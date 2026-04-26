Большие панды зовут в гости: почему российские туристы выбирают в 2026 году маршруты региона Сычуань

Российские туристы расширяют географию поездок в Китай, открывая для себя не только привычные мегаполисы, но и скрытые жемчужины провинции Сычуань. В 2026 году акцент смещается в сторону аутентичного опыта: от наблюдения за пандами до глубокого погружения в даосскую культуру.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ панда

Новый вектор путешествий по Китаю

После введения безвизового режима в сентябре 2025 года Сычуань перестала быть просто перевалочным пунктом для стыковочных рейсов. Путешественники комбинируют посещение Чэнду с поездками на планирование бюджета в соседние провинции Хунань и Чунцин.

"Туристы часто сожалеют, что упускают шанс увидеть Лэшаньского гигантского Будду. Уникальное наследие династии Тан требует внимания, но для этого необходим отдельный маршрут или глубокое погружение в регион", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по управлению гостиницей Виталий Кузьмин.

Дуцзянъянь: точка притяжения для россиян

Город Дуцзянъянь, расположенный в 70 километрах от Чэнду, готовится к приему гостей из России. Главные козыри локации — питомник больших панд и близость к горе Цинчэншань, где практикуют кунг-фу.

Характеристика Значимость Ирригационная система Объект всемирного наследия UNESCO Удаленность от Чэнду 70 км, отличные автотрассы

Специализированный центр спасения панд в Дуцзянъяне — это не просто зоопарк. Животные здесь живут в условиях, максимально имитирующих дикую природу. Перед отправлением в путь советы туристам подсказывают, как правильно упаковать медикаменты и технику для активного отдыха.

"Россияне начинают ценить не только пляжи, но и уникальные исторические объекты внутри страны и за ее пределами. Автотуризм растет, и инфраструктура становится ключевым фактором успеха любого региона", — добавил туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о поездках в Китай

Какие документы нужны для безвизового въезда?

Для граждан РФ на текущий момент действуют правила, позволяющие посещение страны в составе туристических групп. Рекомендуем уточнять документы для поездки у оператора.

Почему Дуцзянъянь дешевле других городов?

Город сохраняет внутренние цены, не ориентируясь исключительно на массовый международный поток, что делает шопинг и посещение ресторанов доступными.

Как добраться до панд?

Транспортное сообщение из Чэнду отлажено: можно доехать на такси или скоростном поезде за комфортные 1,5 часа.

Реально ли попасть на обучение кунг-фу?

Да, вблизи горы Цинчэншань работают школы, ориентированные на иностранных практиков, ищущих способы для оздоровления и саморазвития.

"Успех туристического направления зависит от того, насколько быстро адаптируются местные власти к запросам гостей из России", — объяснила в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.

