Охота на туристов началась: как не остаться с фальшивым туром в разгар майских праздников

Майские праздники традиционно открывают высокий туристический сезон. Однако вместе с желанием сменить обстановку у россиян возрастает риск столкнуться с профессиональными охотниками за кошельками. Преступники уже начали подготовку к наплыву отдыхающих, оттачивая методы фишинга.

Цифровые капканы: как работают сайты-клоны

Аферисты создают виртуальные копии популярных отелей и курортов. Пользователь заходит на визуально безупречный ресурс, вводит данные карты и бронирует номер. Деньги отправляются в никуда. Основная ловушка кроется в несоответствии юридического лица и коммерческого бренда.

"Туристы часто забывают, что на название отеля на вывеске ориентироваться нельзя. Юридическое лицо может быть оформлено на совершенно стороннюю организацию, что часто скрывают мошенники для запутывания следов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристическому рынку Илья Роденко.

Опасные предложения в мессенджерах

Бронирование через сомнительные Telegram-каналы — верный путь к потере финансов. Часто под видом "турыгентов" действуют боты, собирающие персональные данные. Подобная практика компрометирует платежные сведения, которые злоумышленники могут использовать в дальнейшем — совсем как в ситуациях с туристическими ловушками.

Безопасный брони Зона риска Официальные сайты отелей с верификацией Ссылки из спам-рассылок и объявлений Известные платформы-агрегаторы Незнакомые каналы в мессенджерах

Специалисты советуют помнить, что чрезмерная щедрость продавцов должна вызывать подозрение. Аномально низкие цены — ключевой маркер фишинга, аналогично тому, как российский рынок диктует определенный логичный ценовой коридор.

"Стремление сэкономить на фоне ажиотажного спроса притупляет бдительность. Сейчас многие пытаются найти бюджетное жилье и попадают в фишинговые сети, созданные специально под праздничные даты", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Призрачные глэмпинги и другие манипуляции

Активнее всего аферисты работают на рынках бесплатных объявлений. Они выставляют красивые фотографии глэмпингов в живописных локациях, которых не существует в природе. Турист оформляет бронь, приезжает на место по картам и обнаруживает пустое поле. Проверка географических координат через спутник и звонок напрямую владельцу — обязательный этап до перевода средств.

"Неправильно полагаться только на отзывы на сайте. Часто они написаны по заказу. Всегда уточняйте юридические данные компании, как того требует специалист по региональной кухне и сервису Мария Костина", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Ответы на популярные вопросы о безопасности

Как отличить официальный сайт отеля?

В поисковых системах, например в Яндексе, сайты проверенных отелей помечены синей галочкой справа от названия ссылки.

Почему низкая цена — это всегда плохо?

Рынок имеет четкие ценовые границы. Если тур продается с огромной скидкой через частника в мессенджере — это почти всегда приманка для кражи данных карты.

Безопасно ли бронировать через личные аккаунты?

Это самый рискованный способ. Отсутствие юридической ответственности посредника оставляет вас без шансов вернуть средства в случае обмана.

Что делать, если я уже перевел деньги?

Немедленно обращайтесь в банк для блокировки карты и пишите заявление в полицию по факту мошенничества, приложив всю переписку.

