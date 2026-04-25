Эра автопутешествий: почему россияне всё чаще выбирают автомобиль для туризма в 2026 году

Российские туристы всё чаще выбирают автомобиль для своих путешествий. Начало 2026 года отметилось ростом популярности автотуризма на 2,6%. Власти отвечают на запрос общества масштабной модернизацией дорожной сети, стремясь сделать поездки к знаковым местам страны комфортнее и безопаснее.

Инфраструктурный взлет

Задача государства — превратить обычную дорогу в часть комфортного отдыха. Ключевые магистрали, ведущие к туристическим жемчужинам, активно обновляются. План на текущий период охватывает более 340 участков. Работы затрагивают не только дорожное полотно, но и прилегающие зоны. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" на трассах монтируют продуманное освещение. Появляются современные пешеходные переходы.

"Качественная инфраструктура — это фундамент. Важно не просто доехать из точки А в точку Б, а получить удовольствие от самого пути. Сейчас бизнес активно откликается на запрос, открывая гостевые дома там, где раньше был лишь пустырь", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Особое внимание уделяется визуальной составляющей. Подсветка исторических архитектурных памятников и религиозных объектов преображает вечерние маршруты. По словам министра транспорта Андрея Никитина, подобные улучшения уже заметны в Перми, Астрахани и Кисловодске. Это помогает избежать ловушек мошенничества на бронировании сервисов, так как легальный бизнес выходит из тени.

Почему машин на трассах стало больше

Путешествия на авто дают свободу. Вы сами решаете, когда сделать привал, какую сумку с вещами взять в салон, а что оставить в багажнике. Оптимизация дорог делает процесс менее утомительным. Появились даже стандарты безопасности, исключающие рискованные досмотры в частном порядке.

"Автотуризм — это гибкий график и независимость от расписания транспорта. Рост цифр закономерен, ведь сервис в пути становится доступнее для обычного туриста", — заявил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Характеристика Эффект для автотуриста Обновление покрытия Безопасность и высокая скорость движения Развитие придорожного сервиса Питание, отдых и комфортные ночлеги

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин неоднократно подчеркивал: маршруты обязаны быть безопасными. Это ключевой драйвер развития внутреннего рынка. Успешный опыт курортных зон Крыма показывает высокую востребованность качественных подъездных путей.

"Сейчас мы наблюдаем смену приоритетов путешественников. Люди хотят видеть страну через окно автомобиля, при этом требуя привычного уровня комфорта за городом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Ответы на популярные вопросы

Безопасен ли сейчас автотуризм по регионам?

Да, комплексный подход к дорогам включает освещение, связь и развитие придорожных сервисов, что минимизирует риски.

Что меняется в придорожных кафе?

Бизнес стал ориентироваться на туриста, предлагая стандартизированное качество и уютные условия для отдыха с детьми.

Нужно ли готовить авто к дальним поездкам?

Техническое состояние — залог успеха. Проверка жидкостей и подвески перед стартом является обязательным правилом каждого водителя.

Ощущается ли нехватка отелей на новых маршрутах?

Развитие нацпроектов стимулирует строительство гостевых домов, поэтому ситуация с каждым сезоном улучшается.

