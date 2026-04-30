Секреты гор и виноделен: как гастрономический туризм стал главным драйвером поездок в Грузию

Грузинское направление стремительно меняет вектор: российские туристы в 2026 году выходят далеко за рамки популярных Тбилиси и Батуми. Высокий спрос на аутентичность диктует новые правила рынка: путешественники готовы инвестировать в глубокое погружение, выбирая премиальный сервис и неизведанные локации вроде Сванетии или Рачи.

Фото: commons.wikimedia.org by Florian Pinel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ушгули, Грузия

Расширение карты интересов

Сезон 2026 года показал взрывную динамику продаж. Операторы фиксируют рост бронирований от 15% до 300%. Причина успеха проста: безвизовый режим и расширение полетных программ сделали Грузию доступнее для массового сегмента. Хотя классические маршруты, включая автопутешествия по стране, все еще доминируют, фокус постепенно смещается.

"Туристы наконец распробовали вкус глубинки. Сванетия, Рача, Джавахетия и Гурия перестали быть точками для профи, став желанными целями для обычных путешественников", — объяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Качество вместо экономии

Туристы стали требовательнее. Ценовые колебания на авиабилеты — базовая цена перелета из Москвы достигла 46 тысяч рублей — заставляют часть аудитории ждать акций. Однако те, кто решился на поездку, выбирают отели 4-5* и длительные комплексные программы. Запрос на "дешево и сердито" окончательно уступил место формату глубокого культурного погружения.

Параметр Тенденция 2026 Средний чек Рост в пределах 5-10% за счет комфорта Тип программ Комбинированные: пляж + винодельни

Организованные туры остаются предпочтительными для тех, кто едет впервые. Доступность полноценного экскурсионного сопровождения позволяет избежать логистических ошибок и конфликтов, которые часто случаются у самостоятельных путешественников, экономящих на сервисе.

"Мы видим переток клиентов из формата 'перелет и отель' в сторону организованных групп. Люди хотят гарантий, особенно когда выбирают сложные маршруты в горах", — отметила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Гастрономический вектор

Грузия стала главным бенефициаром роста цен в Европе. Сейчас один изысканный европейский ужин по стоимости равен нескольким полноценным застольям в аутентичных винодельнях Кахетии. Этот ценовой разрыв делает гастро-туры не просто методом питания, а стратегическим выбором отдыха.

Интерес к региональной кухне подогревается еще и тем, что стоимость продуктов в Грузии стабильна и не зависит от глобальной непредсказуемости цен. Это позволяет туристам планировать бюджет без шоковых сюрпризов, характерных для других популярных направлений.

"Гастрономический туризм требует экспертного подхода. Самостоятельно найти аутентичное место сложно, поэтому бронирование дегустационных программ через профильных операторов — это база для безопасности и удовольствия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Ответы на популярные вопросы о поездках в Грузию

Можно ли добраться до Грузии на машине?

Да, через КПП "Верхний Ларс", однако из-за очередей, достигающих 12 часов, большинство туристов предпочитают перелет.

Почему пакетные туры в Грузию стали популярнее?

Они включают оптимальную логистику и экскурсионное сопровождение, что экономит время при посещении труднодоступных регионов.

Выгодно ли ехать в Грузию ради гастрономии?

Да, из-за доступных цен на локальные продукты и вино отдых здесь выходит значительно дешевле аналогичных программ в Европе.

Стоит ли посещать регионы помимо Тбилиси?

Безусловно. Тренд 2026 года — знакомство со Сванетией, Рачой и Джавахетией для глубокого погружения в культуру.

