Анастасия Крылова

Этническая магия и термальные ванны: чем высокогорные уезды Хайнаня готовы удивить гостей

Тропический остров Хайнань открывает для российских путешественников свою скрытую сторону. Пока большинство туристов штурмует прибрежные отели Саньи, центральные уезды Баотин и Учжишань готовят масштабную перезагрузку своего туристического ландшафта, делая ставку на эко-погружение, этническую медицину и высокогорный чай.

Стеклянный мост в парке залива Ялонг
Фото: commons.wikimedia.org by Hjoim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Баотин: в сердце реликтовых джунглей

Всего в 70 километрах от шумных пляжей расположился Баотин — уезд, утопающий в зелени. Его главная точка притяжения, парк тропических лесов Янода, в 2025 году принял порядка 200 тысяч россиян. Здесь всё подчинено комфорту гостя: навигация на русском и шоу народностей Ли и Мяо с локализованными субтитрами.

Локация предлагает не просто созерцание. В районе горы Цисяньлин путешественники пробуют термальные ванны в отелях уровня Narada Resort & Spa. Любителям уединения рекомендуют концептуальный ретрит-отель Yuresort. Гостей здесь укладывают на плавающие плоты для йоги, а ночью джунгли встречают симфонией звуков, которая сначала пугает, а затем завораживает городского жителя.

"Российский турист стал гораздо более требователен к наполнению отпуска. Обычным пляжным отдыхом уже никого не удивить, поэтому тренд на комбинирование локаций —  верный путь для развития региона", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Учжишань: экстрим и целительные практики

В Учжишане, расположенном в сотне километров от моря, царит совсем иная атмосфера. Здесь правят бал рафтинг в Большом и Красном каньонах и оздоровительные программы. В 2025 году Красный каньон посетили около 12 тысяч наших соотечественников.

Власти уезда планируют увеличить турпоток из России на 30% через развитие медицинского туризма. Открытие профильных этажей в госпиталях для иностранцев позволит совмещать отдых в аутентичных деревнях вроде Фаннуо с курсами восстановления организма. В этих краях народности Ли и Мяо выращивают высокогорный чай, который туристы собирают вручную.

Параметр Характеристики региона
Основной профиль Экотуризм, термальные источники, сельская эстетика
Удаленность от моря 70-100 км от побережья

Сравнение классического и "другого" Хайнаня показывает, что ценовая политика и качество инфраструктуры становятся решающими факторами для смены локации.

"Интеграция медицинской составляющей с экологическим отдыхом — это мощный маркетинговый ход, особенно когда речь идет о специфике этнической кухни и практик", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ставка на комбинированные маршруты

Туроператоры фиксируют высокий интерес к многосоставным турам. Поездка, включающая Хайкоу, горные уезды и завершение отдыха на берегу — это способ экономии времени, который выбирают все осознанные путешественники. Важно помнить, что законодательство Китая требует перерегистрации при смене отельного объекта, поэтому такие маршруты требуют тщательного планирования.

"Туристы уже не хотят просто лежать под солнцем. Их интересуют альтернативные направления и скрытые жемчужины внутри провинций", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Ответы на популярные вопросы о Хайнане

Можно ли жить сразу в двух отелях в Китае?

Нет, законодательство требует выписки из одной гостиницы перед регистрацией в другой.

Какие уезды лучше подходят для активного отдыха?

Уезд Учжишань оптимален для рафтинга и горного трекинга, а Баотин — для ретритов и экотуризма.

Нужно ли знать китайский язык для поездки в горы Хайнаня?

Туристические зоны уровня Янода полностью адаптированы для россиян: везде есть русская навигация и описание сервисов.

Чем заняться в уезде Учжишань помимо сплавов?

Популярностью пользуются чайные плантации, этнические клиники китайской медицины и дизайнерские деревни вроде Фаннуо.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, эксперт по отельному сервису Елена Гумина, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Новости Все >
Сначала исчезает отпуск, а потом — еда: как ипотека превращается в прожорливого монстра
Зима в апреле больше не шутка — календарь пора выбросить: к чему готовиться
Ипотека и микрозаймы вместо доходов: как кредиты превратились в способ маскировки бедности
Синяк под подозрением: почему сегодня любая царапина может довести родителей до допроса
От сувениров до приданого: как в казанском ЦУМе возрождают традиции после масштабной стройки
Дорожный рай или привычка: чем Петербург переигрывает Москву по мнению Игоря Дивеева
Мышцы помнят стресс дольше головы: шея и спина болят не просто от усталости
Смертельно дёшево: как сказочное лечение за рубежом превращается в ад
Информационный детокс: простой способ снизить тревогу и вернуть продуктивность быстро
Счастье приходит не по графику: этот возраст может стать временем расцвета только при одном условии
Сейчас читают
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Мир. Новости мира
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Садоводство, цветоводство
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Мир. Новости мира
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Популярное
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ

После решения Москвы изменить условия транзита промышленный гигант Европы столкнулся с необходимостью радикальной перестройки ключевых нефтяных маршрутов.

Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу Андрей Николаев Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Больше не надо выпалывать: эффективные способы навсегда избавиться от травы в швах плитки
Минус лишнее — плюс рельеф: внешний вид рук меняется при одном важном условии
Минус лишнее — плюс рельеф: внешний вид рук меняется при одном важном условии
Последние материалы
Сильный пресс — ясный ум: как прокачивание мышц живота помогает мозгу избавляться от токсинов
Тунис, Марокко или Занзибар: куда ехать, пока другие переплачивают за Европу
Секретный ингредиент для гортензий найден на кухне: эффект удивит каждого
Магия обыденности: как привычные русские ритуалы довели американца до слез
Посадили — и забыли на годы: растение, которое не боится ни бедной почвы, ни морозов до −30
Клетчатка стала главным нутриентом 2026 года и вытеснила модный белок в питании
Филадельфия в салатнике: бюджетный способ наесться суши до отвала без помощи шеф-повара
Королевский ореховый торт без муки: секрет воздушного безе, который рушит все правила
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Клешня на миллиард: как ЦРУ пыталось незаметно стащить советскую подлодку с глубины 5000 метров
