Мария Дементьева

Трясётся содержимое тарелки, а пугаются едоки: реакция жителей Нидерландов на блюда русской кухни

Туризм

Гастрономические привычки жителей разных стран способны удивить. То, что кажется привычным дополнением к обеденному столу для россиян, для иностранных граждан может стать настоящим испытанием на прочность. Популярный тревел-блогер решил проверить реакцию голландцев на традиционные блюда русской кухни, устроив им импровизированную дегустацию.

холодец
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодец

Гречка и квас: реакция на базу

Вот как он описал русский обед в блоге TrueStory Travel на платформе "Дзен". Эксперимент начался с классики — гречневой каши с маслом. Для русского человека это символ дома, но голландцы встретили её скептически. Часть гостей смутил ореховый привкус крупы, другие не оценили специфическую текстуру. Вердикт одного из участников дегустации оказался беспощаден: кашу сравнили с птичьим кормом.

"Восприятие вкуса — это культурный код. Иностранцы часто не готовы к резким переходам, будь то ферментированные продукты или специфические крупы. Это нормальная реакция на новый гастрономический опыт", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Вторым лотом стал традиционный напиток — квас. Реакция была предсказуемо бурной. Голландцы разделились на два лагеря: одним показалось слишком приторно, другим — чересчур кисло. Один из смельчаков, попробовав глоток, не сдержал эмоций и выплюнул содержимое, заявив: "как будто кто‑то оставил хлеб в воде на неделю".

Сало и холодец: пределы возможного

После первых неудач блогер перешел к тяжелой артиллерии. Сало вызвало у местных жителей натуральный шок. Один доброволец рискнул попробовать кусочек, но его лицо моментально исказилось. "Оно соленое, твердое и… просто жир! Как вы это едите?" — прозвучал вопрос, отражающий полное непонимание состава продукта. В ход пошли догадки, что сало — это вышедший из-под контроля кулинарный эксперимент.

Блюдо Причина отказа/удивления
Холодец Желеобразная консистенция
Сало Высокая жирность и текстура

Настоящим испытанием стал холодец. Несмотря на приличный вкус, вид "трясущегося" блюда на тарелке заставил некоторых гостей впасть в ступор. Один из присутствующих согласился попробовать его лишь после долгих колебаний, быстро проглотил и признался: "На вкус нормально, но вид пугает". Другие вовсе отказались прикасаться к угощению.

"При планировании поездок важно учитывать местный менталитет. Не всегда стоит везти с собой продукты, которые могут быть восприняты как странные, если вы не уверены в готовности принимающей стороны", — отметила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ранее этот же блогер уже делился опытом гастрономических исследований в Швеции. Там он столкнулся с сюрстреммингом, который для нашего туриста показался несъедобным. Взаимное непонимание кулинарных традиций — частая история для тех, кто выбирает отдых вдали от дома.

"Туристы часто сталкиваются с культурными барьерами. Нужно быть готовым к тому, что ваш завтрак может стать для соседа по отелю шокирующим открытием", — сказала в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Ответы на популярные вопросы о гастрономических поездках

Можно ли провозить холодец через границу?

Нет, это скоропортящийся продукт, который запрещен к перевозке во многих странах из-за санитарных норм и правил досмотра багажа.

Почему иностранцы так реагируют на наши традиционные продукты?

Это связано с отсутствием подобных технологий приготовления (ферментация, длительная варка костей) в их повседневной культуре питания.

Какие продукты лучше везти в качестве сувенира?

Лучше выбирать товары в заводской упаковке: сладости, мед или сувениры, которые безопасно упаковываются в чемодан.

Стоит ли устраивать дегустации в путешествии?

Это хороший способ узнать культуру, но важно помнить о чувстве меры и уважении к привычкам хозяев дома.

Иногда поездка превращается в вызов не только для желудка, но и для нервной системы, если вы заранее не спланировали бюджет или забыли о правилах перевозки вещей.

Экспертная проверка: эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков, турагент Анастасия Крылова, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Автор Мария Дементьева
Дементьева Мария Игоревна — эксперт по семейному туризму с 16-летним стажем. Поездки с детьми, безопасность и сервис.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм культура кулинария нидерланды путешествия
