Ольга Волкова

Охота на туристов началась: как не остаться с фальшивым туром в разгар майских праздников

Майские праздники традиционно открывают высокий туристический сезон. Однако вместе с желанием сменить обстановку у россиян возрастает риск столкнуться с профессиональными охотниками за кошельками. Преступники уже начали подготовку к наплыву отдыхающих, оттачивая методы фишинга.

Хакер в капюшоне сидит перед монитором с кодом

Цифровые капканы: как работают сайты-клоны

Аферисты создают виртуальные копии популярных отелей и курортов. Пользователь заходит на визуально безупречный ресурс, вводит данные карты и бронирует номер. Деньги отправляются в никуда. Основная ловушка кроется в несоответствии юридического лица и коммерческого бренда.

"Туристы часто забывают, что на название отеля на вывеске ориентироваться нельзя. Юридическое лицо может быть оформлено на совершенно стороннюю организацию, что часто скрывают мошенники для запутывания следов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристическому рынку Илья Роденко.

Опасные предложения в мессенджерах

Бронирование через сомнительные Telegram-каналы — верный путь к потере финансов. Часто под видом "турыгентов" действуют боты, собирающие персональные данные. Подобная практика компрометирует платежные сведения, которые злоумышленники могут использовать в дальнейшем — совсем как в ситуациях с туристическими ловушками.

Безопасный брони Зона риска
Официальные сайты отелей с верификацией Ссылки из спам-рассылок и объявлений
Известные платформы-агрегаторы Незнакомые каналы в мессенджерах

Специалисты советуют помнить, что чрезмерная щедрость продавцов должна вызывать подозрение. Аномально низкие цены — ключевой маркер фишинга, аналогично тому, как российский рынок диктует определенный логичный ценовой коридор.

"Стремление сэкономить на фоне ажиотажного спроса притупляет бдительность. Сейчас многие пытаются найти бюджетное жилье и попадают в фишинговые сети, созданные специально под праздничные даты", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Призрачные глэмпинги и другие манипуляции

Активнее всего аферисты работают на рынках бесплатных объявлений. Они выставляют красивые фотографии глэмпингов в живописных локациях, которых не существует в природе. Турист оформляет бронь, приезжает на место по картам и обнаруживает пустое поле. Проверка географических координат через спутник и звонок напрямую владельцу — обязательный этап до перевода средств.

"Неправильно полагаться только на отзывы на сайте. Часто они написаны по заказу. Всегда уточняйте юридические данные компании, как того требует специалист по региональной кухне и сервису Мария Костина", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Ответы на популярные вопросы о безопасности

Как отличить официальный сайт отеля?

В поисковых системах, например в Яндексе, сайты проверенных отелей помечены синей галочкой справа от названия ссылки.

Почему низкая цена — это всегда плохо?

Рынок имеет четкие ценовые границы. Если тур продается с огромной скидкой через частника в мессенджере — это почти всегда приманка для кражи данных карты.

Безопасно ли бронировать через личные аккаунты?

Это самый рискованный способ. Отсутствие юридической ответственности посредника оставляет вас без шансов вернуть средства в случае обмана.

Что делать, если я уже перевел деньги?

Немедленно обращайтесь в банк для блокировки карты и пишите заявление в полицию по факту мошенничества, приложив всю переписку.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева
Автор Ольга Волкова
Волкова Ольга Николаевна — специалист по страхованию путешествий с 17-летним стажем. Полисы, риски и страховые случаи за рубежом.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы мошенничество майские праздники кибербезопасность советы путешественникам
Ревизия науки в Тамбове: как 100 объектов изменят экономику Черноземья к 2036 году
Сидячий образ жизни убивает тихо: врачи раскрыли главные риски для сердца и сахара
Опасные ловушки дешевых хостелов: как реестр спасает туристов от мошенников онлайн схем
Тень больше не враг: лучшие решения для густой живой изгороди без солнца
Новые данные банков шокируют: сколько фальшивок в обороте и как их вычислить
Вы уверены, что натуральное безопасно? Диетологи предупреждают о скрытых угрозах
Красивая упаковка усыпляет бдительность: почему даже проверенные товары могут удивить дома
Неожиданный поворот: как снижение ставки ЦБ ударит по вкладам и изменит рынок кредитов
Иллюзия экономии: эксперты объяснили риски подержанных машин на фоне роста авторынка
Курс на укрепление власти: Евгений Процевский стал врио атамана Уссурийского казачьего войска
Яйца после варки зря отправляют в холодную воду: быстрый способ очищения имеет обратную сторону
Здоровье
Яйца после варки зря отправляют в холодную воду: быстрый способ очищения имеет обратную сторону
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Мир. Новости мира
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Нефть
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки

Особая техника работы с верхушечными почками позволяет изменить архитектуру куста и перенаправить жизненные соки растения на формирование плодовой массы.

Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Попытка поймать призрака: почему Буревестник стал неразрешимой загадкой для инженеров Пентагона
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Рынок аренды меняется: китайцы и иранцы стали главными арендаторами Подмосковья
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Секретное оружие Роскосмоса для захвата Марса: этот двигатель называют убийцей классических ракет
Секретное оружие Роскосмоса для захвата Марса: этот двигатель называют убийцей классических ракет
Последние материалы
Забытый вкус из детства: как превратить минтай в нежнейшее ресторанное суфле
Турция, Египет, Бали: майские цены 2026 раскрывают жесткую географию переплат и шокируют рынок
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Магия точных пропорций: как превратить обычное молоко и сахар в изысканную крем-карамель
Минус второй подбородок за месяц: 5 простых упражнений для чёткого овала без уколов
Кокосовый скандал на Пхукете: почему покупка фруктов на пляже спровоцировала расследование властей
Секреты холодной резки профнастила: как сохранить гарантию и не испортить металл
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Городские птицы и токсичный мусор: почему окурки стали ключом к выживанию птиц в мегаполисе
Жидкая перезагрузка доступна каждому: эти три напитка изменят работу вашего кишечника
