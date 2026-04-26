Олег Литвиненко

Большие панды зовут в гости: почему российские туристы выбирают в 2026 году маршруты региона Сычуань

Российские туристы расширяют географию поездок в Китай, открывая для себя не только привычные мегаполисы, но и скрытые жемчужины провинции Сычуань. В 2026 году акцент смещается в сторону аутентичного опыта: от наблюдения за пандами до глубокого погружения в даосскую культуру.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Новый вектор путешествий по Китаю

После введения безвизового режима в сентябре 2025 года Сычуань перестала быть просто перевалочным пунктом для стыковочных рейсов. Путешественники комбинируют посещение Чэнду с поездками на планирование бюджета в соседние провинции Хунань и Чунцин.

"Туристы часто сожалеют, что упускают шанс увидеть Лэшаньского гигантского Будду. Уникальное наследие династии Тан требует внимания, но для этого необходим отдельный маршрут или глубокое погружение в регион", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по управлению гостиницей Виталий Кузьмин.

Дуцзянъянь: точка притяжения для россиян

Город Дуцзянъянь, расположенный в 70 километрах от Чэнду, готовится к приему гостей из России. Главные козыри локации — питомник больших панд и близость к горе Цинчэншань, где практикуют кунг-фу.

Характеристика Значимость
Ирригационная система Объект всемирного наследия UNESCO
Удаленность от Чэнду 70 км, отличные автотрассы

Специализированный центр спасения панд в Дуцзянъяне — это не просто зоопарк. Животные здесь живут в условиях, максимально имитирующих дикую природу. Перед отправлением в путь советы туристам подсказывают, как правильно упаковать медикаменты и технику для активного отдыха.

"Россияне начинают ценить не только пляжи, но и уникальные исторические объекты внутри страны и за ее пределами. Автотуризм растет, и инфраструктура становится ключевым фактором успеха любого региона", — добавил туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о поездках в Китай

Какие документы нужны для безвизового въезда?

Для граждан РФ на текущий момент действуют правила, позволяющие посещение страны в составе туристических групп. Рекомендуем уточнять документы для поездки у оператора.

Почему Дуцзянъянь дешевле других городов?

Город сохраняет внутренние цены, не ориентируясь исключительно на массовый международный поток, что делает шопинг и посещение ресторанов доступными.

Как добраться до панд?

Транспортное сообщение из Чэнду отлажено: можно доехать на такси или скоростном поезде за комфортные 1,5 часа.

Реально ли попасть на обучение кунг-фу?

Да, вблизи горы Цинчэншань работают школы, ориентированные на иностранных практиков, ищущих способы для оздоровления и саморазвития.

"Успех туристического направления зависит от того, насколько быстро адаптируются местные власти к запросам гостей из России", — объяснила в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, туроператор Максим Ланин, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Автор Олег Литвиненко
Литвиненко Олег Андреевич — эксперт по круизному туризму с 18-летним стажем. Маршруты, флот и сервис на речных и морских круизах.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Новости Все >
Курс на укрепление власти: Евгений Процевский стал врио атамана Уссурийского казачьего войска
Развод не должен длиться годами: простой способ перестать страдать и начать жить заново
Натуральное решение проблем ЖКТ: что добавить в рацион, чтобы забыть о запорах
Вице-президента эвакуировали раньше Трампа: в США обсуждают реплику о выстрелах до начала ужина
Рынок аренды меняется: китайцы и иранцы стали главными арендаторами Подмосковья
Страшные буквы Е в составе не должны пугать: что прячется за кодами, которые считают химией
Свекровь остаётся главной даже на расстоянии: что превращает невестку в гостью в собственной семье
Антивирусы предупреждают, операторы фильтруют — мошенники всё равно проходят: что упускают системы
Большой круг в Вологде: казаки Северо-Западного общества определили стратегию укрепления государственности
Инстинкт против безопасности: почему домашние кошки массово выпадают из окон весной
Сейчас читают
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Еда и рецепты
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Домашние животные
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Популярное
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний

Рассказываем о методике динамических нагрузок в домашних условиях, которая воздействует на глубокие мышцы и помогает эффективно бороться с отечностью тела.

Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Три секрета за раз: Премьер Польши случайно слил график и цели нападения на Россию
Три секрета за раз: Премьер Польши случайно слил график и цели нападения на Россию
Львов закипает изнутри: вдовы погибших военных ВСУ бросили вызов киевскому режиму
Из одной ветки — десятки кустов: способ размножения жимолости, который дачники держат в секрете
Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии Любовь Степушова Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Жуткая аномалия 2028 года: пугающая трансляция путешественника во времени из пустого будущего
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Лёд отступил — и показал то, что скрывали 80 лет: тайна базы на краю света всплыла
Лёд отступил — и показал то, что скрывали 80 лет: тайна базы на краю света всплыла
Последние материалы
Дорожное граффити или запрет: когда можно игнорировать разметку для инвалидов на парковке
Развод не должен длиться годами: простой способ перестать страдать и начать жить заново
Игнор или страх: что скрывается за странным поведением кошки после вашего отъезда
Опасное соседство: как превратить свой сад в неприступную для змей крепость
Золотистые финтифлюшки с пылу с жару: как превратить творог в главный кулинарный шедевр
Натуральное решение проблем ЖКТ: что добавить в рацион, чтобы забыть о запорах
Иллюзия молодости: как с помощью одного образа можно выглядеть на несколько лет свежее
Вице-президента эвакуировали раньше Трампа: в США обсуждают реплику о выстрелах до начала ужина
Сияние без химии: как вернуть блеск волосам с помощью домашнего рецепта
Из бетонных ловушек в новые квартиры: как упростят жизнь российским семьям при покупке жилья
