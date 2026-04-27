Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Роман Беляков

Кокосовый скандал на Пхукете: почему покупка фруктов на пляже спровоцировала расследование властей

Туризм

Пхукет превратился в арену гастрономических баталий. Туристы бьют тревогу из-за цен на кокосы, сравнивая стоимость одного плода на побережье с ценой целой корзины фруктов вдали от него. Власти острова инициировали проверки, пытаясь усмирить аппетиты уличных торговцев, пока конфликт в социальных сетях продолжает набирать обороты.

Фото: https://unsplash.com by Jonas Dücker is licensed under Free
Кокосовый конфликт на Патонге

Жалоба одного из туристов в сети стала триггером для властей Пхукета. Автор вирусного видео заявил, что покупка кокоса на Патонге обошлась ему в 150 батов. Это примерно 350 рублей. Разрыв в цене по сравнению с обычными лавками оказался колоссальным — в некоторых местах аналогичный товар продается в 6 раз дешевле. Местные жители, комментируя пост, посоветовали путешественнику отправляться на поиски бюджетных вариантов к себе домой, тогда как сами туристы встали на сторону автора, отметив, что завышенные ценники встречаются даже в аэропортах, где досмотр багажа и общая атмосфера располагают к импульсивным тратам.

"Туристические зоны всегда работают по принципу максимальной маржи. Проблема не в себестоимости плода, а в аренде земли у пляжа, которая закладывается в каждый кокос," — объяснил в беседе с Pravda.Ru Илья Роденко, аналитик туристического рынка.

Экономика пляжного перекуса

Инспекция Пхукета подтвердила: на Патонг-Бич закрепился ценник в 100-150 батов. Однако еще зимой стандартная цена составляла 50 батов. Чтобы избежать дальнейших споров, торговое управление планирует переговоры с поставщиками. Подобные цифровые ловушки и ценовые аномалии — частая проблема для тех, кто не умеет упаковывать чемодан с умом и планировать бюджет поездки. Не стоит забывать, что каждый килограмм багажа при вылете домой требует расчета, особенно если в планах — вывоз экзотики.

Локация Тип торговой точки
Пляж Патонг Разгар туристической наценки
Рынок Ратанакорн Оптимальный выбор для закупки

Правильный подход к покупкам помогает избежать разочарований. Как и при выборе традиционных угощений в других странах, здесь работают законы удаленности от туристических троп.

"Наценка в 200-300% на первой береговой линии — это классика любого популярного курорта. Хотите дешевле — уходите вглубь кварталов, как это делают сами тайцы," — отметила в беседе с Pravda.Ru Ирина Соколова, менеджер по зарубежному туризму.

Где искать фрукты без лишних наценок

Опытные путешественники советуют рынки Банзаан и Малин Плаза. Проблема отсутствия ценников на Банзаане решается вежливым торгом. В Паттайе альтернативой выступает "Русская улица" на Пратамнаке, где цены остаются конкурентными. Планируя отпуск, важно помнить про советы туристам по защите бюджета.

"Туристы часто забывают про нормы провоза. Попытки провезти избыток фруктов в ручной клади часто заканчиваются потерей товара на контроле," — предупредил в беседе с Pravda.Ru Максим Ланин, туроператор.

Ответы на популярные вопросы о ценах на Пхукете

Почему цены на пляже выше, чем на рынке?

Стоимость аренды торговой точки на первой линии значительно выше, что вынуждает продавцов закладывать эти расходы в розничную цену товаров.

Как понять, что вас обманывают?

Сравнивайте прайс-лист в нескольких местах. Если цена кратно выше средней по городу — это явная наценка на неосведомленность туриста.

Стоит ли торговаться на рынках?

Безусловно. На рынках Пхукета фиксированный ценник — редкость, поэтому умение договориться поможет сэкономить до 30-40%.

Какие фрукты лучше везти домой?

Ананасы, манго и папайю лучше покупать перед самым вылетом, учитывая нормы провоза багажа авиакомпаний.

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин
Автор Роман Беляков
Беляков Роман Александрович — эксперт по гастрономическому туризму с 19-летним стажем. Регионы, кухни и туристские форматы еды.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы цены отдых туризм пхукет таиланд советы путешественникам
Новости Все >
Сейчас читают
Популярное
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.