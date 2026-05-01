Курс на океан: почему Аэрофлот расширяет географию летних полётов на Мальдивские острова

Российские туристы готовятся к расширению географии экзотического отдыха: авиаперевозчик "Аэрофлот" увеличивает интенсивность вылетов на Мальдивские острова. Дополнительные рейсы призваны удовлетворить растущий спрос на направление в летний период и обеспечить комфортную логистику для путешественников, желающих сменить серые будни на океанский бриз.
В период с 17 июня по 29 августа "Аэрофлот" добавит в полетную программу два еженедельных рейса. Вылеты из аэропорта Шереметьево назначены на среду и пятницу. Пассажиры, возвращающиеся с островов, смогут полететь обратно по четвергам и субботам. Общая частота полетов по маршруту составит девять рейсов в неделю. Это решение позволяет туристам гибче планировать отпуска, как и в случае с альтернативными логистическими схемами через хитрые маршруты вроде Стамбула.
"Увеличение частоты рейсов — логичный шаг, учитывая, что Мальдивы для многих остаются эталоном безмятежного пляжного отдыха. Сейчас люди стараются продумывать логистику заранее, чтобы избежать лишних стрессов, как при поисках безопасных туров на праздники", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.
На линии задействуют широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777. Компоновка салона включает три класса обслуживания: бизнес, "комфорт" и эконом. Для длительного перелета выбор самолета принципиален — от качества кресел и питания зависит состояние путешественника по прибытии. При планировании поездки стоит учитывать и правила провоза вещей, чтобы не столкнуться с ситуациями, когда ограничения на ручную кладь создают конфликт на стойке регистрации.
|Параметр
|Детализация
|Тип воздушного судна
|Boeing 777 (широкофюзеляжный)
|Компоновка салона
|Бизнес, комфорт, эконом
|Итого рейсов в неделю
|9 вылетов
Мальдивские острова сохраняют популярность благодаря круглогодичному сезону, что выгодно отличает их от направлений с ярко выраженной сезонностью, влияющей на цены на курортах России. Туристы ценят предсказуемость сервиса и экзотику, которую сложно встретить даже в лучших бюджетных вариантах размещения.
"Направление стабильно держит планку. Если сравнивать с тем, как менялись цены на майские праздники, Мальдивы остаются сегментом, где турист платит за гарантированный комфорт и уединение", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.
Важным удобством для пассажиров стало недавнее перемещение рейсов в новый терминал международного аэропорта Велана. Это сократило время прохождения формальностей, что особенно ценно после многочасового перелета.
"Региональные тренды меняются. Сейчас мы видим, что даже несмотря на популярность поездок в Китай, где туристов манят панды, пляжная классика не теряет своих позиций, особенно в премиальном сегменте", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Рост провозных емкостей обычно способствует стабилизации цен, однако финальная стоимость зависит от глубины бронирования и сезона.
На текущий момент для граждан РФ действует безвизовый режим при туристической поездке на срок до 90 дней.
Такие лайнеры обладают большой дальностью и обеспечивают больше пространства и комфорта в салоне, что критично для 8-9 часового перелета.
Стандартный набор включает загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев и заполненную декларацию о здоровье, которую можно оформить онлайн.
