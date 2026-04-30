Тунис, Марокко или Занзибар: куда ехать, пока другие переплачивают за Европу

Африка в 2026 году перестала быть направлением "для смелых" и превратилась в реальную альтернативу забитым пляжам Средиземноморья. Пока одни выбирают российские локации, имитирующие элитные курорты Европы, другие штурмуют Занзибар и Марокко. Температурный контраст поражает: в июне, когда север континента плавится от зноя, в ЮАР наступает зима. Но даже это не пугает туристов, уставших от предсказуемости классических маршрутов.

Фото: commons.wikimedia.org by VIGNA christian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Залив Ньонье в Габоне

Тунис: Талассотерапия против стресса

Тунис остается самым демократичным входным билетом на континент. Хаммамет — это не просто песок, это индустрия омоложения. Пока ценники на Алтае пробивают потолок здравого смысла, тунисские отели предлагают понятный сервис "все включено" и лечебную грязь за вменяемые деньги. Прямые рейсы из Москвы превращают Хаммамет в логистический рай.

"Тунис сейчас — это спасательный круг для тех, кто ищет бюджетное Средиземноморье. Прямой перелет новыми авиалиниями Туниса решает проблему сложных стыковок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Для тех, кто не привык лежать тюленем, есть Карфаген и Сахара. Главное преимущество — возможность купить "базу" в 4* от 55 тысяч рублей, что на фоне общего подорожания выглядит как подарок. Это безопасный выбор для тех, кто опасается экзотических инфекций, но хочет сменить картинку.

Марокко: Атлантический ветер и имперский шик

Марокко — это не про жару, а про эстетику. В 2026 году спрос на это направление взлетел на 102%. Люди едут в Агадир ради океанского бриза, который бодрит даже в июне. Это "восточная сказка" с французским акцентом, где вместо дешевых билетов в Турцию туристы выбирают премиальный комфорт Касабланки и Марракеша.

Направление Средний чек на двоих (июнь) Тунис (Хаммамет) от 180 000 руб. Марокко (Агадир) от 210 000 руб. Танзания (Занзибар) от 220 000 руб. Кения / ЮАР от 260 000 руб.

Логистика здесь сложнее: от аэропорта Касабланки до пляжного Агадира придется потрястись в машине около шести часов. Однако ради медины Марракеша и рынков, пахнущих зирой и кожей, путешественники готовы на такой марш-бросок. Это выбор тех, кто ценит надежный отдых и культурную глубину выше анимации.

Занзибар: Бирюзовая лихорадка

Занзибар стал абсолютным хитом, показав восьмикратный рост. Это классика Индийского океана: белый песок как мука и вода цвета фотошопа. Здесь важно не промахнуться с пляжем — приливы на востоке могут превратить море в лужу, поэтому эксперты советуют северные Нунгви и Кендву. Здесь нет суеты, только акуна матата.

"На Занзибаре сейчас бум международных сетей. Отдых стал предсказуемее и качественнее, но помните про стыковки — прямых рейсов пока нет", — отметил туроператор Максим Ланин.

Занзибар часто сравнивают с Мальдивами, но с африканским драйвом. Здесь можно утром кормить гигантских черепах на острове Призон, а вечером есть лобстера на ночном рынке Стоун-Тауна. Это идеальный микс для тех, кто хочет чувствовать себя в экзотике, не теряя при этом стандартов качества пятизвездочного отеля.

Кения и ЮАР: Сафари на максималках

Кения и ЮАР — это тяжелая артиллерия. Сюда едут не за морем (хотя в Кении оно отличное), а за Большой Пятеркой. В Кении сафари доступнее — до ближайшего нацпарка из Момбасы всего пара часов пути. ЮАР же — это энотуризм, виллы среди виноградников и суровый океан. В июне в Кейптауне может потребоваться пуховик, но вид на Столовую гору того стоит.

"ЮАР — самое дорогое направление из нашего списка. Средний чек в миллион рублей здесь не редкость, так как основные траты идут на внутренние перелеты и эксклюзивные лоджи", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Кения дает уникальный шанс пожить в обнимку с жирафами, а ЮАР — увидеть край света на Мысе Доброй Надежды. Это направления для тех, кому уже не интересна архитектура Самарканда или пляжи Крыма. Африка южнее экватора требует подготовки, но отдает эмоциями, которые невозможно конвертировать в деньги.

Ответы на популярные вопросы

Нужна ли виза для этих стран?

В Тунис и Марокко россиянам виза не требуется. Для Занзибара и Кении она оформляется онлайн или по прибытии, а в ЮАР для граждан РФ действует безвизовый режим до 90 дней.

Когда лучше ехать, чтобы не попасть в сезон дождей?

В Тунисе и Марокко лето — высокий сезон. На Занзибаре в июне начинается сухой прохладный сезон. В Кении лето идеально для сафари (Великая миграция), а в ЮАР — это зима, прохладно и солнечно.

Безопасно ли питание в уличных кафе?

В Тунисе и Марокко стрит-фуд развит и относительно безопасен, но лучше избегать льда в напитках. В странах к югу от Сахары рекомендуется питаться при отелях или в проверенных ресторанах.

