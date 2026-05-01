Курс на океан: почему Аэрофлот расширяет географию летних полётов на Мальдивские острова

Российские туристы готовятся к расширению географии экзотического отдыха: авиаперевозчик "Аэрофлот" увеличивает интенсивность вылетов на Мальдивские острова. Дополнительные рейсы призваны удовлетворить растущий спрос на направление в летний период и обеспечить комфортную логистику для путешественников, желающих сменить серые будни на океанский бриз.

Новое расписание рейсов Москва — Мале

В период с 17 июня по 29 августа "Аэрофлот" добавит в полетную программу два еженедельных рейса. Вылеты из аэропорта Шереметьево назначены на среду и пятницу. Пассажиры, возвращающиеся с островов, смогут полететь обратно по четвергам и субботам. Общая частота полетов по маршруту составит девять рейсов в неделю. Это решение позволяет туристам гибче планировать отпуска, как и в случае с альтернативными логистическими схемами через хитрые маршруты вроде Стамбула.

"Увеличение частоты рейсов — логичный шаг, учитывая, что Мальдивы для многих остаются эталоном безмятежного пляжного отдыха. Сейчас люди стараются продумывать логистику заранее, чтобы избежать лишних стрессов, как при поисках безопасных туров на праздники", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Комфорт на борту и на земле

На линии задействуют широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777. Компоновка салона включает три класса обслуживания: бизнес, "комфорт" и эконом. Для длительного перелета выбор самолета принципиален — от качества кресел и питания зависит состояние путешественника по прибытии. При планировании поездки стоит учитывать и правила провоза вещей, чтобы не столкнуться с ситуациями, когда ограничения на ручную кладь создают конфликт на стойке регистрации.

Параметр Детализация Тип воздушного судна Boeing 777 (широкофюзеляжный) Компоновка салона Бизнес, комфорт, эконом Итого рейсов в неделю 9 вылетов

Почему растут объемы перевозок

Мальдивские острова сохраняют популярность благодаря круглогодичному сезону, что выгодно отличает их от направлений с ярко выраженной сезонностью, влияющей на цены на курортах России. Туристы ценят предсказуемость сервиса и экзотику, которую сложно встретить даже в лучших бюджетных вариантах размещения.

"Направление стабильно держит планку. Если сравнивать с тем, как менялись цены на майские праздники, Мальдивы остаются сегментом, где турист платит за гарантированный комфорт и уединение", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Важным удобством для пассажиров стало недавнее перемещение рейсов в новый терминал международного аэропорта Велана. Это сократило время прохождения формальностей, что особенно ценно после многочасового перелета.

"Региональные тренды меняются. Сейчас мы видим, что даже несмотря на популярность поездок в Китай, где туристов манят панды, пляжная классика не теряет своих позиций, особенно в премиальном сегменте", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о поездках на Мальдивы

Влияет ли увеличение количества рейсов на стоимость билетов?

Рост провозных емкостей обычно способствует стабилизации цен, однако финальная стоимость зависит от глубины бронирования и сезона.

Нужна ли виза российским туристам для посещения Мале?

На текущий момент для граждан РФ действует безвизовый режим при туристической поездке на срок до 90 дней.

Почему важно именно "широкофюзеляжное" судно для такого перелета?

Такие лайнеры обладают большой дальностью и обеспечивают больше пространства и комфорта в салоне, что критично для 8-9 часового перелета.

Какие документы стоит иметь при себе в новом терминале аэропорта?

Стандартный набор включает загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев и заполненную декларацию о здоровье, которую можно оформить онлайн.

Читайте также