Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Крылова

Узбекистан, Вьетнам, Египет: куда ехать, если не хотите переплачивать в России

Туризм

Инфляция в отечественном отельном бизнесе обгоняет здравый смысл. Пока южные курорты России задирают ценники, предлагая сервис уровня "советский люкс", глобальный рынок туризма демпингует и удивляет. Путешествие за границу перестало быть атрибутом сверхпотребления — сегодня это прагматичный выбор тех, кто умеет считать деньги и ценит комфорт.

Фото: https://unsplash.com by JESHOOTS.COM is licensed under Free
Мир сжимается до расстояния одного перелета, где за те же деньги вместо "койко-места" в гостевом доме гость получает высокотехнологичный оазис или аутентичное гостеприимство Востока.

Китайский апгрейд: Хайнань против Сочи

Остров Хайнань успешно мимикрирует под Гавайи, но с азиатским размахом и цифровым комфортом. В Санье туристическая машина работает без сбоев: пока в Приморско-Ахтарске борются с инфраструктурным вакуумом, здесь возводят отели-футуристы.

За цену стандартного номера в Красной Поляне китаец предложит панорамный бассейн, завтрак на 50 позиций и полную автоматизацию. Языковой барьер пал под натиском кириллицы на меню и вывесках, превращая тропический остров в дружелюбную экосистему для россиян.

"Китай сегодня — это эталон логистики. Они не просто продают море, они продают ощущение будущего за вполне земные деньги, что выигрышно смотрится на фоне стагнации сервиса во многих регионах РФ", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Таиланд, напротив, берет не технологиями, а атмосферой. Пхукет в низкий сезон становится Меккой для эстетов. Пока авиаперевозчики спорят о нормах ручной клади, тайские авиалинии продолжают удерживать планку гостеприимства. Экономика Пхукета прозрачна: уличный фуд-корт за пару долларов конкурирует с ресторанами, а закаты остаются бесплатным бонусом к доступному жилью.

Вьетнам и Узбекистан: гастрономия и драйв

Фукуок — это вьетнамский ответ на запрос о "баунти" без переплат. Прямые рейсы превратили остров в доступную альтернативу сложным маршрутам. Местный стрит-фуд — это биохимический взрыв: свежайшие морепродукты поступают на стол быстрее, чем турист успевает обгореть на солнце.

Здесь не нужно планировать бюджет на еду — он стремится к минимуму при максимуме качества. Это не просто отдых, а глубокое погружение в культуру через рецепторы.

Направление Главное преимущество
Вьетнам (Фукуок) Дешевые морепродукты и прямой перелет
Узбекистан Архитектурный гигантизм и низкие цены на сервис

Узбекистан выбирают те, кто ищет антропологический опыт. Самарканд и Бухара — это не города, а декорации к восточной сказке, где туризм для пожилых и молодежи одинаково комфортен.

Отели Ташкента с их неоклассическим шиком стоят дешевле подмосковных пансионатов, а порция плова в Бухаре способна утолить голод на сутки вперед. Здесь сервис — это часть ДНК, а не навязанная услуга.

"Узбекистан — это гастрономический рай. Для туриста здесь создана уникальная безопасная среда, где цена обеда в лучшем ресторане города часто не превышает стоимость чашки кофе в Москве", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Египет и Армения: математика выгоды

Египетский "все включено" — это броня против инфляции. За 40 000 рублей на человека турист получает закрытый цикл отдыха: от перелета до бесконечного шведского стола.

В условиях, когда мошенничество при аренде жилья внутри страны становится национальным спортом, пакетные туры в Хургаду выглядят островком стабильности. Пятизвездочный отель на Красном море сегодня стоит дешевле, чем скромный номер в гостевом доме Геленджика, если приплюсовать расходы на питание.

Армения работает в другой нише — мягкая сила и кавказский нуар. Ереван манит доступностью: экскурсии с гидом по цене поездки на такси в мегаполисе. Пока в Кронштадте развивают новые стандарты планирования, Армения берет искренностью. Это направление для тех, кто хочет сбежать от пластикового комфорта в мир древних монастырей и настоящего коньяка, не опустошая при этом банковский счет.

"Часто туристы теряют деньги из-за страха перед логистикой. Например, выбирая хитрые маршруты через Стамбул, можно сэкономить на премиальном отдыхе до 30%", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы об отдыхе

Где сейчас выгоднее всего отдыхать у моря?

Египет и Вьетнам остаются лидерами по соотношению цены и инфраструктуры. В этих странах развита система пакетных предложений, минимизирующая скрытые расходы на месте.

Правда ли, что сервис в России дороже зарубежного?

В сегменте среднего класса — да. За те же 150-200 тысяч рублей на двоих за границей можно получить отель более высокой категории с включенным питанием и сервисом, ориентированным на гостя.

Стоит ли ехать в Турцию за гонками?

Для фанатов Формулы-1 Турция — идеальный вариант, но планировать логистику нужно за полгода, чтобы избежать спекулятивных цен в отелях.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков, туроператор Максим Ланин
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы еда отдых туризм инфляция
Сейчас читают
Мир. Новости мира
Садоводство, цветоводство
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.