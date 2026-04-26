Максим Ланин

Магия без больших затрат: скрытые жемчужины филиппинских и вьетнамских курортов

Забудьте про заезженные турецкие "пять звезд" с очередями за омлетом. Мир намного шире Пхукета, а экзотика не обязана стоить как крыло самолета. Пока одни штурмуют Сочи, другие находят азиатский рай, где за сто долларов в неделю можно жить как махараджа или король серфинга. Весь секрет — в правильном векторе на карте.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Бобровский, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Филиппины: тропики без наценки

Если смотреть на Мальдивы больно из-за ценника, Филиппины станут идеальным пластырем. Семь тысяч островов — это не маркетинговая фраза, а реальный шанс найти пляж, где вы будете только вдвоем с крабами. На Палаване лагуны "режут" глаз своей синевой, а на Боракае песок по консистенции напоминает муку высшего сорта.

"Филиппины сегодня — это Таиланд двадцатилетней давности. Инфраструктура подтягивается, но цены на жилье и локальную еду остаются на уровне погрешности бюджета. Главное — правильно упаковать ваш чемодан, чтобы не переплачивать за мелочи на островах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Транспортная логистика здесь — отдельный квест, но игра стоит свеч. Лодки-банка, джипни и внутренние перелеты позволяют собрать маршрут-конструктор. Это не скрытые морские курорты России, здесь другой масштаб стихии. Себу предложит дайвинг с акулами, а старые испанские форты напомнят о колониальном прошлом.

Вьетнам: джунгли, горы и копеечный люкс

Вьетнам — это страна-энергетик. Здесь не получится просто лежать кабачком на пляже, когда под боком бухта Халонг или рисовые террасы Сапы. Планирование отпуска во Вьетнаме — это всегда выбор между гастрономическим безумием Сайгона и тишиной Хойана. Еда стоит копейки: порция фо-бо или свежайших морепродуктов обойдется дешевле чашки кофе в Москве.

Локация Зачем ехать
Бухта Халонг Пейзажи из фильмов про Джеймса Бонда и круизы на джонках.
Сапа Трекинг по горам и знакомство с этническими деревнями.
Нячанг Классический пляжный отдых с развитой инфраструктурой.

Однако без бюрократии не обойтись. Перед вылетом стоит изучить правила миграционного контроля, чтобы не провести лишние часы в аэропорту Хошимина. Зато для россиян действует безвизовый режим до 45 дней — идеальный срок, чтобы пропитаться духом Юго-Восточной Азии.

"Вьетнам сейчас активно демпингует, переманивая туристов у того же Бали. Но будьте внимательны при сборах: досмотр багажа в азиатских портах стал жестче, проверяют даже пауэрбанки без маркировки", — отметил в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Гоа: Индия для своих

Гоа — это не Индия в классическом понимании, а ее "лайт-версия" с португальским акцентом. Север штата — для тех, кому нужны танцы до рассвета и байки, юг — для любителей тишины и чистых берегов. Если вы привыкли, что отпуск в июне или мае — это лотерея с погодой, то сезон в Гоа четко очерчен: с ноября по март тут царит идеальный штиль.

Цены в местных шеках (пляжных кафе) позволяют не смотреть в меню на цифры. Это настоящий бюджетный рай. Если Крым или пляжи Тарханкута очаровывают суровостью камня, то Гоа берет теплотой океана и абсолютной расслабленностью.

"Для многих Гоа — это точка невозврата к обычному туризму. Здесь люди ценят свободу, а не количество звезд у отеля. Но не забывайте про страховку: индийская дорожная экзотика бывает сурова", — добавил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о бюджетной Азии

Нужна ли виза на Филиппины для россиян?

Нет, до 30 дней пребывания виза не требуется. Можно продлить на месте в иммиграционном бюро.

Где дешевле всего питаться?

Во Вьетнаме стрит-фуд — это искусство. Ищите места, где едят местные. Обед обойдется в 2-4 доллара.

Безопасно ли брать в аренду байк в Индии?

Дорожное движение в Гоа хаотично. Без опыта и шлема лучше использовать такси или рикш.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, турагент Анастасия Крылова, эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев
Автор Максим Ланин
Ланин Максим Игоревич — туроператор с 20-летним стажем. Формирование турпродукта, логистика и управление направлениями.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сидячий образ жизни убивает тихо: врачи раскрыли главные риски для сердца и сахара
Опасные ловушки дешевых хостелов: как реестр спасает туристов от мошенников онлайн схем
Тень больше не враг: лучшие решения для густой живой изгороди без солнца
Новые данные банков шокируют: сколько фальшивок в обороте и как их вычислить
Вы уверены, что натуральное безопасно? Диетологи предупреждают о скрытых угрозах
Красивая упаковка усыпляет бдительность: почему даже проверенные товары могут удивить дома
Неожиданный поворот: как снижение ставки ЦБ ударит по вкладам и изменит рынок кредитов
Иллюзия экономии: эксперты объяснили риски подержанных машин на фоне роста авторынка
Курс на укрепление власти: Евгений Процевский стал врио атамана Уссурийского казачьего войска
Развод не должен длиться годами: простой способ перестать страдать и начать жить заново
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Рассказываем о методике динамических нагрузок в домашних условиях, которая воздействует на глубокие мышцы и помогает эффективно бороться с отечностью тела.

Львов закипает изнутри: вдовы погибших военных ВСУ бросили вызов киевскому режиму
Из одной ветки — десятки кустов: способ размножения жимолости, который дачники держат в секрете
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Жуткая аномалия 2028 года: пугающая трансляция путешественника во времени из пустого будущего
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Секреты мотивации: как заставить себя тренироваться даже когда нет сил и не сорваться
Кофеин и сон: неожиданный эффект на нейронные цепи памяти после недосыпа доказан
Феррофлюид против пластика: безумная идея подростка, которая может изменить очистку воды
Замиокулькас на подоконнике: как превратить обычный цветок в источник дохода сегодня
Золотые яблоки: как структурный дефицит превратил привычный фрукт в объект роскоши
Закисшие тормоза и коррозия кузова: почему весенняя диагностика критически важна для вашего автомобиля
Неприхотливые культуры тоже требуют заботы: правильная технология подкормки пожелтевшего чеснока весной
Рожать в 26 или в 40? Онищенко назвал возраст, который изменит демографию РФ
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
