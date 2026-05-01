Этническая магия и термальные ванны: чем высокогорные уезды Хайнаня готовы удивить гостей

Тропический остров Хайнань открывает для российских путешественников свою скрытую сторону. Пока большинство туристов штурмует прибрежные отели Саньи, центральные уезды Баотин и Учжишань готовят масштабную перезагрузку своего туристического ландшафта, делая ставку на эко-погружение, этническую медицину и высокогорный чай.

Фото: commons.wikimedia.org by Hjoim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стеклянный мост в парке залива Ялонг

Баотин: в сердце реликтовых джунглей

Всего в 70 километрах от шумных пляжей расположился Баотин — уезд, утопающий в зелени. Его главная точка притяжения, парк тропических лесов Янода, в 2025 году принял порядка 200 тысяч россиян. Здесь всё подчинено комфорту гостя: навигация на русском и шоу народностей Ли и Мяо с локализованными субтитрами.

Локация предлагает не просто созерцание. В районе горы Цисяньлин путешественники пробуют термальные ванны в отелях уровня Narada Resort & Spa. Любителям уединения рекомендуют концептуальный ретрит-отель Yuresort. Гостей здесь укладывают на плавающие плоты для йоги, а ночью джунгли встречают симфонией звуков, которая сначала пугает, а затем завораживает городского жителя.

"Российский турист стал гораздо более требователен к наполнению отпуска. Обычным пляжным отдыхом уже никого не удивить, поэтому тренд на комбинирование локаций — верный путь для развития региона", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Учжишань: экстрим и целительные практики

В Учжишане, расположенном в сотне километров от моря, царит совсем иная атмосфера. Здесь правят бал рафтинг в Большом и Красном каньонах и оздоровительные программы. В 2025 году Красный каньон посетили около 12 тысяч наших соотечественников.

Власти уезда планируют увеличить турпоток из России на 30% через развитие медицинского туризма. Открытие профильных этажей в госпиталях для иностранцев позволит совмещать отдых в аутентичных деревнях вроде Фаннуо с курсами восстановления организма. В этих краях народности Ли и Мяо выращивают высокогорный чай, который туристы собирают вручную.

Параметр Характеристики региона Основной профиль Экотуризм, термальные источники, сельская эстетика Удаленность от моря 70-100 км от побережья

Сравнение классического и "другого" Хайнаня показывает, что ценовая политика и качество инфраструктуры становятся решающими факторами для смены локации.

"Интеграция медицинской составляющей с экологическим отдыхом — это мощный маркетинговый ход, особенно когда речь идет о специфике этнической кухни и практик", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ставка на комбинированные маршруты

Туроператоры фиксируют высокий интерес к многосоставным турам. Поездка, включающая Хайкоу, горные уезды и завершение отдыха на берегу — это способ экономии времени, который выбирают все осознанные путешественники. Важно помнить, что законодательство Китая требует перерегистрации при смене отельного объекта, поэтому такие маршруты требуют тщательного планирования.

"Туристы уже не хотят просто лежать под солнцем. Их интересуют альтернативные направления и скрытые жемчужины внутри провинций", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Ответы на популярные вопросы о Хайнане

Можно ли жить сразу в двух отелях в Китае?

Нет, законодательство требует выписки из одной гостиницы перед регистрацией в другой.

Какие уезды лучше подходят для активного отдыха?

Уезд Учжишань оптимален для рафтинга и горного трекинга, а Баотин — для ретритов и экотуризма.

Нужно ли знать китайский язык для поездки в горы Хайнаня?

Туристические зоны уровня Янода полностью адаптированы для россиян: везде есть русская навигация и описание сервисов.

Чем заняться в уезде Учжишань помимо сплавов?

Популярностью пользуются чайные плантации, этнические клиники китайской медицины и дизайнерские деревни вроде Фаннуо.

Читайте также