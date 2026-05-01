Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Соколова

Курс на океан: почему Аэрофлот расширяет географию летних полётов на Мальдивские острова

Российские туристы готовятся к расширению географии экзотического отдыха: авиаперевозчик "Аэрофлот" увеличивает интенсивность вылетов на Мальдивские острова. Дополнительные рейсы призваны удовлетворить растущий спрос на направление в летний период и обеспечить комфортную логистику для путешественников, желающих сменить серые будни на океанский бриз.

Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Новое расписание рейсов Москва — Мале

В период с 17 июня по 29 августа "Аэрофлот" добавит в полетную программу два еженедельных рейса. Вылеты из аэропорта Шереметьево назначены на среду и пятницу. Пассажиры, возвращающиеся с островов, смогут полететь обратно по четвергам и субботам. Общая частота полетов по маршруту составит девять рейсов в неделю. Это решение позволяет туристам гибче планировать отпуска, как и в случае с альтернативными логистическими схемами через хитрые маршруты вроде Стамбула.

"Увеличение частоты рейсов — логичный шаг, учитывая, что Мальдивы для многих остаются эталоном безмятежного пляжного отдыха. Сейчас люди стараются продумывать логистику заранее, чтобы избежать лишних стрессов, как при поисках безопасных туров на праздники", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Комфорт на борту и на земле

На линии задействуют широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777. Компоновка салона включает три класса обслуживания: бизнес, "комфорт" и эконом. Для длительного перелета выбор самолета принципиален — от качества кресел и питания зависит состояние путешественника по прибытии. При планировании поездки стоит учитывать и правила провоза вещей, чтобы не столкнуться с ситуациями, когда ограничения на ручную кладь создают конфликт на стойке регистрации.

Параметр Детализация
Тип воздушного судна Boeing 777 (широкофюзеляжный)
Компоновка салона Бизнес, комфорт, эконом
Итого рейсов в неделю 9 вылетов

Почему растут объемы перевозок

Мальдивские острова сохраняют популярность благодаря круглогодичному сезону, что выгодно отличает их от направлений с ярко выраженной сезонностью, влияющей на цены на курортах России. Туристы ценят предсказуемость сервиса и экзотику, которую сложно встретить даже в лучших бюджетных вариантах размещения.

"Направление стабильно держит планку. Если сравнивать с тем, как менялись цены на майские праздники, Мальдивы остаются сегментом, где турист платит за гарантированный комфорт и уединение", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Важным удобством для пассажиров стало недавнее перемещение рейсов в новый терминал международного аэропорта Велана. Это сократило время прохождения формальностей, что особенно ценно после многочасового перелета.

"Региональные тренды меняются. Сейчас мы видим, что даже несмотря на популярность поездок в Китай, где туристов манят панды, пляжная классика не теряет своих позиций, особенно в премиальном сегменте", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о поездках на Мальдивы

Влияет ли увеличение количества рейсов на стоимость билетов?

Рост провозных емкостей обычно способствует стабилизации цен, однако финальная стоимость зависит от глубины бронирования и сезона.

Нужна ли виза российским туристам для посещения Мале?

На текущий момент для граждан РФ действует безвизовый режим при туристической поездке на срок до 90 дней.

Почему важно именно "широкофюзеляжное" судно для такого перелета?

Такие лайнеры обладают большой дальностью и обеспечивают больше пространства и комфорта в салоне, что критично для 8-9 часового перелета.

Какие документы стоит иметь при себе в новом терминале аэропорта?

Стандартный набор включает загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев и заполненную декларацию о здоровье, которую можно оформить онлайн.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по семейному туризму Мария Дементьева, эксперт по отельному сервису Елена Гумина, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Ирина Соколова
Соколова Ирина Владимировна — менеджер по зарубежному туризму с 16-летним стажем. Направления, турпродукт и работа с иностранными рынками.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм мальдивы аэрофлот авиабилеты путешествия летний отдых авиасообщение
Новости Все >
Сначала исчезает отпуск, а потом — еда: как ипотека превращается в прожорливого монстра
Зима в апреле больше не шутка — календарь пора выбросить: к чему готовиться
Ипотека и микрозаймы вместо доходов: как кредиты превратились в способ маскировки бедности
Синяк под подозрением: почему сегодня любая царапина может довести родителей до допроса
От сувениров до приданого: как в казанском ЦУМе возрождают традиции после масштабной стройки
Дорожный рай или привычка: чем Петербург переигрывает Москву по мнению Игоря Дивеева
Мышцы помнят стресс дольше головы: шея и спина болят не просто от усталости
Смертельно дёшево: как сказочное лечение за рубежом превращается в ад
Информационный детокс: простой способ снизить тревогу и вернуть продуктивность быстро
Счастье приходит не по графику: этот возраст может стать временем расцвета только при одном условии
Сейчас читают
Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска
Военные новости
Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска
Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу
Советское наследие
Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу
Популярное
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ

После решения Москвы изменить условия транзита промышленный гигант Европы столкнулся с необходимостью радикальной перестройки ключевых нефтяных маршрутов.

Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу Андрей Николаев Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Больше не надо выпалывать: эффективные способы навсегда избавиться от травы в швах плитки
Минус лишнее — плюс рельеф: внешний вид рук меняется при одном важном условии
Минус лишнее — плюс рельеф: внешний вид рук меняется при одном важном условии
Последние материалы
Сад, который не требует рабского труда: принципы ленивого ландшафтного дизайна
Ночной дожор: как мозг подменяет усталость голодом и заставляет переедать ночью
Пенсионные накопления на карте: скрытые угрозы бездействия счета, о которых молчат банки
Паркетники сдают позиции: 5 рамных внедорожников, которые стоят дешевле и едут дальше
Ветер вместо стилиста: трендовые стрижки весны 2026 выглядят ухоженно без ежедневных усилий
Сенсация в биофизике: препарат от головокружения учит мозг самовосстановлению
Клык страшнее пули: змея с рекордным ядом способна убить сотню людей и спасти тысячи запасов
Секрет самого милого бордюра: этот миниатюрный цветок станет вашим фаворитом уже в июне
Домашнее яблочное печенье как в ресторане: 5 ошибок, которые портят идеальный результат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.