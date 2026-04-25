Цифровой пропуск в азиатский отпуск: как не застрять на границе Вьетнама из-за одной ошибки

Вьетнам переходит на цифровой формат взаимодействия с иностранными гостями. В аэропорту Хошимина заработала система электронных карт прибытия, которая в обозримом будущем может стать стандартом для всех воздушных гаваней страны, включая популярные у путешественников из России курорты Нячанга и Фукуока. Разбираемся, как техническое решение влияет на процесс прохождения границы.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Взлет самолета

Правила заполнения цифровой карты

Внедрение цифровых идентификаторов — общемировой тренд, призванный упростить международные авиаперелеты. Путешественникам следует заполнить форму на официальном сайте минимум за 72 часа до вылета. Система генерирует QR-код, предъявление которого становится обязательным условием для прохождения погранконтроля.

"Цифровизация миграционных процессов — это неизбежный шаг для стран, стремящихся к потоковому приему туристов. Главное для путешественника — внимательность при вводе данных, так как любая ошибка в номере паспорта может привести к задержке на границе", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Карта оформляется индивидуально на каждого участника поездки, даже на детей. Специалисты рекомендуют иметь при себе как электронный вариант кода, так и его бумажную копию. Это страховка от непредвиденных ситуаций, например, если смартфон разрядится в самый неподходящий момент.

Какие сведения потребуются туристу

Процедура занимает около 10 минут. Система запрашивает персональную информацию: от паспортных данных и валютных предпочтений (цели визита) до контактов и адреса проживания в стране. Если выбранный для визита отель предполагает определенный комфорт, важно заранее подготовить подтверждающие документы.

Параметр Особенности Сроки Не позднее 72 часов до въезда Статус Не заменяет визу Кто оформляет Все иностранцы, включая детей

Если турист прибыл в Хошимин без готового QR-кода, заполнить форму можно на месте, однако это неизбежно увеличит время ожидания в очереди. Гражданам России стоит помнить, что даже при заполнении карты необходимость визита остается в рамках безвизового режима до 45 дней или электронной визы до 90 дней.

"Опыт соседей по региону показывает, что такие системы быстро дорабатываются. Рекомендую туристам проверять актуальные требования авиакомпаний, так как они могут обладать дополнительной информацией о правилах безопасности в конкретном аэропорту", — отметила в беседе с Pravda.Ru бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.

Ответы на популярные вопросы о поездках

Нужно ли заполнять карту для транзита?

Нет, транзитные пассажиры, которые не проходят процедуру паспортного контроля, освобождены от этой обязанности.

Можно ли использовать старую форму?

Нет, правила каждой страны уникальны. Форма для Таиланда категорически не подходит для Вьетнама.

Где еще нужна электронная карта?

Подобные системы уже активно применяются в Таиланде, Китае, Индонезии и Южной Корее. Египет планирует запуск аналогичной меры в январе 2026 года.

Что будет, если не заполнить форму заранее?

Вас не лишат права въезда, но процедура прохождения контроля займет значительно больше времени.

"Когда сталкиваешься с новыми технологическими требованиями, всегда есть риск наткнуться на фишинговые сайты. Всегда используйте только официальные государственные порталы для подачи таких данных", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

