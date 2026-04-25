Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Соколова

Цифровой пропуск в азиатский отпуск: как не застрять на границе Вьетнама из-за одной ошибки

Вьетнам переходит на цифровой формат взаимодействия с иностранными гостями. В аэропорту Хошимина заработала система электронных карт прибытия, которая в обозримом будущем может стать стандартом для всех воздушных гаваней страны, включая популярные у путешественников из России курорты Нячанга и Фукуока. Разбираемся, как техническое решение влияет на процесс прохождения границы.

Фото: flickr.com by Jordi Cucurull, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Правила заполнения цифровой карты

Внедрение цифровых идентификаторов — общемировой тренд, призванный упростить международные авиаперелеты. Путешественникам следует заполнить форму на официальном сайте минимум за 72 часа до вылета. Система генерирует QR-код, предъявление которого становится обязательным условием для прохождения погранконтроля.

"Цифровизация миграционных процессов — это неизбежный шаг для стран, стремящихся к потоковому приему туристов. Главное для путешественника — внимательность при вводе данных, так как любая ошибка в номере паспорта может привести к задержке на границе", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Карта оформляется индивидуально на каждого участника поездки, даже на детей. Специалисты рекомендуют иметь при себе как электронный вариант кода, так и его бумажную копию. Это страховка от непредвиденных ситуаций, например, если смартфон разрядится в самый неподходящий момент.

Какие сведения потребуются туристу

Процедура занимает около 10 минут. Система запрашивает персональную информацию: от паспортных данных и валютных предпочтений (цели визита) до контактов и адреса проживания в стране. Если выбранный для визита отель предполагает определенный комфорт, важно заранее подготовить подтверждающие документы.

Параметр Особенности
Сроки Не позднее 72 часов до въезда
Статус Не заменяет визу
Кто оформляет Все иностранцы, включая детей

Если турист прибыл в Хошимин без готового QR-кода, заполнить форму можно на месте, однако это неизбежно увеличит время ожидания в очереди. Гражданам России стоит помнить, что даже при заполнении карты необходимость визита остается в рамках безвизового режима до 45 дней или электронной визы до 90 дней.

"Опыт соседей по региону показывает, что такие системы быстро дорабатываются. Рекомендую туристам проверять актуальные требования авиакомпаний, так как они могут обладать дополнительной информацией о правилах безопасности в конкретном аэропорту", — отметила в беседе с Pravda.Ru бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.

Ответы на популярные вопросы о поездках

Нужно ли заполнять карту для транзита?

Нет, транзитные пассажиры, которые не проходят процедуру паспортного контроля, освобождены от этой обязанности.

Можно ли использовать старую форму?

Нет, правила каждой страны уникальны. Форма для Таиланда категорически не подходит для Вьетнама.

Где еще нужна электронная карта?

Подобные системы уже активно применяются в Таиланде, Китае, Индонезии и Южной Корее. Египет планирует запуск аналогичной меры в январе 2026 года.

Что будет, если не заполнить форму заранее?

Вас не лишат права въезда, но процедура прохождения контроля займет значительно больше времени.

"Когда сталкиваешься с новыми технологическими требованиями, всегда есть риск наткнуться на фишинговые сайты. Всегда используйте только официальные государственные порталы для подачи таких данных", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по отельному сервису Елена Гумина, бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Ирина Соколова
Соколова Ирина Владимировна — менеджер по зарубежному туризму с 16-летним стажем. Направления, турпродукт и работа с иностранными рынками.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм вьетнам авиаперелеты советы туристам
Новости Все >
Сейчас читают
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.