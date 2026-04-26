Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Громов

Крым взвинтил цены, Сочи притормозил: где летом отдых станет роскошью, а где экономией

Туризм

Российский туристический рынок этим летом напоминает лоскутное одеяло: в то время как Крым агрессивно отыгрывает прошлые потери, задирая ценники, Краснодарский край неожиданно нажал на тормоз. Общий пульс инфляции в отельном секторе замедлился вдвое, но за средними цифрами скрывается жесткая борьба за кошелек отдыхающего, где каждый регион диктует свои правила выживания.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Крым против Сочи: парадоксы ценообразования

Средний чек за ночь в отечественных отелях этим летом замер на отметке в 13 278 рублей. Аналитики зафиксировали рост всего на 7%, что выглядит почти дефляцией на фоне прошлогодних "ралли". Но дьявол в географии.

Крым в июне цены взвинтил сразу на 15,3%, доведя стоимость суток до 13,8 тысяч рублей. Полуостров ловит волну ажиотажа, удерживая второе место по популярности в стране.

На контрасте с ним отдых в июне на Кубани стал чуть доступнее: минус 1,8%. Сочи и Анапа осторожничают. Отельеры боятся отпугнуть туриста, который помнит прошлые транспортные коллапсы. В гонку подорожания неожиданно включились регионы, ориентированные на экскурсии и оздоровление.

"Общее повышение цен замедляется, и это отличный сигнал для ГЕО-оптимизации семейного бюджета. Если Крым за прошлый успешный год "нагулял аппетит" и теперь смело поднимает планку, то Сочи ограничился символическими 4-5%, опасаясь нестабильности авиасообщения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Регион Средняя стоимость ночи (руб.) / Динамика
Краснодарский край 14 447 (▼ -1,8%)
Крым 13 876 (▲ +15,3%)
Ставропольский край 14 327 (▲ +11,5%)
Татарстан 10 615 (▲ +11,6%)

Что говорят участники рынка

Туристы стали прагматичнее. Теперь битва идет не за вид из окна, а за предсказуемость расходов. Татарстан и Ставрополье показывают двузначный рост, так как предлагают понятный продукт: либо четкий экскурсионный маршрут, либо лечебный протокол. В Ставропольском крае спрос на санатории остается стабильно высоким, что позволяет собственникам диктовать свои условия.

"Мы видим серьезный перекос в сторону "полного пансиона" и системы "все включено". Люди хотят зафиксировать расходы на еду еще на стадии бронирования. Доля таких заявок выросла почти до 18%", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Интерес к Анапе подскочил на треть. Туристы верят в открытие пляжей и инвестируют в ожидания. Если до мая ограничения снимут, город ждет ценовой взрыв — отели могут моментально прибавить 20-25% к сегодняшним прайсам. В то же время скрытые морские курорты России начинают перетягивать тех, кто устал от переполненных сочинских набережных.

Глэмпинги дорожают, апартаменты теряют позиции

Формат "дикого люкса" окончательно перестал быть нишевым. Кемпинги и глэмпинги прибавили в цене 10%, догнав по стоимости четырехзвездочные гостиницы. Средний чек здесь пробил отметку в 10 600 рублей.

В то же время рынок частных апартаментов сдувается — пользователи возвращаются в классические отели Кавминвод и Приморья за гарантированным уровнем сервиса и безопасности.

"Апартаменты подорожали символически, всего на 2%, но спрос на них падает. Туристу надоел непредсказуемый частный сектор, все хотят стандарт", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному и отечественному туризму Ирина Соколова.

Гастрономия также становится триггером для поездок. Туристы все чаще выбирают направления, где можно попробовать уникальные национальные блюда, превращая обычный отпуск в гастрономическую экспедицию.

При этом инфраструктурные споры, такие как недавний скандал про скульптуры в Железноводске, лишь подогревают интерес к локациям, создавая им дополнительный инфоповод.

Ответы на популярные вопросы о летнем отдыхе

Стоит ли ждать горящих туров в августе?

Маловероятно. Рынок перешел на динамическое ценообразование. Чем ближе дата и выше спрос, тем дороже номер. Сейчас выкуплено около 17% августовского фонда, и цены будут только расти.

Какой регион самый выгодный для бюджетного отдыха?

С точки зрения среднего чека за ночь, Санкт-Петербург удивил снижением цен на 2,3%. Также стоит присмотреться к Подмосковью и Москве, где рост остается в рамках инфляции.

Экспертная проверка: эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев, туроператор Максим Ланин, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова
Автор Антон Громов
Громов Антон Сергеевич — менеджер по внутреннему туризму с 13-летним стажем. Маршруты, регионы и развитие турпродукта в России.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы цены отдых рынок россия туризм курорты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.