Магия без больших затрат: скрытые жемчужины филиппинских и вьетнамских курортов

Забудьте про заезженные турецкие "пять звезд" с очередями за омлетом. Мир намного шире Пхукета, а экзотика не обязана стоить как крыло самолета. Пока одни штурмуют Сочи, другие находят азиатский рай, где за сто долларов в неделю можно жить как махараджа или король серфинга. Весь секрет — в правильном векторе на карте.

Филиппины

Филиппины: тропики без наценки

Если смотреть на Мальдивы больно из-за ценника, Филиппины станут идеальным пластырем. Семь тысяч островов — это не маркетинговая фраза, а реальный шанс найти пляж, где вы будете только вдвоем с крабами. На Палаване лагуны "режут" глаз своей синевой, а на Боракае песок по консистенции напоминает муку высшего сорта.

"Филиппины сегодня — это Таиланд двадцатилетней давности. Инфраструктура подтягивается, но цены на жилье и локальную еду остаются на уровне погрешности бюджета. Главное — правильно упаковать ваш чемодан, чтобы не переплачивать за мелочи на островах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Транспортная логистика здесь — отдельный квест, но игра стоит свеч. Лодки-банка, джипни и внутренние перелеты позволяют собрать маршрут-конструктор. Это не скрытые морские курорты России, здесь другой масштаб стихии. Себу предложит дайвинг с акулами, а старые испанские форты напомнят о колониальном прошлом.

Вьетнам: джунгли, горы и копеечный люкс

Вьетнам — это страна-энергетик. Здесь не получится просто лежать кабачком на пляже, когда под боком бухта Халонг или рисовые террасы Сапы. Планирование отпуска во Вьетнаме — это всегда выбор между гастрономическим безумием Сайгона и тишиной Хойана. Еда стоит копейки: порция фо-бо или свежайших морепродуктов обойдется дешевле чашки кофе в Москве.

Локация Зачем ехать Бухта Халонг Пейзажи из фильмов про Джеймса Бонда и круизы на джонках. Сапа Трекинг по горам и знакомство с этническими деревнями. Нячанг Классический пляжный отдых с развитой инфраструктурой.

Однако без бюрократии не обойтись. Перед вылетом стоит изучить правила миграционного контроля, чтобы не провести лишние часы в аэропорту Хошимина. Зато для россиян действует безвизовый режим до 45 дней — идеальный срок, чтобы пропитаться духом Юго-Восточной Азии.

"Вьетнам сейчас активно демпингует, переманивая туристов у того же Бали. Но будьте внимательны при сборах: досмотр багажа в азиатских портах стал жестче, проверяют даже пауэрбанки без маркировки", — отметил в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Гоа: Индия для своих

Гоа — это не Индия в классическом понимании, а ее "лайт-версия" с португальским акцентом. Север штата — для тех, кому нужны танцы до рассвета и байки, юг — для любителей тишины и чистых берегов. Если вы привыкли, что отпуск в июне или мае — это лотерея с погодой, то сезон в Гоа четко очерчен: с ноября по март тут царит идеальный штиль.

Цены в местных шеках (пляжных кафе) позволяют не смотреть в меню на цифры. Это настоящий бюджетный рай. Если Крым или пляжи Тарханкута очаровывают суровостью камня, то Гоа берет теплотой океана и абсолютной расслабленностью.

"Для многих Гоа — это точка невозврата к обычному туризму. Здесь люди ценят свободу, а не количество звезд у отеля. Но не забывайте про страховку: индийская дорожная экзотика бывает сурова", — добавил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о бюджетной Азии

Нужна ли виза на Филиппины для россиян?

Нет, до 30 дней пребывания виза не требуется. Можно продлить на месте в иммиграционном бюро.

Где дешевле всего питаться?

Во Вьетнаме стрит-фуд — это искусство. Ищите места, где едят местные. Обед обойдется в 2-4 доллара.

Безопасно ли брать в аренду байк в Индии?

Дорожное движение в Гоа хаотично. Без опыта и шлема лучше использовать такси или рикш.

