров.

Безопасно ли сейчас планировать поездки на Дальний Восток?

Да, местные власти активно обновляют туристическую карту и работают над минимизацией последствий любых внешних факторов.

Стоит ли пользоваться услугами турагента?

При планировании сложных маршрутов, например, по высокогорным уездам Китая, помощь специалиста значительно экономит нервы и бюджет.

Экспертная проверка: менеджер по подбору туров Анастасия Крылова, эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков, туроператор Максим Ланин
Автор Мария Костина
Мария Костина — специалист по региональной кухне России, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
