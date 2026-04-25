Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Громов

Как не испортить майские праздники: почему обычная поездка на шашлыки может закончиться судом

Туризм

Майские праздники традиционно открывают сезон пикников. Пока одни планируют зарубежные маршруты, большинство россиян предпочитает дачный отдых. Однако привычка жарить мясо на природе часто заканчивается визитом инспекторов и крупными штрафами. Безопасность требует большего внимания, чем просто выбор маринада.

Фото: unsplash.com by Hamid Roshaan is licensed under Free to use under the Unsplash License
Правила огненной безопасности на участке

Собственный участок не гарантирует вседозволенность. Разведение открытого огня требует соблюдения жесткой дистанции. Мангал обязан находиться не ближе пяти метров от строений. Любая подготовка к отдыху должна включать проверку доступности средств тушения: от ведра с водой до огнетушителя. Вокруг жаровни необходимо вычистить двухметровую зону от сухой травы и мусора.

"Люди часто забывают, что искра разлетается быстрее, чем они успевают среагировать. Соблюдение дистанции в 5 метров — это не рекомендация, а критический барьер защиты имущества", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Погодные условия вносят свои коррективы. Порывы ветра свыше 10 м/с делают розжиг недопустимым. Торфяная почва и хвойные посадки автоматически попадают в "черный список" мест для огня. Риск возгорания здесь возрастает многократно, превращая обычный обед в опасное мероприятие.

Финансовые последствия нарушений

Забывчивость обходится дорого. Стандартный проступок облегчит кошелек на 5-15 тысяч рублей. Введение противопожарного режима в регионе задирает планку до 20 тысяч. Ущерб чужому имуществу переводит ситуацию в уголовную плоскость с санкциями до 50 тысяч рублей и выше.

Тип нарушения Размер штрафа (руб.)
Нарушение правил на участке 5 000 — 15 000
Особый противопожарный режим 10 000 — 20 000
Разведение огня в лесу 15 000 — 30 000
Нанесение ущерба / пожар До 50 000

Небрежное обращение с остывающими углями — ловушка для новичков. Тлеющие остатки после пикника — это скрытая угроза. Бросить их в лесу или кустах равнозначно умышленной халатности.

"Туристы часто экономят место в багажнике, пренебрегая безопасной утилизацией углей. Это серьезная ошибка, которая может стоить десятков тысяч рублей по протоколу", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Шашлык в черте города

Городские локации требуют предельной осторожности. Жарить мясо во дворах или на балконах запрещено. Специализированные площадки — единственное легальное место. Если решили отправиться в лесную зону, ищите оборудованные точки. Выбор места для отдыха вне таких зон наказывается штрафами до 30 000 рублей.

Соблюдение регламента — не желание испортить праздник, а способ избежать правовых последствий. Избегайте несанкционированных зон, всегда держите под рукой огнетушитель и тщательно заливайте угли. Ваше спокойствие стоит дешевле любого штрафа.

"Современные требования по пожарной безопасности в лесах стали крайне жесткими. Не нужно искать приключений, лучше заранее проверить разрешенные локации через муниципальные службы", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по активному отдыху Алексей Трусов.

Ответы на популярные вопросы о разведении огня

Можно ли жарить шашлыки на балконе?

Категорически запрещено. Это является нарушением правил пожарной безопасности и влечет за собой административное наказание.

Что делать с углями после жарки?

Обязательно полностью залейте их водой. Оставлять тлеющие угли запрещено: это считается нарушением, штраф может достигать 50 тысяч рублей.

Нужен ли огнетушитель на даче?

Да. Наличие средств тушения — обязательное требование при розжиге открытого огня на участке.

Где разрешено жарить мясо в лесу?

Только в специально оборудованных местах. Разведение огня в неположенном месте карается штрафом до 30 тысяч рублей.

Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева, специалист по активному отдыху Алексей Трусов
Автор Антон Громов
Громов Антон Сергеевич — менеджер по внутреннему туризму с 13-летним стажем. Маршруты, регионы и развитие турпродукта в России.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы дача отдых штрафы безопасность
Новости Все >
Сейчас читают
Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.