Анастасия Крылова

Не кладите это в чемодан: вещи, из-за которых багаж вскроют в аэропорту без вашего ведома

С виду всё прошло идеально: вы долетели, получили багаж, добрались до отеля. Но когда открываете чемодан, становится ясно, что его уже открывали без вас. Вещи лежат иначе, что-то исчезло, а замок выглядит подозрительно. Это не случайность и не чья-то прихоть, а часть строгой системы авиационной безопасности.

Путешественник с чемоданом в аэропорту
Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова is licensed under Free for commercial use
Путешественник с чемоданом в аэропорту

Разбираемся, почему чемоданы вскрывают без предупреждения, какие предметы гарантированно привлекут внимание служб, и в каких случаях досмотр может закончиться уже личным разговором с сотрудниками аэропорта.

Что происходит за закрытыми дверями

Сразу после стойки регистрации ваш чемодан ныряет в недра аэропорта на рентгеновскую проверку. В Израиле, например, багаж проверяют прямо при вас, но в большинстве стран это "тайная процедура". Если оператор видит на экране запрещенную геометрию или плотность, замок будет срезан или открыт спецключом. После изъятия опасного объекта вещь утилизируют — вернуть её шансов практически нет.

"Если обнаруживают запрещённые предметы, возможны два варианта: если нарушение очевидное, предмет просто изымут. Чаще всего эти вещи утилизируют и не возвращают", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Предметы, из-за которых багаж точно вскроют

Первое правило авиации: всё, что может вспыхнуть, остается на борту под присмотром человека или не летит вообще. Особое внимание уделяют литиевым аккумуляторам. Пауэрбанки и батареи ноутбуков в багажном отсеке — это бомбы замедленного действия из-за риска перегрева.

Следом идут горючие мелочи: зажигалки, спички и любая пиротехника. Даже праздничные бенгальские огни и маленькие хлопушки под запретом. Тот же вердикт ждет огнетушители и туристические газовые баллоны для кемпинга — сжатый газ не прощает перепадов давления.

Предмет Причина изъятия
Аккумуляторы / пауэрбанк Риск самовозгорания лития
Крепкий алкоголь (>70%) Относится к легковоспламеняющимся жидкостям
Бытовая химия (хлор) Агрессивная коррозийная среда

Многие туристы пытаются провезти остатки домашнего обеда, но овощи и фрукты — под прицелом фитосанитарного контроля. В США или ЕС яблоко, забытое в кармане, приведет к вскрытию багажа, чтобы защитить экосистему от вредителей. Аналогичная участь ждет традиционные продукты, если они не запечатаны в заводскую упаковку и нарушают нормы ввоза.

"Баллоны с дезодорантами или сухим шампунем чаще всего пропускают нормально, но стоит учитывать, что в некоторые страны ввоз вейпов в принципе запрещен", — объяснила в беседе с Pravda.Ru бортпроводница Анна Волкова.

Вещи, из-за которых вас вызовут на допрос

Есть категория предметов, которые не конфискуют "втихую", а требуют очного объяснения. Это касается сувениров, имитирующих оружие, или сложных технических узлов. Крупные металлические детали выглядят на рентгене как непрозрачный монолит, что всегда настораживает службу безопасности.

Особая зона риска — флора и фауна. В Австралии или на Гавайях внутренний туризм и международные рейсы жестко регулируются: вывоз редких орхидей или семян кофе может обернуться огромным штрафом. Если вы везете что-то, напоминающее антиквариат, будьте готовы предъявить сертификаты, иначе досмотр затянется на часы.

"Если предмет похож на антиквариат, на него могут потребовать документы. Без них вас могут задержать на досмотр", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Даже железнодорожные поездки кажутся более лояльными по сравнению с авиацией, где плотно упакованный пакет с непонятным содержимым гарантированно заставит офицера службы безопасности взяться за нож.

Ответы на популярные вопросы о досмотре багажа

Можно ли провозить электронные сигареты в багаже?

Нет, вейпы и электронные сигареты разрешены только в ручной клади из-за наличия литий-ионных аккумуляторов.

Что делать, если из чемодана пропала вещь после досмотра?

Обычно внутрь кладут акт о проведении досмотра. Если там указано изъятие запрещенного предмета, обжаловать это практически невозможно.

Разрешены ли мощные магниты?

Сильные неодимовые магниты запрещены к провозу в багаже, так как могут влиять на навигационное оборудование самолёта.

Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
